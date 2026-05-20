Strategiczny sojusz PGZ i Ukrainy. Podpisano kluczowe memorandum o współpracy w sektorze zbrojeniowym

Podpisane Memorandum o Współpracy stanowi fundament dla zacieśnienia więzi między polskimi i ukraińskimi firmami działającymi w sektorze obronnym. Kooperacja w ramach platformy PURSUE ma umożliwić regularną organizację spotkań, podczas których przedstawiciele obu stron będą mogli omawiać kluczowe aspekty współpracy. Dyskusje te obejmą szerokie spektrum zagadnień, od uwarunkowań politycznych, administracyjnych i regulacyjnych, po kwestie ekonomiczno-biznesowe oraz standardy techniczne. Celem jest stworzenie przejrzystego i efektywnego środowiska dla wspólnych inicjatyw.

Umowę sygnowali przedstawiciele najwyższych władz obu organizacji. Ze strony PGZ S.A. byli to prezes zarządu Adam Leszkiewicz oraz wiceprezes Jan Grabowski. Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentował prezes Jacek Piechota.

Wspólne projekty technologiczne i mechanizmy finansowania

Strony Umowy planują podjąć intensywne prace nad utworzeniem funkcjonalnego centrum kompetencji. To centrum ma pełnić rolę hubu, gromadzącego i koordynującego projekty współpracy technologicznej i produkcyjnej, które będą zgłaszane przez ukraińskich przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Zgodnie z deklaracjami, strony, stosownie do swoich kompetencji, będą oceniać zgodność tych projektów z polskimi standardami i potrzebami. Ma to na celu ewentualną rekomendację podjęcia współpracy z polskimi partnerami, zapewniając synergię i efektywność działań.

Dodatkowo, w ramach porozumienia, strony zamierzają opracować mechanizm finansowania realizacji w Polsce zarekomendowanych projektów. Jest to niezwykle istotny element, który ma zapewnić realne wsparcie dla inicjatyw mających na celu rozwój przemysłu obronnego w obu krajach. Dzięki temu, perspektywiczne projekty będą miały szansę na wdrożenie i komercjalizację, co przyczyni się do zwiększenia potencjału obronnego Polski i Ukrainy.

Drony, systemy rakietowe i przyspieszenie rozmów

Jan Grabowski, wiceprezes zarządu PGZ S.A., podkreślił wagę podpisanego porozumienia.

„Dzisiejsze porozumienie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, największą organizacją zrzeszającą przedsiębiorców działających na terenie Polski i Ukrainy jest dla nas szczególnie ważne i cenne. Wpisuje się bowiem, uzupełnia i wzmacnia działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej na rzecz rozwoju współpracy przemysłów obronnych Polski i Ukrainy” – powiedział Jan Grabowski.

Wiceprezes PGZ S.A. wskazał również na konkretne obszary, w których prowadzone są już rozmowy z ukraińskimi partnerami.

„Rozmawiamy z partnerami ukraińskimi o wielu kompleksowych projektach dotyczących m. in. technologii dronowych, systemów ich zwalczania, a także zaawansowanych systemów rakietowych” – dodał.

Współpraca z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą ma kluczowe znaczenie dla dynamiki tych procesów. Jan Grabowski zaznaczył, że

„Współpraca z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą może ułatwić i przyśpieszyć rozmowy przemysłowe, ale także zidentyfikować nowe podmioty zainteresowane rozwojem swoich produktów wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową”.

PUIG, będąca jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, od 1992 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Izba zrzesza około 500 polskich i ukraińskich podmiotów, promując ich interesy i ułatwiając prowadzenie biznesu w obu krajach. Wspiera także ukraińskich inwestorów w Polsce oraz polskich na Ukrainie, aktywnie promując to, co najlepsze w obu gospodarkach. To doświadczenie i sieć kontaktów PUIG będą nieocenione w realizacji celów wyznaczonych przez Memorandum o Współpracy.

Na podstawie komunikatu PGZ