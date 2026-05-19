USA chce ukraińskiej technologii wojskowej. Drony bojowe z frontu wschodniego podbiją Amerykę?

Według doniesień agencji Bloomberg, Kijów poinformował, że Stany Zjednoczone intensywnie zabiegają o transfer ukraińskiej technologii wojskowej oraz dostęp do praw własności intelektualnej. Ta strategiczna współpraca ma na celu wykorzystanie unikalnych rozwiązań, które Ukraina opracowała i przetestowała w warunkach rzeczywistego konfliktu zbrojnego. Departament Wojny USA zwrócił się już o przetestowanie szerokiej gamy ukraińskich produktów obronnych, wśród których kluczowe miejsce zajmują drony i systemy walki elektronicznej. Informacje te zostały potwierdzone przez amerykańskiego urzędnika, choć finalizacja umowy nadal pozostaje w toku.

Głównym motywem amerykańskiego zainteresowania jest chęć wykorzystania doświadczenia w zakresie dronów, które Ukraina zdobyła w ciągu czterech lat walki z rosyjską inwazją. Jak zauważył Bloomberg, dzięki połączeniu nowych technologii i innowacyjnych taktyk, siły Kijowa zdołały skutecznie uderzać głęboko na terytorium Rosji. Ta bezprecedensowa skuteczność bojowa, osiągnięta w warunkach ograniczonego dostępu do tradycyjnych zasobów, stanowi dla Amerykanów cenne źródło wiedzy i inspiracji. Chociaż ukraińska broń została już sprawdzona w boju, Waszyngton dąży do oceny tych produktów na własnym terenie, zanim podejmie dalsze kroki w kierunku ich ewentualnego wdrożenia lub replikacji.

Prawa własności intelektualnej: Klucz do przyszłej współpracy

Zainteresowanie Stanów Zjednoczonych nie ogranicza się jedynie do samego sprzętu. Waszyngton wydaje się również niezwykle zainteresowany uzyskaniem dostępu do kluczowych technologii i, co istotne, potencjalnie praw własności intelektualnej. Takie posunięcie pozwoliłoby Amerykanom na odtwarzanie i rozwijanie ukraińskich systemów w przyszłości, co miałoby ogromne znaczenie dla ich własnych zdolności obronnych.

Na początku maja Stany Zjednoczone wysłały do Kijowa projekt listu intencyjnego. Dokument ten dotyczył przeprowadzenia testów ukraińskich produktów wojskowych oraz projektów umów, które miałyby wejść w życie w przypadku wyboru konkretnych systemów. Ambasador Ukrainy w USA, Olha Stefaniszyna, potwierdziła te doniesienia, oświadczając: „W wyniku współpracy z Departamentem Stanu i Pentagonem opracowano projekt dokumentu ramowego, który jest obecnie analizowany przez obie strony na różnych szczeblach instytucjonalnych”. Dodała również, że „Jesteśmy zobowiązani do wzajemnie korzystnej współpracy, która wzmocni nasze siły zbrojne”. Ambasada Ukrainy odmówiła jednak odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące transferu technologii, a Pentagon nie skomentował sprawy.

Ukraińska innowacja w obliczu rosyjskiej agresji

Od czasu rosyjskiej napaści w 2022 roku, Ukraina wykazała się niezwykłą zdolnością do szybkiego rozwoju zaawansowanych technologii wojskowych. Szczególnie wyróżniają się drony, które okazały się absolutnie kluczowe w przebiegu wojny. Planiści wojskowi w Kijowie konsekwentnie stawiają na te technologie, widząc w nich sposób na stawienie czoła znacznie większemu przeciwnikowi. Te ukraińskie dokonania spotkały się z uznaniem administracji amerykańskiej. Sekretarz armii Dan Driscoll ocenił ukraiński system operacyjny jako „absolutnie niesamowity”. W maju, podczas wystąpienia przed senacką komisją sił zbrojnych, Driscoll podkreślił, że system „W pełni integruje on każdy dron, każdy czujnik i każdą platformę strzelecką w jedną sieć”.

Od początku konfliktu z Iranem, Ukraina aktywnie oferuje USA i ich sojusznikom z Zatoki Perskiej swoje doświadczenie wojskowe oraz drony przechwytujące. W zamian za tę pomoc, Kijów konsekwentnie zabiega o pilnie potrzebne systemy obrony powietrznej, takie jak pociski Patriot, które okazały się niezwykle skuteczne w przechwytywaniu rosyjskich pocisków balistycznych.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przypomniał w kwietniu, że Kijów zawarł dwustronne umowy z kilkoma krajami Zatoki Perskiej. W ramach tych porozumień Ukraina otrzymała wsparcie finansowe, energetyczne i techniczne, w zamian za pomoc udzieloną w odparciu ataków dronów pochodzących z Iranu. To pokazuje, jak Ukraina strategicznie wykorzystuje swoje innowacje i doświadczenie bojowe do budowania sojuszy i pozyskiwania niezbędnego wsparcia na arenie międzynarodowej. Amerykańskie zainteresowanie ukraińską technologią jest kolejnym dowodem na to, jak istotne stały się rozwiązania wypracowane w realiach wojny.