Jak młodzi mogą wzmacniać bezpieczeństwo Polski? Konferencja Fundacji GROM w Warszawie

oprac. Karolina Modzelewska
2026-05-20 11:20

25 maja 2026 r., w godzinach 09:00–16:00 odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Młodzi, świadomi, bezpieczni! Młodzi w systemie bezpieczeństwa państwa – świadomość, odpowiedzialność, odporność”, organizowana przez Fundację GROM. Siła i Honor we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, który jest współorganizatorem wydarzenia. Celem konferencji jest zwiększenie świadomości młodego pokolenia w zakresie bezpieczeństwa państwa, odporności społecznej, przeciwdziałania dezinformacji, ochrony ludności, obrony cywilnej oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Konferencja naukowa „Młodzi, świadomi, bezpieczni!”

i

Autor: Fundacja GROM. Siła i Honor/ Materiały prasowe

W programie wydarzenia przewidziano wystąpienia przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki, służb, instytucji bezpieczeństwa oraz organizacji społecznych. Konferencję otworzy Pani Agnieszka Petelicka - Prezes Fundacji GROM. Siła i Honor, Kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego - Pan Robert Grey, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW - Pani dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, prof.ucz., Poseł na Sejm RP - Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Sekretarz Stanu MSWiA - Pani Magdalena Roguska, Dyrektor Wykonawczy ds. Kontroli i Bezpieczeństwa - Pan Michał Domaradzki oraz Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz - Pan Dr Hubert Cichocki.

Wykład inauguracyjny: młode pokolenie w centrum bezpieczeństwa

Wykład inauguracyjny pt. „Rola młodego pokolenia w systemie bezpieczeństwa państwa” wygłosi gen. bryg. Cezary Janowski. Podczas konferencji odbędą się cztery panele eksperckie poświęcone kulturze bezpieczeństwa, dezinformacji, ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zarządzaniu kryzysowemu. Poszczególne panele mają na celu omówienie i propagowanie edukacji obywatelskiej, podkreślenie roli odpowiedzialności społecznej oraz roli biznesu w systemie bezpieczeństwa. Ponadto wspólnie zastanowimy się, jak walczyć z dezinformacją,, fake newsami, wojną informacyjną, m.in. poprzez konsekwentne budowanie odporności informacyjnej młodzieży Podczas paneli omówione zostaną również zagadnienia dotyczące ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Polecany artykuł:

Pierwsza wojna GROM-u. „Zrobiliśmy to bez strat”. Jak polscy komandosi zadziwil…

Uczestnicy i uczestniczki konferencji będą mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach praktycznych, m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przygotowania plecaka ewakuacyjnego oraz rozpoznawania manipulacji informacyjnych, w tym cyberzagrożeń. Wydarzenie będzie stanowiło przestrzeń do rozmowy o roli młodych ludzi w budowaniu bezpieczeństwa państwa oraz wzmacnianiu odporności społecznej wobec współczesnych zagrożeń, z uwzględnieniem cyberodporności. Walorem spotkania będzie możliwość wymiany wiedzy akademickiej z praktycznym doświadczeniem.

Głos Fundacji GROM: młodzi jako filar bezpieczeństwa

„Współczesne bezpieczeństwo państwa nie opiera się już wyłącznie na armii i służbach mundurowych, lecz także na aktywności obywateli, kompetencjach cyfrowych oraz odporności społeczeństwa na kryzysy. To właśnie młode pokolenie najczęściej rozwija nowoczesne technologie, programowanie oraz systemy sztucznej inteligencji wykorzystywane w bezpieczeństwie. Dlatego powinniśmy inwestować w ich edukację cyfrową, obywatelską i patriotyczną. Dzięki aktywności społecznej młodzieży oraz ich zdolności adaptacji mogą oni skutecznie wspierać ochronę państwa i społeczeństwa wobec współczesnych zagrożeń” - mówi Agnieszka Petelicka, Prezes Fundacji GROM. Siła i Honor.

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez: Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Partnerami konferencji zostali m.in.: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Fundacja Orlen, PZU, Fundacja LOTTO, Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Na podstawie komunikatu Fundacji GROM. Siła i Honor

Polski oficer oddaje amerykańskie odznaczenie | GARDA
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONFERENCJA
BEZPIECZEŃSTWO
GROM