Władysław Kosiniak-Kamysz leci do Kanady (nie tylko) ws. SAFE

Polska i Kanada będą współpracować w ramach SAFE

Wizytę w Kanadzie Władysław Kosiniak-Kamysz rozpocznie w poniedziałek wieczorem od spotkania z Polonią w Toronto; minister odwiedzi tamtejsze koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. W planach jest wręczenie odznaczeń – Złotych Medali Wojska Polskiego – weteranom, m.in. Powstania Warszawskiego i bitwy o Monte Cassino, oraz zasłużonym działaczom polonijnym.

Następnie Kosiniak-Kamysz uda się do Ottawy, gdzie we wtorek spotka się z ministrem McGuintym. Obaj ministrowie, poza spotkaniem bilateralnym, wezmą udział w kanadyjskim Forum Przemysłu Obronnego.

We wtorek po południu zaplanowane jest bilateralne spotkanie ministrów, w tym podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy z Kanadą w ramach programu SAFE. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski wyraził zgodę na to, by Kanada dołączyła do unijnego programu SAFE; oznacza to, że państwa europejskie będą mogły realizować finansowane z programu projekty wspólnie z Kanadą.

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w poniedziałek dziennikarzom, że Kanada zainteresowana jest m.in. zakupem dronów w polskim przemyśle zbrojeniowym. Przypomniała, że o ile termin na podpisanie kontraktów z SAFE na sprzęt przeznaczony tylko dla Polski upływa z końcem maja, to termin na zakupy wspólne z innymi państwami jest dłuższy; jednym z państw, z którymi Polska ma złożyć wspólne zamówienia w polskim przemyśle, jest właśnie Kanada.

Nic z SAFE nie zostanie zmarnowane – zapewnia minister obrony narodowej

Szef MON podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej w Krakowie, że żadne środki z programu SAFE nie zostaną zmarnowane.

– Jeżeli nie w pojedynczym zakupie, to w zakupie kilku państw członkowskich będziemy chcieli je wydać. Zachęcamy do zakupów w polskim przemyśle. Kanada kupi polski sprzęt wojskowy, to jest, myślę, fenomenalna wiadomość. Będziemy o tym informować na bieżąco z Toronto, z Ottawy.

Wicepremier zapowiadał już w ubiegłym tygodniu, że jednym z tematów rozmów w Kanadzie będzie większe zaangażowanie tego kraju w Europie. Obecnie kanadyjscy żołnierze są już zaangażowani we wzmacnianie wschodniej flanki NATO – są m.in. państwem ramowym brygady NATO na Łotwie, której częścią są także polscy żołnierze.

W środę szef MON odwiedzi odbywające się w Ottawie targi CANSEC, gdzie odwiedzi stoiska najważniejszych kanadyjskich firm zbrojeniowych i technologicznych, jak CAE, Bombardier i MDA Space. W delegacji szefowi MON towarzyszyć będą m.in. wiceszef MAP odpowiedzialny za kwestie przemysłu obronnego Konrad Gołota oraz Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

W targach CANSEC – największej tego typu imprezie w Kanadzie – ma uczestniczyć ok. 300 firm. W tym roku Polska będzie tzw. Spotlight Nation, czyli krajem, któremu poświęca się szczególną uwagę. Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że w targach wystawiają się także polskie firmy, w tym zarówno przedstawiciele państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i firm prywatnych.

– Natomiast dla nas nie ma państwowego czy prywatnego przemysłu – my promujemy jeden polski przemysł zbrojeniowy.

Po spotkaniu w Warszawie premierów Marka Carneya i Donalda Tuska w sierpniu ub.r. Kanada i Polska podpisały bilateralny plan współpracy w dziedzinie obrony oraz utworzyły grupę roboczą ds. przemysłu obronnego. W kwietniu br. pierwsze spotkanie kanadyjsko-polskiego komitetu sterującego odbyło się w Ottawie i wskazało nowe możliwości współpracy zarówno w handlu, inwestycjach i energetyce, jak i w dziedzinie obronności.

Natomiast w marcu br. podczas Dnia Przemysłu Obronnego Kanada-Polska w Warszawie spotkało się ponad 150 przedstawicieli rządu, przemysłu, a także mediów. Prezentowano m.in. realizowane z udziałem Polski rozwiązania oraz przedstawiono list intencyjny w sprawie 1 mld dolarów amerykańskich wsparcia ze strony Export Development Canada, agencji promującej kanadyjski eksport.