Polacy w gotowości. Wojsko Polskie rusza z bezpłatnymi szkoleniami obronnymi dla obywateli

Program obejmuje cztery jednodniowe, maksymalnie ośmiogodzinne moduły szkoleniowe: podstawy bezpieczeństwa, pierwszą pomoc przedmedyczną, przetrwanie oraz cyberhigienę. Uczestnicy mogą realizować je pojedynczo lub w pełnym pakiecie w ciągu roku, zdobywając praktyczne umiejętności przydatne zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i zagrożenia militarnego. Wszystkie szkolenia są bezpłatne i prowadzone przez doświadczonych instruktorów - żołnierzy Wojska Polskiego.

Duże zainteresowanie i aktywność młodzieży

Dotychczas na blisko 14 tysięcy zarezerwowanych szkoleń zapisało się 9 tysięcy obywateli. Dane wskazują na zróżnicowane podejście uczestników do programu, połowa z nich wybrała jeden moduł szkoleniowy, co piąty uczestnik zapisał się na co najmniej dwa szkolenia, a 5 procent zdecydowało się na udział w pełnym, czteromodułowym cyklu.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Osoby poniżej 18. roku życia złożyły już 1000 aplikacji. W szkoleniach mogą uczestniczyć obywatele RP od 13. roku życia, przy czym osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za zgodą i pod opieką prawnych opiekunów.

Najwyższy poziom wykorzystania miejsc odnotowano na kursach z zakresu cyberhigieny (85%), pierwszej pomocy przedmedycznej (78%) oraz przetrwania (77%). Podstawowy kurs bezpieczeństwa osiągnął 52% wykorzystania dostępnych miejsc. Największym zainteresowaniem program cieszy się w województwie mazowieckim (29% wszystkich rezerwacji), a następnie w województwach małopolskim i śląskim (po 10%).

Szybka i w pełni cyfrowa rejestracja

Rejestracja na szkolenia odbywa się w pełni online i trwa kilkadziesiąt sekund. Aż 97% zapisów zostało dokonanych za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Zgłoszenia można dokonać również poprzez aplikację #wGotowości, dostępną na urządzeniach z systemami Android i iOS, która oprócz funkcji zapisów oferuje rozbudowaną bazę wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Aktualny poziom dostępności miejsc w poszczególnych jednostkach wojskowych można sprawdzić na stronie programu (interaktywna mapa na dole strony): https://www.wojsko-polskie.pl/wgotowosci/

Gotowość obywateli elementem odstraszania

Program #wGotowości nie jest formą poboru ani obowiązkowej służby wojskowej. To dobrowolna propozycja skierowana do obywateli, którzy chcą świadomie wzmocnić swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa. Celem inicjatywy jest budowa społeczeństwa przygotowanego do reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz zdolnego do wsparcia państwa w czasie kryzysu.

GARDA: płk Marek Pietrzak o programie wGotowości

Gotowość obywateli stanowi jeden z kluczowych elementów systemu odstraszania. Państwo dysponujące nie tylko nowoczesnymi siłami zbrojnymi, lecz także przygotowanym społeczeństwem i silnymi rezerwami, realnie zwiększa swoje bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko konfliktu.

Tegoroczna edycja programu potrwa od 7 marca do 21 listopada i będzie realizowana w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego WP