Nawrocki: Polski SAFE 0% jest lepszy niż SAFE europejski. Wystosuję pismo do premiera i szefa MON

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński proponują "polski SAFE 0%" jako alternatywę dla europejskiego programu.

Inicjatywa NBP ma zapewnić ponad 180 mld PLN na wojsko bez kosztów i ryzyka politycznego.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz widzi w tym potencjalne dodatkowe środki, ale nie zastępstwo dla obecnego programu SAFE.

Dowiedz się, jak te propozycje mogą wpłynąć na finansowanie i modernizację polskiej armii.

Propozycja nazwana przez Prezydenta „SAFE 0%” ma stanowić alternatywę dla wynegocjowanego przez rząd kredytu o podobnej wartości w ramach unijnego programu SAFE. Jak mówi prezydent Nawrocki - „Ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych, ze względu na kwestie finansowe, ze względu na kwestie prawne, polski SAFE 0% jest lepszy dla polskich sił zbrojnych, niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej przestrzeni publicznej”.

Propozycja ta miała powstać „po tygodniach spotkań ekspertów w Kancelarii Prezydenta, ale także po działaniach prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana prezesa Adama Glapińskiego”. Prezydent Nawrocki poinformował też, że „dzisiaj (4 marca – przyp.red.) wystosuję pismo do pana premiera Donalda Tuska i do pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, zapraszając na spotkanie wokół polskiego SAFE 0 proc”.

Pytany, czy „SAFE 0% pokryje się z tymi planami zakupu uzbrojenia przewidzianymi dla programu SAFE i czy większość środków z tego programu byłaby wydawana w Polsce, prezydent Nawrocki odpowiedział - „O takich szczegółach nie rozmawialiśmy. Natomiast powinny być te środki finansowe - i z całą pewnością będą wydane - na to, co najbardziej potrzebne jest polskiej armii, bez pewnych więzów, które są wokół europejskiego programu SAFE”.

Prezydent podkreślił przy tej okazji, że wojna nad Iranem pokazuje, jak skuteczne jest uzbrojenie z USA. Jak dodał - „Jeśli uznajemy, że amerykańskie samoloty F-35 są dobre dla polskich sił zbrojnych i są najlepiej rozwinięte technologicznie na świecie, to z takiego programu polskiego SAFE moglibyśmy je kupować”.

Obecny na konferencji szef NBP Adam Glapiński pytany o to, z jakich aktywów rezerwowych bank centralny planuje sfinansować SAFE 0% odpowiedział - „Z żadnej części rezerw (...) nie możemy skorzystać, w tym sensie, że część rezerw zostanie przekazana, bo to jest wbrew prawu. (...) Przyjdzie czas na szczegóły, że będziemy je relacjonować”. Nie padły w tej kwestii bardziej szczegółowe wyjaśnienia, czy choćby sugestie na temat źródeł finansowania.

Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą przez @prezydentpl.Jeśli jednak pojawią się kolejne…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 4, 2026

Na tą niespodziewaną informację odpowiedział w mediach społecznościowych szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamszym, który stwierdził - „Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą (o SAFE) przez prezydenta Karola Nawrockiego”. Jak jednak dodał, jeśli jednak pojawią się kolejne instrumenty finansowania armii „Wojsko Polskie tylko na tym zyska”. „Nie jako alternatywa dla SAFE, ale dodatkowe środki wzmacniające bezpieczeństwo” - podkreślił szef MON.