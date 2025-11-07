Program „wGotowości” z rekordowym startem. Polacy ruszyli na szkolenia wojskowe

Program "wGotowości" MON-u, mający na celu przeszkolenie cywilów w zakresie bezpieczeństwa, odnotował ogromne zainteresowanie już pierwszego dnia.

Ponad 3770 osób zapisało się na kursy takie jak podstawowe bezpieczeństwo, przetrwanie, pierwsza pomoc i cyberhigiena.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zachęca do udziału, podkreślając, że to inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo

Program „wGotowości” spotkał się z natychmiastowym i bardzo pozytywnym odzewem społecznym. Już pierwszego dnia zapisów, czwartek 6 listopada, tysiące Polaków wyraziło chęć podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa. Jak podał Władysław Kosiniak-Kamysz, szczegółowe dane dotyczące zapisów prezentują się następująco:

1196 osób wybrało podstawowy kurs bezpieczeństwa;

1125 osób zdecydowało się na kurs przetrwania;

993 osoby zapisały się na kurs pierwszej pomocy;

280 osób wybrało kurs cyberhigieny.

„To bardzo dobre decyzje! Zachęcam tych, którzy jeszcze się nie zapisali – to świetna inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo” – napisał na platformie X Kosiniak-Kamysz, zachęcając kolejnych obywateli do udziału w inicjatywie.

Dwie ścieżki rozwoju: "Odporność" i "Rezerwa"

Program „wGotowości” został zaprojektowany z myślą o dwóch głównych ścieżkach szkoleniowych, dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań uczestników:

Ścieżka „Odporności”: Skierowana jest do osób, które nie planują wiązać swojej przyszłości z siłami zbrojnymi, ale pragną zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz w sytuacjach kryzysowych. Obejmuje ona szkolenia z radzenia sobie w trudnych warunkach, pierwszej pomocy, przetrwania oraz cyberhigieny.

Ścieżka „Rezerwy": Ta część programu zakłada szkolenie stricte wojskowe i jest przeznaczona dla osób zainteresowanych głębszym zaangażowaniem w obronność kraju. Start szkoleń w ramach tej ścieżki planowany jest na przyszły rok.

Jak podkreślił szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, ścieżka „Odporność” jest idealna dla obywateli, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z wojskiem, ale chcą zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa i nauczyć się reagować w nagłych wypadkach.

Ambitne plany i szeroki zasięg szkoleń

Pilotaż programu „wGotowości” ruszy 22 listopada i potrwa pięć tygodni. W jego realizację zaangażowane są 132 jednostki, w dużej mierze oparte na Wojskach Obrony Terytorialnej, przy wsparciu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ministerstwo Obrony Narodowej stawia sobie ambitne cele:

Do końca roku resort planuje przeszkolić 100 tysięcy osób. W przyszłym roku liczba przeszkolonych ma wzrosnąć do 400 tysięcy, obejmując różnorodne formy szkoleń – indywidualne, grupowe, w ramach programu „Edukacja z wojskiem”, a także w ramach szkoleń rezerwy i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Możliwość zapisania się na szkolenia odbywa się za pośrednictwem aplikacji mObywatel, co znacznie ułatwia proces rekrutacji i czyni program bardziej dostępnym dla szerokiego grona odbiorców.

Jak się zapisać? Prosto w 30 sekund przez mObywatela

Zapisy na indywidualne szkolenia ruszyły. Wystarczy aplikacja mObywatel. Usługa powstała we współpracy MON, Ministerstwa Cyfryzacji i Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Rejestracja trwa do 30 sekund, bez specjalistycznych uprawnień.

Proces jest intuicyjny, bez specjalistycznych uprawnień:

Pobierz/aktualizuj mObywatela do wersji 4.70 (Google Play/App Store).

Zaloguj się.

Wejdź w Usługi > kategoria Bezpieczeństwo > Szkolenia obronne.

Wybierz Indywidualne szkolenia obronne.

Zapoznaj się z informacjami i kliknij Zgłoś się.

Wybierz typ szkolenia.

Wskaż miejsce na mapie.

Sprawdź datę i organizatora, potwierdź.

Podaj dane kontaktowe.

Gotowe – potwierdzenie na e-mail.

Przy dużej popularności zainteresowany trafi na listę rezerwową. Możesz sprawdzić zapisy, zrezygnować lub obejrzeć film instruktażowy w aplikacji. Dla grupowych lub wojskowych – przejdź ze aplikacji na stronę MON.

Jak się zaznacza, szkolenia obronne nie są równoważne z pełnieniem służby wojskowej, nie kończą się złożeniem przysięgi ani wpisem na listę rezerwistów. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, a jego celem jest podniesienie świadomości i umiejętności obywateli w zakresie bezpieczeństwa i obrony, a nie rekrutacja do wojska. Osoba, która po ukończeniu szkolenia chciałaby dobrowolnie wstąpić do rezerwy lub służby wojskowej, może to zrobić na odrębnych zasadach – poprzez złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejście odpowiednich procedur.

W programie mogą wziąć udział także byli żołnierze. Poza tym kategoria wojskowa nie jest wymagana. Jak się zaznacza, uczestnik nie musi być w dobrej kondycji fizycznej, ponieważ szkolenia podstawowe nie wymagają ponadprzeciętnej sprawności. W przypadku zajęć terenowych należy mieć przeciętną kondycję i brak przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby z ograniczeniami mogą uczestniczyć w modułach teoretycznych. Uczestnicy otrzymają posiłek. W czasie szkolenia będzie dostępna woda. Nie przewidujemy zakwaterowania, gdyż czas szkolenia wynosi około 8 godzin.