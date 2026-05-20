Kanada – nowy wymiar potencjału militarnego i współpracy z Europą

Andrzej Bęben
Andrzej Bęben
Newseria
2026-05-20 11:52

Kanada dostrzega w Europie ważnego partnera w dziedzinie obronności i chce zacieśniać z nią współpracę – podkreśla ambasador Kanady w Polsce Catherine Godin. Kanada jako sojusznik NATO poważnie podchodzi do realizacji obowiązków dotyczących finansowania obronności, ale też angażuje się we wspólne projekty z innymi krajami, np. Łotwą, gdzie jest krajem ramowym, oraz Polską czy Wielką Brytanią. Ważnym obszarem współpracy jest zacieśnianie relacji w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego.

Kanadyjskie Siły Zbrojne, ambasador Kanady w Polsce Catherine Godin

i

Autor: Kanadyjskie Siły Zbrojne/Newseria/ Materiały prasowe

• Kanada osiągnęła próg 2 proc. PKB na obronność (ponad 63 mld CAD), chce w 2035 r. przeznaczyć na ten cel 5 proc. PKB.

• Kanada zacieśnia relacje z polskim przemysłem obronnym, będzie krajem wiodącym na targach MSPO w Kielcach we wrześniu 2026 r.

• W lutym 2026 r. Kanada jako pierwsza dołączyła do europejskiego programu SAFE i rozwija technologie obronne.

Ottawa inwestuje ponad 63 mld dolarów kanadyjskich w obronność

– W ramach NATO skupiamy się na zapewnieniu finansowania i konkretnego zaangażowania. W 1999 r. Kanada była pierwszym krajem, który ratyfikował dokument o przystąpieniu Polski do NATO. Osiągnęliśmy wydatki na obronność na poziomie 2 proc. PKB i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu wynoszącego 5 proc. Oczywiście nie jesteśmy tak dobrzy jak Polska, ale podjęliśmy zobowiązanie dotyczące finansowania – mówi agencji Newseria Catherine Godin.

Rząd Kanady w roku fiskalnym 2025–2026 osiągnął cel NATO, który zakłada przeznaczanie wydatków obronnych na poziomie 2 proc. PKB. Do 2035 roku ma to być 5 proc. PKB. Ottawa inwestuje ponad 63 mld dol. kanadyjskich w obronność w ramach budżetów Departamentu Obrony Narodowej (DND), Kanadyjskich Sił Zbrojnych czy innych agend rządowych.

Jesteśmy zaangażowani w konkretne działania. Jesteśmy krajem ramowym na Łotwie i utrzymujemy tam brygadę. Skutecznie współpracowaliśmy z Polską i Wielką Brytanią w ramach operacji Unifier, zapewniając wsparcie i szkolenie dla 47 tys. ukraińskich żołnierzy. W kontekście NATO mamy więc liczne zadania do wykonania – podkreśla ambasador Kanady w Polsce.

Kraj ramowy jest odpowiedzialny za sformowanie, dowodzenie i logistyczne wsparcie wielonarodowych grup bojowych lub struktur dowódczych w ramach wojsk NATO stacjonujących w innym państwie.

Operacja Unifier to misja szkoleniowa Kanadyjskich Sił Zbrojnych, która rozpoczęła się w 2015 r. na prośbę rządu Ukrainy po nielegalnej aneksji Krymu. W 2022 r. została zmodyfikowana w związku z pełnoskalową inwazją Rosji, a niedawno zdecydowano o jej przedłużeniu do 2029 r. Szkolenie obejmuje szereg podstawowych i zaawansowanych umiejętności wojskowych, w tym taktyczne szkolenie medyczne, saperskie oraz umiejętności przywódcze.

Ambasador Korei - Wywiad [PORTAL OBRONNY]
Portal Obronny SE Google News
Przeczytaj także:
Kanada nie rezygnuje z F-35? Ruszyły płatności za 14 dodatkowych maszyn

Rząd Kanady zapewni wkład finansowy na wsparcie ukraińskiego przemysłu obronnego

W Halifax w Kanadzie znajduje się także biuro NATO DIANA na rynek północnoamerykański, czyli akceleratora technologicznego wspierającego badania nad technologiami wojskowymi i podwójnego zastosowania (dual use).

– Chcemy pokazać, że podchodzimy do tej kwestii bardzo poważnie. Dla nas współpraca transatlantycka oznacza współpracę Kanady z Europą. Czujemy, że te relacje rozwijają się bardzo dobrze – zaznacza Catherine Godin. – Europa to dla nas ważny partner. Kanada była pierwszym krajem spoza kontynentu, który dołączył do programu SAFE.

W lutym 2026 r. obie strony zawarły w tej sprawie umowę, która gwarantuje kanadyjskim firmom preferencyjny dostęp do zamówień obronnych finansowanych ze środków SAFE. W zamian rząd Kanady zapewni wkład finansowy na wsparcie ukraińskiego przemysłu obronnego, proporcjonalny do części wartości, jaką kanadyjskie przedsiębiorstwa uzyskują z kontraktów wspieranych w ramach instrumentu SAFE.

– Chcemy zacieśniać nasze relacje z sojuszem. Niedawno premier Mark Carney przebywał w Erywaniu na spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Kanada była pierwszym i jedynym krajem spoza Europy, który uczestniczył w tym wydarzeniu – podkreśla ambasador Kanady w Polsce.

Premier Kanady Mark Carney podczas szczytu EPC w Erywaniu odbył dwustronne spotkania z przywódcami Armenii, Francji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Przedstawił swój kraj jako atrakcyjny kierunek dla globalnych inwestycji m.in. w sektor surowców mineralnych, energetykę, obronność i zaawansowane technologie. Ogłosił również, że przeznaczy około 270 mln dol. kanadyjskich na kluczowe zdolności wojskowe pochodzące z listy priorytetowych wymagań NATO wobec Ukrainy.

– Współpraca między przemysłami obronnymi Kanady i krajów europejskich jest obecnie bardzo żywa. Kanada co roku organizuje targi wojskowe. W tym roku w centrum uwagi znajduje się Polska. Jak wiadomo, Polska organizuje także niezwykle ważne targi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, MSPO w Kielcach. W tym roku krajem wiodącym będzie Kanada. To znaczący sygnał – uważa Catherine Godin.

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach (8–11 września 2026 r.), Kanada jako kraj wiodący zaprezentuje dorobek swojego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa, m.in. rozwiązania z zakresu technologii satelitarnych, wyposażenia żołnierza, symulacji, szkolenia i ochrony infrastruktury krytycznej.

– To pokazuje, jak bardzo nam zależy na naszej współpracy. Łączy nas partnerstwo strategiczne obejmujące obronność, a w wymiarze przemysłowym wzmacniamy i rozszerzamy nasze porozumienia – zaznacza ambasador Kanady w Polsce. – Kanadyjskie firmy są tu już mocno obecne, na przykład CAE zatrudnia tu 300 osób. Jesteśmy integralną częścią Doliny Lotniczej. W sektorze obronnym istnieje duże pole do rozwoju i z niecierpliwością czekamy na jego kontynuację…

Jaki jest potencjał militarny i możliwości przemysłu zbrojeniowego Kanady?

Potencjał militarny tego państwa w dużej mierze wynika z jego unikatowego położenia geopolitycznego. Z jednej strony, bo znajduje się w tzw. bezpiecznej izolacji geograficznej. Z drugiej strony, bo graniczy z USA i pozostaje ze Stanami w ścisłym sojuszu w ramach NATO i NORAD. Przez lata Ottawa borykała się z problemem niedofinansowania armii i braków kadrowych. Obecnie – jak wynika choćby z wypowiedzi pani ambasador Kanady w Polsce, sytuacja ta ulega korzystnej, dynamicznej zmianie.

W rankingu Global Firepower Kanada zajmuje 28. miejsce. Kanadyjskie Siły Zbrojne (Canadian Armed Forces – CAF) to armia w pełni zawodowa, nastawiona na mobilność i kooperację w misjach międzynarodowych. W służbie czynnej w CAF jest 65–68 tys. żołnierzy. W rezerwie pozostaje ok. 30 tys. osób.

Trzonem sił lądowych (Canadian Army) są wysoce mobilne jednostki zmechanizowane. Choć armia ma tylko 80 czołgów Leopard 2 (w różnych wersjach), dysponuje za to sprawdzonymi w boju KTO z rodziny LAV (Light Armoured Vehicle). Co ciekawe: to Kanada produkowała te transportery na licencji ze Szwajcarii, stając się globalnym hubem rozwojowym tej konstrukcji. W 2003 r. Amerykanie kupili firmę produkującą te pojazdy od Kanadyjczyków, tworząc na ich bazie rodzinę pojazdów Stryker.

Kluczowym elementem obrony rozległego terytorium (2. miejsce na świecie pod względem powierzchni) i Arktyki są siły powietrzne (Royal Canadian Air Force – RCAF). Podstawą RCAF są wielozadaniowe myśliwce CF-18 Hornet (ok. 75–80 sztuk). Trwa jednak proces wielkiej modernizacji lotnictwa – Kanada podpisała kontrakt na zakup 88 myśliwców V generacji F-35 Lightning II.

Kanada ma najdłuższą linię brzegową na świecie: 243 tys. km. Ciągnie się ona wzdłuż trzech oceanów: Atlantyckiego, Spokojnego i Arktycznego. I do ochrony tej granicy (w tym także do zwalczania okrętów podwodnych) zaprojektowana jest marynarka wojenna (Royal Canadian Navy - RCN). Główną siłą uderzeniową stanowi 12 fregat rakietowych typu Halifax oraz 4 okręty podwodne typu Victoria. Trwają intensywne prace nad programem Canadian Surface Combatant, który ma wzmocnić RCN okrętami nowej generacji.

Sumując: o potencjale militarnym Kanady nie stanowią liczby, jakby wynikało to z miejsca tego państwa w światowych rankingach. Jego siła i zdolności opierają się na zaawansowaniu technologicznym, doskonałym wywiadzie wojskowym oraz integracji wojskowej z USA.

Jako państwo należące do Grupy G7 stanowi kluczowe ogniwo obrony kolektywnej Zachodu, szczególnie w strategicznym rejonie Arktyki. I dla przypomnienia/wyjaśnienia: oficjalnie głową państwa w Kanadzie jest monarcha brytyjski, czyli obecnie król Karol III. Kanada jest bowiem, prawnie to ujmując, konstytucyjną monarchią parlamentarną. Karol III jest więc także królem Kanady.

Sonda
Czy uważasz NATO za ważny sojusz dla Polski?

Polecany artykuł:

Kanada zbuduje arktyczny okręt desantowy? Będzie strzegł Północnego Szlaku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATO
KANADA