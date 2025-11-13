Program „wGotowości” oferuje bezpłatne szkolenia proobronne dla dorosłych, cieszące się ogromnym zainteresowaniem Polaków.

W ciągu tygodnia zarejestrowało się 10 tys. osób, a największą popularnością cieszą się kursy cyberhigieny oraz pierwszej pomocy.

Szkolenia, prowadzone przez wojskowych specjalistów, obejmują praktyczne umiejętności od pierwszej pomocy po cyberbezpieczeństwo.

Zaledwie tydzień wystarczył, aby program „wGotowości” – inicjatywa mająca na celu przeszkolenie obywateli w zakresie obronności i bezpieczeństwa – odnotował imponującą liczbę 10 tysięcy zgłoszeń. Ten wynik świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu społecznym na tego typu inicjatywy i rosnącej świadomości w obliczu współczesnych wyzwań. Rejestracja, prowadzona za pośrednictwem aplikacji mObywatel, okazała się strzałem w dziesiątkę, ułatwiając dostęp do szkoleń szerokiej grupie Polaków.

Organizatorzy programu nie kryją zadowolenia z tak szybkiego i pozytywnego odzewu. „Zainteresowanie programem przeszło oczekiwania organizatorów” – podkreślają, wskazując na dynamiczny rozwój inicjatywy.

Gdzie Polacy garną się do szkoleń? Regionalne różnice w popularności

Analizując rozkład zgłoszeń, wyraźnie widać, że największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowane w dużych ośrodkach miejskich i ich okolicach. Prym wiodą tu Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław oraz Trójmiasto. To właśnie w tych regionach konkurencja o miejsca na kursach jest największa.

Na przykład, w 18. Stołecznej Brygadzie OT o jedno miejsce na kursach podstawowego szkolenia bezpieczeństwa, pomocy medycznej czy cyberhigieny ubiega się nawet czterech kandydatów. Podobnie sytuacja wygląda w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej, gdzie „statystycznie ponad trzy osoby na jedno miejsce przypada na kursy przetrwania oraz pierwszej pomocy przedmedycznej”. Te dane jasno pokazują, że mieszkańcy aglomeracji są szczególnie zmotywowani do podnoszenia swoich umiejętności w zakresie bezpieczeństwa.

Jakie szkolenia cieszą się największym wzięciem?

W skali całego kraju, na podium popularności uplasowały się trzy kluczowe obszary szkoleń, które odzwierciedlają aktualne potrzeby i zagrożenia:

Cyberhigiena : Ten obszar szkoleń cieszy się największym powodzeniem, z ponad 70% zarezerwowanych miejsc .

: Ten obszar szkoleń cieszy się największym powodzeniem, z ponad . Pierwsza pomoc przedmedyczna : Kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy również cieszą się dużym zainteresowaniem, osiągając 50% zajętych miejsc.

: Kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy również cieszą się dużym zainteresowaniem, osiągając 50% zajętych miejsc. Bezpieczeństwo i przetrwanie: Szkolenia z tego zakresu mają już ponad 40% zajętych miejsc.

Wysokie wskaźniki rezerwacji miejsc w tych obszarach podkreślają, że program „wGotowości” trafia w sedno aktualnych potrzeb społecznych, oferując praktyczne umiejętności, które mogą okazać się kluczowe w sytuacjach kryzysowych.

W pilotażu, który potrwa od 22 listopada do 14 grudnia 2025 r., zaplanowano cztery rodzaje szkoleń:

Podstawowy kurs bezpieczeństwa (142 szkolenia) : To praktyczny wymiar „Poradnika bezpieczeństwa” przygotowanego wspólnie przez MSWiA oraz MON. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą, jak przygotować siebie i swoich bliskich na różne zagrożenia, jak reagować na sygnały alarmowe i przeprowadzić ewakuację.

: To praktyczny wymiar „Poradnika bezpieczeństwa” przygotowanego wspólnie przez MSWiA oraz MON. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą, jak przygotować siebie i swoich bliskich na różne zagrożenia, jak reagować na sygnały alarmowe i przeprowadzić ewakuację. Pierwsza pomoc przedmedyczna (103 szkolenia) : To praktyczny kurs udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu przećwiczą w praktyce prawidłowe wezwanie służb ratunkowych i przekazywanie informacji, nauczą się resuscytacji krążeniowo-oddechowej – u dorosłych, dzieci i niemowląt, przećwiczą praktycznie sposoby udzielania pomocy w różnych sytuacjach, jak rany, złamania, oparzenia, utrata przytomności, zadławienia, itp., nauczą się też bezpiecznego użycia defibrylatora AED oraz zabezpieczenia poszkodowanego do czasu przyjazdu służb, a także zasad bezpieczeństwa własnego i organizacji miejsca zdarzenia.

: To praktyczny kurs udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu przećwiczą w praktyce prawidłowe wezwanie służb ratunkowych i przekazywanie informacji, nauczą się resuscytacji krążeniowo-oddechowej – u dorosłych, dzieci i niemowląt, przećwiczą praktycznie sposoby udzielania pomocy w różnych sytuacjach, jak rany, złamania, oparzenia, utrata przytomności, zadławienia, itp., nauczą się też bezpiecznego użycia defibrylatora AED oraz zabezpieczenia poszkodowanego do czasu przyjazdu służb, a także zasad bezpieczeństwa własnego i organizacji miejsca zdarzenia. Kurs przetrwania (87 szkoleń) : To szereg praktycznych umiejętności przydatnych w czasie sytuacji kryzysowych, np. czym jest i jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak zorganizować miejsce ukrycia lub schronienia, podstawy terenoznawstwa i survivalu, rozpoznawanie zagrożeń, umiejętność działania w warunkach kryzysowych.

: To szereg praktycznych umiejętności przydatnych w czasie sytuacji kryzysowych, np. czym jest i jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak zorganizować miejsce ukrycia lub schronienia, podstawy terenoznawstwa i survivalu, rozpoznawanie zagrożeń, umiejętność działania w warunkach kryzysowych. Kurs cyberbezpieczeństwa (33 szkolenia): Kierowany raczej do starszych osób. Uczestnicy dowiedzą się, jak chronić swoje dane, jak rozpoznawać phishing, fake newsy i ataki socjotechniczne, jak bezpiecznie korzystać z AI i mediów społecznościowych.

Każde szkolenie potrwa do 8 godzin i będzie prowadzone przez wojskowych specjalistów z 132 jednostek wojsk operacyjnych, WOT oraz cyberwojsk. Każdy chętny będzie mógł wybrać od jednego do czterech szkoleń.

Jak zapisać się na szkolenia „wGotowości”?

Szkolenia „wGotowości” są szkoleniami powszechnymi, co oznacza, że może się na nie zapisać każdy pełnoletni obywatel Polski. Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez aplikację mObywatel – w zakładce „Usługi” → „Szkolenia obronne” → „Szkolenia indywidualne”. Po wyborze rodzaju kursu i terminu system automatycznie wskaże najbliższą jednostkę wojskową. Szkolenia są otwarte dla wszystkich pełnoletnich obywateli, bez wymagań zdrowotnych czy kondycyjnych.

Po zakończeniu pilotażu Sztab Generalny WP przygotuje wnioski i rekomendacje dotyczące rozszerzenia programu na rok 2026. W kolejnych etapach uruchomione zostaną również: szkolenia grupowe dla firm – zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie www.wojsko-polskie.pl/wgotowosci,