Norwegia zwiększy o 50 proc. powszechny pobór do wojska. Idzie w ślady Danii

Oprac.po 14:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Rząd Norwegii zapowiedział we wtorek zwiększenie powszechnego poboru do wojska o 50 proc. - z 9 tys. do 13,6 tys. rekrutów. Obowiązkowe roczne szkolenie odbywa obecnie 20-letnia norweska księżniczka Ingrid Aleksandra.

i Autor: Forsvaret/Facebook Siły Zbrojne Norwegii