Jak młodzi mogą wzmacniać bezpieczeństwo Polski? Konferencja Fundacji GROM w Warszawie

W programie wydarzenia przewidziano wystąpienia przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki, służb, instytucji bezpieczeństwa oraz organizacji społecznych. Konferencję otworzy Pani Agnieszka Petelicka - Prezes Fundacji GROM. Siła i Honor, Kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego - Pan Robert Grey, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW - Pani dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, prof.ucz., Poseł na Sejm RP - Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Sekretarz Stanu MSWiA - Pani Magdalena Roguska, Dyrektor Wykonawczy ds. Kontroli i Bezpieczeństwa - Pan Michał Domaradzki oraz Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz - Pan Dr Hubert Cichocki.

Wykład inauguracyjny: młode pokolenie w centrum bezpieczeństwa

Wykład inauguracyjny pt. „Rola młodego pokolenia w systemie bezpieczeństwa państwa” wygłosi gen. bryg. Cezary Janowski. Podczas konferencji odbędą się cztery panele eksperckie poświęcone kulturze bezpieczeństwa, dezinformacji, ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zarządzaniu kryzysowemu. Poszczególne panele mają na celu omówienie i propagowanie edukacji obywatelskiej, podkreślenie roli odpowiedzialności społecznej oraz roli biznesu w systemie bezpieczeństwa. Ponadto wspólnie zastanowimy się, jak walczyć z dezinformacją,, fake newsami, wojną informacyjną, m.in. poprzez konsekwentne budowanie odporności informacyjnej młodzieży Podczas paneli omówione zostaną również zagadnienia dotyczące ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Uczestnicy i uczestniczki konferencji będą mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach praktycznych, m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przygotowania plecaka ewakuacyjnego oraz rozpoznawania manipulacji informacyjnych, w tym cyberzagrożeń. Wydarzenie będzie stanowiło przestrzeń do rozmowy o roli młodych ludzi w budowaniu bezpieczeństwa państwa oraz wzmacnianiu odporności społecznej wobec współczesnych zagrożeń, z uwzględnieniem cyberodporności. Walorem spotkania będzie możliwość wymiany wiedzy akademickiej z praktycznym doświadczeniem.

Głos Fundacji GROM: młodzi jako filar bezpieczeństwa

„Współczesne bezpieczeństwo państwa nie opiera się już wyłącznie na armii i służbach mundurowych, lecz także na aktywności obywateli, kompetencjach cyfrowych oraz odporności społeczeństwa na kryzysy. To właśnie młode pokolenie najczęściej rozwija nowoczesne technologie, programowanie oraz systemy sztucznej inteligencji wykorzystywane w bezpieczeństwie. Dlatego powinniśmy inwestować w ich edukację cyfrową, obywatelską i patriotyczną. Dzięki aktywności społecznej młodzieży oraz ich zdolności adaptacji mogą oni skutecznie wspierać ochronę państwa i społeczeństwa wobec współczesnych zagrożeń” - mówi Agnieszka Petelicka, Prezes Fundacji GROM. Siła i Honor.

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez: Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Partnerami konferencji zostali m.in.: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Fundacja Orlen, PZU, Fundacja LOTTO, Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Na podstawie komunikatu Fundacji GROM. Siła i Honor