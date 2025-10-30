ICEYE prezentuje usługę Tactical Access. Błyskawiczny dostęp do zobrazowań satelitarnych SAR

ICEYE wprowadza Tactical Access, nową usługę subskrypcyjną dla zobrazowań satelitarnych SAR, przeznaczoną dla sektora obronności i wywiadu.

Usługa umożliwia szybkie zadaniowanie satelitów i dostarczanie danych, oferując elastyczność planowania i suwerenne przetwarzanie danych.

Klienci mogą odbierać dane bezpośrednio za pomocą własnych stacji naziemnych lub przez bezpieczną chmurę, zapewniając kontrolę i bezpieczeństwo.

ICEYE wprowadza nowy standard w szybkim pozyskiwaniu zobrazowań SAR

ICEYE, światowy lider w dziedzinie radarowych zobrazowań satelitarnych z syntetyczną aperturą (SAR), zaprezentował nową usługę o nazwie Tactical Access. To subskrypcyjny model dostępu do danych, przeznaczony dla klientów wymagających dużej liczby zobrazowań rocznie, krótkich terminów realizacji zadań oraz maksymalnej elastyczności planowania. Tactical Access umożliwia instytucjom odpowiedzialnym za obronność i operacje wywiadowcze uzyskanie kluczowych zobrazowań dokładnie w momencie, gdy są one potrzebne. Co istotne, dane mogą być przetwarzane w sposób suwerenny - bezpośrednio w kraju klienta.

„Tactical Access odpowiada na wymagające potrzeby naszych kluczowych użytkowników zobrazowań na całym świecie, przełamując dotychczasowy model planowania i dostarczania danych obrazowych. Mamy klientów z sektora bezpieczeństwa narodowego, którzy potrzebują dużej elastyczności planowania oraz bardzo krótkiego czasu od zlecenia do dostarczenia zobrazowań. Tactical Access to najlepszy produkt w branży, który spełnia te wymagania, zapewniając dostęp do najwyższej jakości zobrazowań SAR przy maksymalnej elastyczności” - podkreślił John Cartwright, starszy wiceprezes ICEYE ds. produktów danych.

Tradycyjne modele zlecania zadań satelitarnych opierają się na zasadzie „pierwszy przyszedł, pierwszy otrzymał” (FIFO). Choć sprawdzają się w wielu przypadkach, nie pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacjach wymagających szybkiego działania. Tactical Access eliminuje to ograniczenie, oferując zarezerwowane możliwości obrazowania dostępne w dowolnym momencie.

Usługa obejmuje dwie formy dostarczania danych. Klienci mogą zdecydować się na zakup własnej stacji naziemnej z anteną i modułem ICEYE Edge, która umożliwia bezpośredni odbiór i przetwarzanie zobrazowań w ciągu kilku minut. Alternatywnie mogą korzystać z bezpiecznej chmury, gdzie dane są dostępne w ciągu kilku godzin.

Pełna kontrola i bezpieczeństwo danych

Dzięki dedykowanej stacji naziemnej użytkownicy zachowują pełną kontrolę nad danymi obrazowymi po ich pozyskaniu – co ma kluczowe znaczenie dla instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Użytkownicy Tactical Access korzystają z najwyższej jakości zobrazowań SAR – o rozdzielczości do 16 cm, generowanych przez satelity czwartej generacji ICEYE. Usługa obejmuje także tryby o szerokim pokryciu, takie jak Scan Wide (200 km × 300 km).

Tactical Access wykorzystuje opracowaną przez ICEYE technologię elektronicznego sterowania wiązką radarową, umożliwiającą wykonanie dziesiątek scen w wysokiej rozdzielczości w zaledwie kilka minut. Całość obsługiwana jest poprzez intuicyjny interfejs, który ułatwia planowanie wielu zadań jednocześnie.