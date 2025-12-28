Finlandia wzmacnia obronność w odpowiedzi na rosnące zagrożenia ze strony Rosji.

Zwiększa wiek rezerwistów do 65 lat i wydłuża okres służby, dążąc do miliona żołnierzy do 2031 roku.

Nowe przepisy, wchodzące w życie od nowego roku, znacząco zwiększą pulę rzezerwistów.

Jakie inne kroki podejmuje Finlandia, by zapewnić swoje bezpieczeństwo w obliczu napięć z Moskwą?

Minister Obrony Finlandii Antti Häkkänen podkreśla znaczenie tej decyzji - "Liczba fińskich rezerwistów wyniesie około miliona w 2031 roku. To oraz nasze inne działania mające na celu wzmocnienie naszej obrony sygnalizują, że Finlandia zapewnia swoje bezpieczeństwo teraz i w przyszłości."

Obecnie górna granica wieku dla szeregowych wynosi 50 lat, a dla oficerów i podoficerów 60 lat. Od 1 stycznia 2026 roku, wiek w Siłach Obrony Finlandii rezerwistów zostanie podniesiony i zrównany do 65 lat dla wszystkich. Zmiany przepisów sprawią, że do puli rezerwistów dołączy około 125 000 dodatkowych osób.

Pierwszą grupą wiekową objęta zmianami prawa, będą ci, którzy w przyszłym roku ukończą 60 lat. Co ważne, wyżsi rangą oficerowie (od kapitana w górę) pozostaną w rezerwie tak długo, jak będą zdolni do służby. Bez górnej granicy wieku.

Finlandia dzięki tym zmianom będzie dysponować znacznie większą pulą wyszkolonego i doświadczonego personelu na wypadek sytuacji kryzysowych. To strategiczny ruch, który umacnia pozycję Finlandii jako państwa gotowego do obrony swojej suwerenności, w odpowiedzi na działania Rosji.

Jako nowy członek NATO, kraj ten stał się celem zwiększonej presji ze strony Moskwy, zarówno na płaszczyźnie militarnej jak i hybrydowej. Rosyjska propaganda od razu zareagowała na te informacje na dwa sposoby. Pierwszy, to oczywiście podkreślanie poczucia zagrożenia ze strony „rosnącej siły NATO na granicach Federacji Rosyjskiej”. Drugi nurt to obśmiewanie 65-letnich rezerwistów. Mówienie o „armii dziadków” i grożenie Finom utratą kolejnych terytoriów, jak miało to miejsce po Wojnie Zimowej.