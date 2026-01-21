Robert Jędrzejowski, prezes firmy Pekabex, zajmującej sie budownictwem modułowym, w mocnych słowach wyraża swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa obywateli w kontekście potencjalnych zagrożeń. W rozmowie z Juliuszem Sabakiem w programie Garda, Jędrzejowski podkreśla, że nadszedł czas na konkretne działania i masową budowę schronów modułowych.

"My jako Pekabex jesteśmy gotowi, mamy swoją koncepcję, mamy produkt, rozmawiamy już z pierwszymi klientami i czekamy na realizację po prostu," – deklaruje Jędrzejowski, podkreślając gotowość firmy do działania. Spółka nie działa na oślep. Współpracuje m.in. z Wojskową Akademią Techniczną, z którą zaprojektowała i przetestowała modułowe schrony. Produkcja tego typu rozwiązania z „klocków” zapewnia wysoką odporność i szybkość oraz niskie koszty budowy.

Prezes firmy budowlanej widzi ogromny potencjał w wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, takiej jak boiska i place zabaw, do budowy podziemnych schronów. To są gotowe przestrzenie do wykorzystania. Jak mówi - "Miejsca są. To są doświadczenia innych krajów, także są boiska, są place, są parkingi. Są te miejsca, gdzie taki schron można ulokować." – podkreśla Jędrzejowski.

Kluczowym elementem jest szybkie podjęcie decyzji przez odpowiednie władze samorządowe, które obecnie otrzymują na ten cel ogromne środki z funduszy na Obronę Cywilną. Może to zostać zrobione szybko i relatywnie niskim kosztem. Jędrzejowski podkreśla - "Na pewno co jest potrzebne z naszego punktu widzenia, to po prostu wolumen i zamówienia. To się musi zacząć dziać. Czy to będzie trochę więcej, czy trochę mniej. To jest moim zdaniem drugorzędne, bo dzisiaj nie ma nic. Więc zamówienia powinny być składane i powinniśmy te schrony zacząć budować."

Zwraca uwagę, że z punktu widzenia możliwości przemysłu, firm takich jak Pekabex, które są w stanie produkować dużo i tanio, gotowych modułów betonowych, ważny jest właśnie wolumen. Być może gminy czy miasta powinny łączyć siły, zamawiać wspólnie, aby uzyskać efekt niższej ceny przy większym zamówieniu.

Jednocześnie, Jędrzejowski apeluje o uproszczenie procedur administracyjnych, które często hamują proces budowy. "Uważam, że to budownictwo jakby takie obronne powinno być zwolnione z tych procedur, które są jakby największym opóźniaczem w budownictwie, czyli wszystkie te zoningi, decyzje środowiskowe itd. No bo jeżeli mówimy, że my chcemy mieć pod boiskiem schron, no to chcemy go lub nie. Nie wiem, czy jest sens coś jeszcze więcej analizować, tak naprawdę."

Jak podsumował to redaktor Sabak - "Wiem, że trochę powieje latami trzydziestymi, ale potrzebujemy «schronu ludowego». Czegoś w średnim standardzie, za rozsądną cenę i żeby dla wszystkich starczyło. Taki Volkswagen wśród schronów."