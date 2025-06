WZU dołącza do łańcucha dostaw PAC-3 MSE. Kolejny offset za Wisłę

Włączenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. (WZU S.A.) z Grudziądza do globalnego łańcucha dostaw rakiet przechwytujących PAC-3 MSE, produkowanych przez amerykański koncern Lockheed Martin, stanowi jeden z najistotniejszych kamieni milowych realizacji offsetu związanego z pierwszą fazą programu WISŁA, czyli strategicznego przedsięwzięcia modernizacyjnego mającego na celu zbudowanie zdolności Polski w zakresie warstwowej obrony powietrznej i przeciwrakietowej krótkiego oraz średniego zasięgu.

Decyzja ta, będąca rezultatem wielomiesięcznych rozmów, negocjacji technicznych oraz audytów kompetencyjnych prowadzonych przez stronę amerykańską, jest potwierdzeniem, że WZU S.A. spełniają wyśrubowane normy jakościowe, organizacyjne i produkcyjne, jakie Lockheed Martin stawia przed swoimi poddostawcami w ramach najbardziej zaawansowanych systemów uzbrojenia na świecie.

Przyznanie polskiej firmie statusu uczestnika łańcucha dostaw PAC-3 MSE oznacza, że zakład w Grudziądzu nie będzie wyłącznie podmiotem serwisowym dla Sił Zbrojnych RP, ale stanie się także aktywnym uczestnikiem międzynarodowej sieci przemysłowej dostarczającej kluczowe komponenty do pocisków wykorzystywanych nie tylko przez Polskę, ale również przez inne państwa sojusznicze użytkujące system Patriot.

W praktyce oznacza to, że WZU S.A. będą odpowiedzialne za produkcję lub dostarczanie określonych elementów technicznych – potencjalnie struktur mechanicznych, komponentów do systemów naprowadzania, podzespołów do systemów łączności lub układów odpowiedzialnych za integrację efektora z wyrzutniami – które będą montowane w finalnej wersji rakiet PAC-3 MSE.

Będą one przeznaczone zarówno na potrzeby amerykańskich sił zbrojnych, jak i klientów eksportowych Lockheed Martina na całym świecie. Co więcej, możliwe jest także stopniowe rozwijanie w WZU kompetencji serwisowych, integracyjnych i testowych, co otwiera przed zakładami perspektywę stania się centrum serwisowym (MRO) dla PAC-3 MSE w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

To strategiczne partnerstwo między Lockheed Martin a WZU S.A. ma także głębszy wymiar geopolityczny i przemysłowy, ponieważ jest dowodem realnego transferu technologii i kompetencji przemysłowych do Polski, wychodzącego poza jednorazowe dostawy uzbrojenia i stanowiącego element budowy suwerenności technologicznej oraz zdolności krajowego przemysłu zbrojeniowego do funkcjonowania w ramach globalnych ekosystemów produkcyjnych.

We're celebrating WZU S.A joining our PAC-3 MSE global supply chain—a key WISŁA offset milestone. Our partnerships are delivering real benefits to Poland and the U.S., combining transatlantic strengths to meet growing demand for advanced defence capabilities.🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/GRMdmiIZL4— Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) June 4, 2025

Tego rodzaju współpraca wzmacnia potencjał narodowy w zakresie utrzymania i rozwoju strategicznych systemów uzbrojenia oraz czyni Polskę bardziej wiarygodnym i wartościowym partnerem w ramach struktur NATO, w szczególności wobec wzrastającego napięcia geopolitycznego i rosnącej roli Europy Wschodniej w strukturze bezpieczeństwa zbiorowego Sojuszu.

Nie bez znaczenia jest także aspekt gospodarczy tego przedsięwzięcia – WZU S.A., poprzez udział w globalnym łańcuchu dostaw, mogą liczyć na długofalowe, stabilne zamówienia eksportowe, które zapewnią wyższy poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, a także pozwolą na dalsze inwestycje w infrastrukturę technologiczną i rozwój kadry inżynieryjnej.

To z kolei oznacza zwiększenie liczby wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy, a także rozwój lokalnego ekosystemu dostawców i kooperantów, co wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania zdolności przemysłowo-obronnych kraju oraz budowy tzw. regionalnych centrów kompetencji w ramach polityki przemysłowej państwa.