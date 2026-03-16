Ponad 200 mln zł na rozwój WZU w Grudziądzu. Leszkiewicz: "Grupa PGZ produkuje polskie bezpieczeństwo"

16 marca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) S.A. oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (WZU) S.A. w Grudziądzu zainicjowały strategiczny projekt modernizacyjny. Na mocy umowy podpisanej 12 stycznia 2026 roku, zakłady otrzymają potężny zastrzyk finansowy. Całkowita wartość inwestycji wynosi 218 241 000 zł. Główne finansowanie pochodzi z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, który przekazał na ten cel 198 400 000 zł. Pozostała kwota, czyli 19 841 000 zł, to wkład własny WZU S.A.

Środki te są częścią szerszej strategii rządu i PGZ, mającej na celu nadrabianie wieloletnich zaniedbań i dynamiczny rozwój polskiego przemysłu obronnego. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, wsparcie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych pozwala na rozwój zdolności produkcyjnych i infrastrukturalnych, co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie suwerenności technologicznej państwa.

Jak napisano w komunikacie PGZ:

"Prace w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu obejmują przebudowę budynku o powierzchni ponad 5 tys. m2, budowę hali do przygotowania i lakierowania komponentów o powierzchni 2 tys. m2, zakupu działki o powierzchni 15,5 tys. m2 na których powstaną hale produkcyjne i magazynowe. Inwestycja obejmuje również zakup oraz instalację parku maszynowego".

Kluczowy element programu Narew: Co będzie produkowane w Grudziądzu?

Głównym celem inwestycji jest przygotowanie WZU S.A. do produkcji zaawansowanych elementów dla systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu Narew. Jest to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP, stanowiący kluczowy element wielowarstwowej obrony powietrznej kraju.

Program Narew ma na celu pozyskanie 23 baterii przeciwlotniczych, zdolnych do zwalczania celów powietrznych w tym samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących i dronów na dystansie do 25 km. Uzupełni on systemy bardzo krótkiego zasięgu (jak Piorun) oraz średniego zasięgu (Wisła/Patriot), tworząc spójną i kompleksową osłonę polskiego nieba. W Grudziądzu będą powstawać kluczowe komponenty tego systemu, co jest możliwe dzięki przystąpieniu WZU do konsorcjum firm realizujących ten strategiczny projekt. Produkcja ma ruszyć już w 2027 roku.

PGZ: "Budujemy przyszłość naszej gospodarki"

Wydarzenie w Grudziądzu zgromadziło kluczowe osoby z sektora obronnego i administracji państwowej, które jednogłośnie podkreślały strategiczne znaczenie inwestycji.

"Polski przemysł obronny to przede wszystkim ludzie, ich kompetencje i doświadczenie. To właśnie w takich miejscach jak Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu powstają zdolności, które wzmacniają bezpieczeństwo państwa i budują przyszłość naszej gospodarki. Grupa PGZ produkuje polskie bezpieczeństwo" – mówił Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Jak mówił dalej prezes Leszkiewicz:

"Wojskowe Zakłady Uzbrojenia to jedna z naszych najważniejszych spółek zaangażowanych w kluczowe dla bezpieczeństwa Polski systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Potencjał technologiczny i rozwojowy grudziądzkich WZU jest wykorzystany w systemach NAREW i WISŁA"

Wtórował mu Konrad Gołota, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który zapewnił o determinacji rządu do dalszego rozwoju krajowej zbrojeniówki.

"Jesteśmy dziś w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu. W nowej hali produkcyjnej wśród pracowników, którzy wykonują bardzo precyzyjną pracę. To nie jest prezentacja w PowerPoint’cie. Pokazujemy jak zmienia się Polska zbrojeniówka. Zrobimy wszystko, by iść dalej do przodu" – zapewnił wiceminister Gołota.

WZU Grudziądz: Ponad 65 lat tradycji w służbie bezpieczeństwa

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. to firma z ponad 65-letnią tradycją, która ugruntowała swoją pozycję jako specjalistyczny zakład rakietowej techniki obronnej. Przedsiębiorstwo dysponuje unikalnym doświadczeniem w zakresie remontów, modernizacji oraz produkcji sprzętu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego.