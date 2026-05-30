Polska tarcza coraz silniejsza. Podpisano umowy na II fazę Wisły i nowe systemy dla wojska w ramach SAFE

Kluczowym elementem podpisanych kontraktów jest pakiet umów związanych z wdrożeniem drugiej fazy programu WISŁA. Celem tego przedsięwzięcia jest znaczące wzmocnienie obrony powietrznej kraju poprzez dostarczenie zaawansowanych komponentów. Przedmiotem umów jest dostawa kilkuset podwozi specjalnych produkcji Jelcz Sp. z o. o., kilkudziesięciu kabin dowodzenia E-OPS, C-OPS, F-OPS, wozów kablowych oraz zestawów laboratoryjnych produkcji konsorcjum w składzie: WZE S.A., WZU S.A., WZŁ nr 1 S.A., kilkudziesięciu samochodów do przewozu rakiet od WZU S.A. oraz systemów maskowania i pozoracji produkcji konsorcjum w składzie: MIRANDA Sp z o.o., Lubawa S.A., WITI. Dostawy w ramach drugiej fazy programu Wisła mają zostać zrealizowane do 2030 roku.

Jak mówił prezes PGZ Adam Leszkiewicz: "Nic się dziś jednak nie kończy, a wiele zaczyna. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom i zespołom negocjacyjnym. Nie świętujemy. Bierzemy się do ciężkiej pracy. Przed nami wiele do zrobienia. Zrobimy wszystko, by dowieźć wszystkie zobowiązania".

Realizacja programu WISŁA zapewnia Siłom Zbrojnym RP zdolności stanowiące odpowiedź na zagrożenia współczesnego pola walki. Nie tylko umożliwia prowadzenie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej wyznaczonych obiektów infrastruktury krytycznej przed środkami napadu powietrznego takich jak rakiet balistycznych, rakiet manewrujących, statków bezpilotowych oraz lotnictwa, ale również przekłada się na interoperacyjność z innymi armiami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

May 30, 2026

Rozbudowa systemu Narew: Kluczowe elementy obrony przeciwlotniczej

Tego samego dnia podpisano także sześć umów dotyczących dostaw elementów dla zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Narew. Partnerem Skarbu Państwa – Agencji Uzbrojenia w tym przedsięwzięciu jest Konsorcjum PGZ-NAREW, w skład którego wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz Sp. z o.o., Mesko S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Przedmiotem tych kontraktów są "samochody załadowcze STZ, podwozia specjalne, elementy maskowania i pozoracji, mobilne węzły łączności MCC, kabiny dowodzenia KD WOPL/IBCS, a także pakiet logistyczny". Dostawy te mają zostać zrealizowane do 2035 roku.

Podstawowym zadaniem systemu Narew będzie zapewnienie osłony wojskom i obiektom w obszarze prowadzonych działań oraz bazom lotniczym, a także uzupełnienie systemu ognia przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA na małych wysokościach, prowadzenie działań w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym w każdych warunkach, w dzień i w nocy. Zestaw NAREW przeznaczony będzie przede wszystkim do zwalczania pilotowanych środków napadu powietrznego, rakiet samosterujących oraz bezzałogowych statków powietrznych na małych wysokościach.

Nowe możliwości rozpoznawcze dla Sił Zbrojnych RP

Tego samego dnia zawarto również strategiczną umowę na dostawę Integratora systemów rozpoznawczych z Ośrodkiem Rozpoznania Obrazowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa, podpisana pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a TELDAT Sp. z o.o. sp.k., dotyczy dostarczenia zaawansowanego systemu teleinformatycznego. Całkowita wartość tego kontraktu wynosi około 79 mln zł netto, z czego znacząca część, bo około 51 mln zł, pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAFE.

Dostawy Integratora systemów rozpoznawczych przewidziano na lata 2026-2028. System ten ma kluczowe znaczenie dla wojska, ponieważ, jak wskazano system wykorzystywany będzie do wymiany danych obrazowych. Umożliwi to szybsze i efektywniejsze przetwarzanie oraz dystrybucję informacji rozpoznawczych, co jest niezbędne w dzisiejszych operacjach wojskowych.

Precyzyjne dane atmosferyczne: Radioteodolitowe systemy sondażowe atmosfery BAR

Kolejnym ważnym elementem pakietu umów jest kontrakt na dostawę Radioteodolitowych systemów sondażowych atmosfery BAR (RSSA BAR). Umowa, zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Przedsiębiorstwem Badawczo-Produkcyjnym AVIOMET Sp. z o.o., przewiduje dostarczenie 7 takich systemów. Ich łączna wartość to około 73,3 mln zł netto. Dostawy RSSA BAR są zaplanowane na lata 2026-2028.

Radioteodolitowy system sondażowy atmosfery BAR (RSSA BAR) jest przeznaczony do zabezpieczenia związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów rakiet, artylerii lufowej i rakietowej oraz moździerzy, w niezbędny zakres informacji o meteorologicznych warunkach startów i strzelania. Zastosowana technologia komputerowa umożliwia natychmiastowe przetwarzanie i opracowanie danych pomiarowych, przygotowanie informacji z zakresu meteorologicznego zabezpieczenia działań artylerii w postaci zgodnej z wymaganiami systemów kierowania ogniem oraz przekazywanie wyników użytkownikom poprzez stosowane systemy łączności.