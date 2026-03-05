PGZ i słowacki EVPÚ łączą siły. Powstanie nowa generacja systemów wieżowych i obrony powietrznej

Porozumienie między PGZ a EVPÚ, które miało miejsce 3 marca, otwiera nowy rozdział w regionalnej współpracy przemysłów obronnych. Zostało ono podpisane podczas konferencji "Polsko-Słowacki Dialog Obronno-Przemysłowy" zorganizowanej przez Defence24.

Jego głównym celem jest wzmocnienie baz przemysłów obronnych Polski i Słowacji poprzez połączenie komplementarnych kompetencji. Obejmuje to wspólne opracowywanie, integrowanie i produkcję zaawansowanych rozwiązań obronnych, wykorzystując doświadczenie obu organizacji. PGZ wniesie swoje liderujące kompetencje w segmencie zaawansowanych platform lądowych, zarówno kołowych, jak i gąsienicowych. Z kolei EVPÚ specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, systemów wieżowych oraz wyspecjalizowanych podsystemów.

Jak podkreślił Marcin Idzik, wiceprezes zarządu PGZ S.A., porozumienie to „ważny krok w umacnianiu regionalnej współpracy przemysłowej i budowaniu zdolności kluczowych dla bezpieczeństwa Polski, Słowacji i wschodniej flanki NATO”. Dodał również, że

„Łącząc nasze możliwości przemysłowe, technologiczne i produkcyjne, otwieramy drogę do wspólnych projektów, które wzmocnią potencjał obronny po obu stronach granicy oraz dostarczą konkurencyjne, przyszłościowe rozwiązania dla nas i naszych międzynarodowych partnerów”.

Wspólne projekty badawczo-rozwojowe i budowanie kompetencji

Podpisane Memorandum tworzy ramy dla wspólnych prac badawczo-rozwojowych, współpracy przemysłowej oraz potencjalnego budowania wspólnych kompetencji technologicznych i produkcyjnych w Polsce i na Słowacji. Dzięki temu możliwe będzie dostarczanie skalowalnych, interoperacyjnych rozwiązań dla sojuszników i partnerów NATO.

Michal Pavlík, prezes i CEO EVPÚ a.s., zaznaczył, że

„Zawarcie niniejszego porozumienia stanowi strategiczny krok na ścieżce wzmacniania regionalnej współpracy przemysłów obronnych. W obecnym świecie regionalne partnerstwa oraz interoperacyjność zdolności między sąsiadami są kluczem dla zapewnienia długoterminowej stabilności i gotowości operacyjnej”.

Wyraził także przekonanie, że „połączone doświadczenie polskich i słowackich zespołów inżynieryjnych dostarczy rozwiązań o wysokiej wartości dla sił zbrojnych naszych państw, jak również partnerów międzynarodowych”.

Przyszłość współpracy i korzyści dla obronności

Kolejnym etapem będzie zdefiniowanie konkretnych projektów, ścieżek integracji oraz mechanizmów współpracy przemysłowej. Ma to na celu wspieranie rozwoju wspólnych zdolności i zapewnienie pełnej zgodności z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi. Wspólnie produkowane rozwiązania mają służyć zwiększeniu zdolności operacyjnych państw zainteresowanych współpracą z polskim i słowackim przemysłem obronnym.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ