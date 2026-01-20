Cztery państwa NATO – Litwa, Chorwacja, Czechy i Holandia – zamówiły czołgi Leopard 2A8, które zostaną wyposażone w aktywny system ochrony Trophy.

Kontrakt o wartości 330 mln euro obejmuje dostawę systemów Trophy APS, części zamiennych oraz pakietów szkoleniowych, umacniając pozycję Trophy jako wiodącego systemu obrony w NATO.

System Trophy, znany z modułowej konstrukcji i zdolności do neutralizacji zagrożeń, w tym dronów, znacząco zwiększy przeżywalność czołgów Leopard 2A8 na współczesnym polu walki.

Litwa, Czechy i inni stawiają na Trophy

EuroTrophy, wspólne przedsięwzięcie firm GDELS, KNDS Deutschland oraz izraelskiego Rafaela, otrzymało od KNDS Deutschland duże zamówienie na dostawy aktywnych systemów ochrony Trophy APS. Umowa opiewająca na 330 mln euro dotyczy dostaw rozwiązania dla programów Leopard 2A8 realizowanych dla Litwy, Holandii, Czech i Chorwacji.

„Umowa obejmuje również części zamienne, kursy i pakiety szkoleniowe, a także inne wyposażenie logistyczne niezbędne do zapewnienia wsparcia systemu APS przez cały cykl jego eksploatacji” - wyjaśniła spółka EuroTrophy w komunikacie prasowym. „Dzięki temu osiągnięciu Trophy staje się aktywnym systemem ochrony pierwszego wyboru w NATO, zapewniając pełne spektrum zdolności ochronnych wymaganych na wschodniej flance oraz na współczesnym polu walki” - dodała.

Liczba zamówionych systemów nie została oficjalnie ujawniona. Wiadomo jednak, że Litwa, Chorwacja i Czechy planują zakup po 44 czołgi Leopard 2A8, natomiast Holandia 46 maszyn. Łącznie daje to 178 czołgów, które mają zostać wyposażone w aktywną ochronę Trophy.

System ten został już zintegrowany ze wszystkimi głównymi zachodnimi czołgami podstawowymi, w tym Leopard 2, Abrams M1 i Merkava IV, a także z lżejszymi platformami, takimi jak Boxer, Patria AMV, transportery opancerzone Namer oraz inne kołowe i gąsienicowe bojowe wozy piechoty.

System Trophy dla Leopardów 2A8

Trophy to system ochrony aktywnej typu „hard-kill”, wdrożony do służby w 2011 r., składający się z radarów oraz efektorów z ładunkami wybuchowymi, montowanych na wieży pojazdu. Po wykryciu nadlatującego pocisku lub rakiety system analizuje zagrożenie i - jeśli zostanie ono potwierdzone - uruchamia efektor, który niszczy lub neutralizuje cel w bezpiecznej odległości od czołgu, jeszcze zanim trafi ono w pancerz. Cały proces trwa mniej niż sekundę, a system jest automatycznie gotowy do kolejnego użycia.

System wykorzystuje wielofazowy radar do wykrywania i klasyfikowania zagrożeń wokół pojazdu w pełnym zakresie 360°, pozwalając na automatyczne reagowanie na różne zagrożenia pojawiające się z różnych kierunków. Według niemieckiego serwisu Harpunkt w najnowszej konfiguracji Trophy ma być zdolny również do zwalczania zagrożeń powietrznych, takich jak drony oraz amunicja krążąca, dzięki czemu system zwiększy przeżywalność czołgów na współczesnym polu walki, nasyconym bezzałogowcami.

Co istotne, system jest zaprojektowany modułowo, dzięki czemu można go integrować z różnymi typami pojazdów opancerzonych: od czołgów podstawowych po średnie bojowe wozy piechoty i pojazdy opancerzone, i ułatwia interoperacyjność między siłami zbrojnymi państw NATO. System zyskują również czołg Leopard 2A8, co podnosi jego poziom ochrony w porównaniu z poprzednimi modelami. Leopard 2A8 to pierwszy czołg dla niemieckich sił zbrojnych zbudowany całkowicie od podstaw od 1992 roku. Wszystkie poprzednie wersje czołgu były ulepszeniem, tj. modernizacją oryginalnego Leoparda 2 A4, aż do najnowszego modelu, 2 A7A1 włącznie.

Leopard 2A8 to czołg o masie bojowej około 70 ton. Jego głównym uzbrojeniem jest armata Rheinmetall z lufą L55A1 kal. 120 mm, stosowana już w wariantach A7V i A7A1. Armata ta umożliwia Leopardowi 2A8 strzelanie zarówno programowalną amunicją odłamkowo-burzącą (HE), jak i najnowszą generacją amunicji kinetycznej (KE).

Według zapowiedzi pojazd będzie wyposażony w całkowicie cyfrowy system kierowania ogniem oraz ulepszoną optykę rozpoznawczą i celowniczą z widocznością dzienną i nocną dla dowódcy i strzelca. Będzie również wyposażony w system obserwacji 360 stopni, oparty na połączonych czujnikach optycznych i termograficznych. Co więcej Leopard 2A8 ma mieć zasilanie odseparowane od silnika głównego o mocy ciągłej co najmniej 20 kW. Silnik ma odpowiadać konfiguracji czołgu Leopard 2 A7V, gdzie moc silnika wynosi 1500 KM.

Nowa osłona przeciwbombowa na dachu wieży, ulepszony modułowy pancerz kadłuba i wieży oraz najnowsza wersja aktywnego systemu obrony Trophy – zdolnego również do przechwytywania ataków dronów – podnoszą poziom ochrony Leoparda 2A8 w porównaniu z poprzednimi modelami.