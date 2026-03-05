Wystartowały wojskowe samoloty. Pomogą w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu

Polska rozpoczęła operację ewakuacji obywateli z Bliskiego Wschodu, gdzie wzrosło napięcie po atakach.

Dwa wojskowe Boeingi-737 mają sprowadzić Polaków z ośmiu krajów, w tym osoby wymagające pilnej pomocy medycznej.

Decyzję podjął premier, a prezydent zatwierdził użycie do 150 żołnierzy.

Samoloty Sił Powietrznych RP w drodze na Bliski Wschód

W czwartek, 5 marca po godzinie 6:00, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) poinformowało o starcie samolotów Sił Powietrznych RP. „Rozpoczynają się działania w ramach PKW Bliski Wschód. Samoloty Sił Powietrznych Polski wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu” - przekazano na platformie X. Operacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Polakom przebywającym w regionie, który w ostatnim czasie stał się niestabilny.

Decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów podjął premier Donald Tusk, a wniosek w tej sprawie został skierowany do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, jako zwierzchnik sił zbrojnych, podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód.Zgodnie z tym postanowieniem, od 5 do 31 marca 2026 roku, do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych w ewakuację. Priorytetem są osoby wymagające wsparcia medycznego. Działania będą realizowane z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych we współudziale z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli RP, a ich koordynację poprowadzi Dowództwo Operacyjne RSZ.

Szczegóły misji i zagrożenia w regionie

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował wcześniej, że w misji wezmą udział dwa samoloty Boeing-737 z wojskową załogą. „Wojsko Polskie jest gotowe do ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu. Jutro rano dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Do ewakuacji MSZ zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego” - napisał w środę na platformie X.

Konieczność ewakuacji wynika z eskalacji konfliktu w regionie. W sobotę, 28 lutego, Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, co doprowadziło do śmierci najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia oraz innych wysokich rangą urzędników. W odwecie Teheran przeprowadził ataki na bazy amerykańskie, co spowodowało anulowanie wielu lotów cywilnych w regionie i zwiększyło ryzyko dla podróżnych.

Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) ppłk Jacek Goryszewski w rozmowie z TVN24 poinformował, że głównym celem misji jest pomoc i wsparcie w realizacji ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. "W szczególności osób, które wymagają pomocy medycznej, tak aby bezpiecznie mogli wrócić do kraju i została im udzielona też tu na miejscu pomoc". Około godziny 13 planowane jest lądowanie w Muskacie, w Omanie, gdzie na pokład ma zostać przyjętych ponad 100 osób. Dla ewakuowanych zapewniono pierwszą pomoc medyczną i - jeżeli będzie konieczna - pomoc psychologiczną. Powrót do Polski przewidziany jest na dzisiaj około godziny 24.

Kto podlega ewakuacji?

Ewakuacja obejmuje obywateli polskich przebywających w ośmiu krajach Bliskiego Wschodu:

Arabia Saudyjska

Bahrajn

Egipt

Izrael

Katar

Kuwejt

Oman

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Szczególną uwagę poświęca się osobom potrzebującym pilnej pomocy medycznej. Misja jest skoordynowana przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych we współpracy z innymi instytucjami państwowymi.