Kanada – nowy wymiar potencjału militarnego i współpracy z Europą

• Kanada osiągnęła próg 2 proc. PKB na obronność (ponad 63 mld CAD), chce w 2035 r. przeznaczyć na ten cel 5 proc. PKB.

• Kanada zacieśnia relacje z polskim przemysłem obronnym, będzie krajem wiodącym na targach MSPO w Kielcach we wrześniu 2026 r.

• W lutym 2026 r. Kanada jako pierwsza dołączyła do europejskiego programu SAFE i rozwija technologie obronne.

Ottawa inwestuje ponad 63 mld dolarów kanadyjskich w obronność

– W ramach NATO skupiamy się na zapewnieniu finansowania i konkretnego zaangażowania. W 1999 r. Kanada była pierwszym krajem, który ratyfikował dokument o przystąpieniu Polski do NATO. Osiągnęliśmy wydatki na obronność na poziomie 2 proc. PKB i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu wynoszącego 5 proc. Oczywiście nie jesteśmy tak dobrzy jak Polska, ale podjęliśmy zobowiązanie dotyczące finansowania – mówi agencji Newseria Catherine Godin.

Rząd Kanady w roku fiskalnym 2025–2026 osiągnął cel NATO, który zakłada przeznaczanie wydatków obronnych na poziomie 2 proc. PKB. Do 2035 roku ma to być 5 proc. PKB. Ottawa inwestuje ponad 63 mld dol. kanadyjskich w obronność w ramach budżetów Departamentu Obrony Narodowej (DND), Kanadyjskich Sił Zbrojnych czy innych agend rządowych.

– Jesteśmy zaangażowani w konkretne działania. Jesteśmy krajem ramowym na Łotwie i utrzymujemy tam brygadę. Skutecznie współpracowaliśmy z Polską i Wielką Brytanią w ramach operacji Unifier, zapewniając wsparcie i szkolenie dla 47 tys. ukraińskich żołnierzy. W kontekście NATO mamy więc liczne zadania do wykonania – podkreśla ambasador Kanady w Polsce.

Kraj ramowy jest odpowiedzialny za sformowanie, dowodzenie i logistyczne wsparcie wielonarodowych grup bojowych lub struktur dowódczych w ramach wojsk NATO stacjonujących w innym państwie.

Operacja Unifier to misja szkoleniowa Kanadyjskich Sił Zbrojnych, która rozpoczęła się w 2015 r. na prośbę rządu Ukrainy po nielegalnej aneksji Krymu. W 2022 r. została zmodyfikowana w związku z pełnoskalową inwazją Rosji, a niedawno zdecydowano o jej przedłużeniu do 2029 r. Szkolenie obejmuje szereg podstawowych i zaawansowanych umiejętności wojskowych, w tym taktyczne szkolenie medyczne, saperskie oraz umiejętności przywódcze.

Rząd Kanady zapewni wkład finansowy na wsparcie ukraińskiego przemysłu obronnego

W Halifax w Kanadzie znajduje się także biuro NATO DIANA na rynek północnoamerykański, czyli akceleratora technologicznego wspierającego badania nad technologiami wojskowymi i podwójnego zastosowania (dual use).

– Chcemy pokazać, że podchodzimy do tej kwestii bardzo poważnie. Dla nas współpraca transatlantycka oznacza współpracę Kanady z Europą. Czujemy, że te relacje rozwijają się bardzo dobrze – zaznacza Catherine Godin. – Europa to dla nas ważny partner. Kanada była pierwszym krajem spoza kontynentu, który dołączył do programu SAFE.

W lutym 2026 r. obie strony zawarły w tej sprawie umowę, która gwarantuje kanadyjskim firmom preferencyjny dostęp do zamówień obronnych finansowanych ze środków SAFE. W zamian rząd Kanady zapewni wkład finansowy na wsparcie ukraińskiego przemysłu obronnego, proporcjonalny do części wartości, jaką kanadyjskie przedsiębiorstwa uzyskują z kontraktów wspieranych w ramach instrumentu SAFE.

– Chcemy zacieśniać nasze relacje z sojuszem. Niedawno premier Mark Carney przebywał w Erywaniu na spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Kanada była pierwszym i jedynym krajem spoza Europy, który uczestniczył w tym wydarzeniu – podkreśla ambasador Kanady w Polsce.

Premier Kanady Mark Carney podczas szczytu EPC w Erywaniu odbył dwustronne spotkania z przywódcami Armenii, Francji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Przedstawił swój kraj jako atrakcyjny kierunek dla globalnych inwestycji m.in. w sektor surowców mineralnych, energetykę, obronność i zaawansowane technologie. Ogłosił również, że przeznaczy około 270 mln dol. kanadyjskich na kluczowe zdolności wojskowe pochodzące z listy priorytetowych wymagań NATO wobec Ukrainy.

– Współpraca między przemysłami obronnymi Kanady i krajów europejskich jest obecnie bardzo żywa. Kanada co roku organizuje targi wojskowe. W tym roku w centrum uwagi znajduje się Polska. Jak wiadomo, Polska organizuje także niezwykle ważne targi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, MSPO w Kielcach. W tym roku krajem wiodącym będzie Kanada. To znaczący sygnał – uważa Catherine Godin.

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach (8–11 września 2026 r.), Kanada jako kraj wiodący zaprezentuje dorobek swojego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa, m.in. rozwiązania z zakresu technologii satelitarnych, wyposażenia żołnierza, symulacji, szkolenia i ochrony infrastruktury krytycznej.

– To pokazuje, jak bardzo nam zależy na naszej współpracy. Łączy nas partnerstwo strategiczne obejmujące obronność, a w wymiarze przemysłowym wzmacniamy i rozszerzamy nasze porozumienia – zaznacza ambasador Kanady w Polsce. – Kanadyjskie firmy są tu już mocno obecne, na przykład CAE zatrudnia tu 300 osób. Jesteśmy integralną częścią Doliny Lotniczej. W sektorze obronnym istnieje duże pole do rozwoju i z niecierpliwością czekamy na jego kontynuację…

Jaki jest potencjał militarny i możliwości przemysłu zbrojeniowego Kanady?

Potencjał militarny tego państwa w dużej mierze wynika z jego unikatowego położenia geopolitycznego. Z jednej strony, bo znajduje się w tzw. bezpiecznej izolacji geograficznej. Z drugiej strony, bo graniczy z USA i pozostaje ze Stanami w ścisłym sojuszu w ramach NATO i NORAD. Przez lata Ottawa borykała się z problemem niedofinansowania armii i braków kadrowych. Obecnie – jak wynika choćby z wypowiedzi pani ambasador Kanady w Polsce, sytuacja ta ulega korzystnej, dynamicznej zmianie.

W rankingu Global Firepower Kanada zajmuje 28. miejsce. Kanadyjskie Siły Zbrojne (Canadian Armed Forces – CAF) to armia w pełni zawodowa, nastawiona na mobilność i kooperację w misjach międzynarodowych. W służbie czynnej w CAF jest 65–68 tys. żołnierzy. W rezerwie pozostaje ok. 30 tys. osób.

Trzonem sił lądowych (Canadian Army) są wysoce mobilne jednostki zmechanizowane. Choć armia ma tylko 80 czołgów Leopard 2 (w różnych wersjach), dysponuje za to sprawdzonymi w boju KTO z rodziny LAV (Light Armoured Vehicle). Co ciekawe: to Kanada produkowała te transportery na licencji ze Szwajcarii, stając się globalnym hubem rozwojowym tej konstrukcji. W 2003 r. Amerykanie kupili firmę produkującą te pojazdy od Kanadyjczyków, tworząc na ich bazie rodzinę pojazdów Stryker.

Kluczowym elementem obrony rozległego terytorium (2. miejsce na świecie pod względem powierzchni) i Arktyki są siły powietrzne (Royal Canadian Air Force – RCAF). Podstawą RCAF są wielozadaniowe myśliwce CF-18 Hornet (ok. 75–80 sztuk). Trwa jednak proces wielkiej modernizacji lotnictwa – Kanada podpisała kontrakt na zakup 88 myśliwców V generacji F-35 Lightning II.

Kanada ma najdłuższą linię brzegową na świecie: 243 tys. km. Ciągnie się ona wzdłuż trzech oceanów: Atlantyckiego, Spokojnego i Arktycznego. I do ochrony tej granicy (w tym także do zwalczania okrętów podwodnych) zaprojektowana jest marynarka wojenna (Royal Canadian Navy - RCN). Główną siłą uderzeniową stanowi 12 fregat rakietowych typu Halifax oraz 4 okręty podwodne typu Victoria. Trwają intensywne prace nad programem Canadian Surface Combatant, który ma wzmocnić RCN okrętami nowej generacji.

Sumując: o potencjale militarnym Kanady nie stanowią liczby, jakby wynikało to z miejsca tego państwa w światowych rankingach. Jego siła i zdolności opierają się na zaawansowaniu technologicznym, doskonałym wywiadzie wojskowym oraz integracji wojskowej z USA.

Jako państwo należące do Grupy G7 stanowi kluczowe ogniwo obrony kolektywnej Zachodu, szczególnie w strategicznym rejonie Arktyki. I dla przypomnienia/wyjaśnienia: oficjalnie głową państwa w Kanadzie jest monarcha brytyjski, czyli obecnie król Karol III. Kanada jest bowiem, prawnie to ujmując, konstytucyjną monarchią parlamentarną. Karol III jest więc także królem Kanady.