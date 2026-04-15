We wtorek, 14 kwietnia, jak poinformował dyrektor generalny Rady Przemysłu Zbrojeniowego Ukrainy Ihor Fedirko, podpisano umowę o współpracy technologicznej między ukraińską firmą Fire Point a niemieckim producentem systemów rakietowych Diehl Defence. To jedna z sześciu nowych umów zawartych między firmami z obu krajów.

Jak podkreślił Fedirko, współpraca wpisuje się w model „Build with Ukraine”, łączący ukraińskie doświadczenie bojowe i inżynieryjne z zapleczem technologicznym i finansowym partnerów zagranicznych. W poście zamieszczonym w mediach społecznościowych wymienił on również inne umowy, które dotyczą przede wszystkim rozwoju dronów, systemów antydronowych i systemów rakietowych. Dotyczą one takich firm jak TAF Industries i Thyra, WIY i Quantum Systems, Ukraviasystem i POINToX, czy Helsing i Culver Aerospace.

Miliardowe wsparcie dla ukraińskiej obrony

Mychajło Fedorow, ukraiński minister obrony informował z kolei 14 kwietnia, że rozmowy z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem zaowocowały uzgodnieniem pakietu umów o wartości 4 mld euro. „Przeprowadziłem rozmowy z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem. Uzgodniono pakiet umów w dziedzinie obronności o łącznej wartości 4 mld euro - mający na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, rozwój zdolności dalekiego zasięgu oraz wspólną produkcję dronów” - napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.

Fedorow podkreślił, że podczas jego wizyty w Berlinie podpisano trzy kluczowe umowy dotyczące wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, rozwoju zdolności uderzeń dalekiego zasięgu oraz produkcji dronów. W ramach pakietu Niemcy sfinansują zakup kilkuset pocisków do systemu Patriot, co „znacznie wzmocni ochronę ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej”. Dodatkowo, przewidziano dostawę 36 wyrzutni IRIS-T, które mają wzmocnić wielopoziomowy system obrony przeciwlotniczej Ukrainy.

Strony uzgodniły również inwestycję w wysokości 300 mln euro w potencjał deep-strike, ma ona przyczynić się do zwiększenia produkcji ukraińskiej broni. Jak wyjaśnił Mychajło Fedorow, w ramach inicjatywy „Build with Ukraine” oba państwa rozpoczną wspólną produkcję dronów typu mid-strike, wykorzystujących sztuczną inteligencję. „W pierwszym etapie wyprodukujemy 5 tys. dronów dla Sił Obrony” - oznajmił minister.

Fire Point rozwija rakiety i drony

Ukraińska firma Fire Point znana jest z produkcji dronów uderzeniowych FP-1 i FP-2 oraz pocisku manewrującego FP-5 „Flamingo”. Spółka intensywnie rozwija również program rakiet balistycznych. Pod koniec lutego 2026 roku przeprowadzono pierwszy test rakiety balistycznej FP-7. System przeznaczony jest do rażenia celów na średnich dystansach i ma być częściowo zunifikowany z przyszłymi rakietami przeciwlotniczymi rozwijanymi przez firmę. Na początku lata 2026 roku planowane są testy kolejnej konstrukcji: rakiety FP-9 o większym zasięgu i potężniejszej głowicy bojowej.

Diehl Defence zwiększa produkcję IRIS-T

Niemiecka firma Diehl Defence dostarcza Ukrainie systemy obrony powietrznej IRIS-T, które wykazują wysoką skuteczność w zwalczaniu rosyjskich rakiet i dronów. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji kierowanych pocisków dla lotnictwa i systemów przeciwlotniczych oraz amunicji. Ważnym segmentem działalności są także komponenty uzbrojenia, w tym głowice naprowadzające na podczerwień i zapalniki. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie firma inwestuje w rozwój mocy produkcyjnych. Diehl Defence przeznaczy na ten cel około 1,5 mld euro. Nowy zakład został już uruchomiony w niemieckim Nonnweiler, a w 2026 roku produkcja ma osiągnąć poziom do dziesięciu systemów IRIS-T rocznie.