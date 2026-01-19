Ukraina wzmacnia rozpoznanie z kosmosu. Kijów rozszerza współpracę z ICEYE

Ukraina wzmacnia swoje zdolności wywiadowcze, rozszerzając współpracę z firmą ICEYE w zakresie danych satelitarnych.

Nowa umowa zapewni dostęp do wysokorozdzielczych zobrazowań radarowych, kluczowych dla świadomości sytuacyjnej.

Jak te kosmiczne dane wpłyną na szybkość podejmowania decyzji na froncie i zmienią oblicze wojny?

Firma ICEYE, światowy lider w dziedzinie obserwacji Ziemi za pomocą satelitów wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR) podpisała umowę z instytucją działająca w ramach Ministerstwa Obrony Ukrainy, która istotnie rozszerza współpracę obu podmiotów w zakresie zbierania danych wywiadowczych z wykorzystaniem domeny kosmicznej.

Dane z kosmosu coraz ważniejsze na poziomie taktycznym

Umowa gwarantuje MON Ukrainy dalszy dostęp do dużej liczby zobrazowań satelitarnych wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem wiodącej na świecie konstelacji satelitów SAR firmy ICEYE. Na podstawie tych danych Ministerstwo Obrony będzie mogło na bieżąco aktualizować obraz sytuacji i utrzymywać wyższą świadomość sytuacyjną na poziomie taktycznym.

Umowa stanowi naturalne rozszerzenie wsparcia, jakie ICEYE nieprzerwanie dostarcza Ukrainie od 2022 roku, i potwierdza, że dane wywiadowcze pozyskiwane z kosmosu są nie tylko ważnym narzędziem strategicznym, lecz także taktycznym - wspierającym podejmowanie decyzji i planowanie działań. Dzięki rozszerzonemu dostępowi do danych z konstelacji ICEYE Ukraina może szybciej i precyzyjniej oceniać zmiany na monitorowanym obszarze, skracając czas potrzebny na ich weryfikację tam, gdzie liczy się każda minuta.

Dzięki największej na świecie konstelacji satelitów SAR, ICEYE zapewnia globalny dostęp do zobrazowań o rozdzielczości 16 cm i największą częstotliwość rewizyty na rynku. Ponieważ satelity do tworzenia zobrazowań wykorzystują wiązki radarowe, a nie światło słoneczne, technologia ICEYE „widzi” także w nocy oraz przez chmury i dym, dostarczając wiarygodne zobrazowania tam, gdzie sensory optyczne mają ograniczone możliwości. To kluczowy element przewagi na ukraińskim teatrze działań, gdzie warunki środowiskowe często ograniczają skuteczność konwencjonalnych sensorów. Dlatego ciągły dostęp do zobrazowań jest wymogiem wynikającym z potrzeb taktycznych.

Szybsza identyfikacja zmian i krótszy czas reakcji

John Cartwright, Senior Vice President of Data Product w firmie ICEYE, powiedział: „Od pierwszych dni inwazji ICEYE z pokorą i dumą wspiera zespoły zaangażowane w obronę Ukrainy, niezawodnie dostarczając - niemal w czasie rzeczywistym - dane wywiadowcze pozyskiwane dzięki zobrazowaniom satelitarnym. Dzisiejsze środowisko operacyjne pokazuje bardzo wyraźnie: domena kosmiczna przestała być wyłącznie strategiczna, mając również znaczenie taktyczne. W tym kontekście kluczowy jest szybki dostęp do danych, które można wykorzystać do podejmowania decyzji niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych.”

„Nowa umowa poszerza dostęp do naszych zobrazowań SAR wysokiej rozdzielczości, pomagając Ukrainie podejmować decyzje szybciej i z większą pewnością. ICEYE zdecydowanie stoi po stronie Ukrainy wobec wrogich działań i pozostaje głęboko zaangażowany we wzmacnianie bezpieczeństwa Europy w szerszym wymiarze, zapewniając sojusznikom najlepsze, gotowe do użycia dane wspierające podejmowanie decyzji - dokładnie wtedy, gdy są najbardziej potrzebne” - dodał.

Technologia ICEYE umożliwia pozyskiwanie obrazów o wysokiej rozdzielczości - nawet do 16 cm - z satelitów czwartej generacji, a także pracę w trybach o dużym zasięgu, takich jak Scan Wide, obejmujących obszary o wymiarach 200 km na 300 km. Dodatkowo, zastosowana przez ICEYE technologia elektronicznego sterowania wiązką pozwala na zarejestrowanie dziesiątek scen o wysokiej rozdzielczości w ciągu zaledwie kilku minut obrazowania satelitarnego.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE