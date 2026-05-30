Ponad 13,5 mld zł na amunicję 155 mm. Kontrakt na setki tysięcy pocisków w ramach SAFE

Kolejna umowa na pozyskanie amunicji kalibru 155 mm jest bezpośrednią konsekwencją realizacji celów programu wieloletniego „Narodowa Rezerwa Amunicyjna”, ustanowionego Uchwałą nr 43 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2023 r. Podpisana między Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-AMUNICJA umowa obejmuje dostawę łącznie kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm – bojowej. W skład konsorcjum wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A., Mesko S.A., Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A., Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. oraz Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” S.A. Wartość kontraktu, finansowanego ze środków SAFE, przekracza 13,5 mld zł netto.

W podpisaniu umowy poza wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem i Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką wizeli udział również wiceminister Konrad Gołota oraz wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk.

Wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego

Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, wyraził dumę z realizacji tego przedsięwzięcia, podkreślając jego znaczenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak zaznaczył, „Żeby fabryki amunicji mogły zafunkcjonować, to potrzebne są zamówienia. I zdobyliśmy pieniądze.” Realizacja zawartych kontraktów ma stworzyć warunki do szybkiego osiągnięcia wymaganych zdolności przez Siły Zbrojne RP w zakresie artylerii lufowej. Bardzo ważnym aspektem jest także rozwój i utrzymanie zakładanego potencjału produkcyjnego amunicji artyleryjskiej w polskim przemyśle obronnym. Szef MON dodał również:

„Jestem z tego bardzo dumny, że po raz kolejny udowadniamy, że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, że dotrzymujemy słowa, że jesteśmy rzetelni i że dowozimy tematy. Budujemy bezpieczną, silną Polskę. To zamówienie na setki tysięcy amunicji 155 milimetrów, tej amunicji, która stoi za mną. Tej amunicji, która jest wytwarzana w polskich zakładach zbrojeniowych.”

Krytyka poprzedników i rola funduszy SAFE

Podczas ceremonii podpisania umowy Władysław Kosiniak-Kamysz nie omieszkał skrytykować poprzedniego rządu, wskazując na brak działań w zakresie Narodowej Rezerwy Amunicyjnej.

„Jestem z tego bardzo dumny, że w Dezamecie podpisujemy gigantyczną umowę na realizację Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, uchwały podjętej przez poprzedni rząd, który z tą uchwałą nic nie zrobił, nie kupił żadnej części amunicji dla polskiego wojska. Nie kupił żadnych zdolności do produkcji i nie zbudował tych zdolności do produkcji amunicji 155 milimetrów” – powiedział wicepremier.

Podkreślono również kluczową rolę funduszy SAFE w finansowaniu tych inwestycji. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że Polska jest największym beneficjentem mechanizmu SAFE.

Polska największym beneficjentem programu SAFE

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy, podkreśliła ogromną skalę inwestycji realizowanych dzięki programowi SAFE.

„Przez najbliższych kilka godzin podpiszemy 29 umów na 78 miliardów złotych. To, że Polska jest największym beneficjentem mechanizmu SAFE, to już, mam nadzieję, wszyscy wiedzą. Ale my tylko w jeden dzień podpiszemy umowy warte tyle, co alokacja SAFE w kilku krajach członkowskich. Żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma w całości takiego SAFE-u, jaki my wydajemy dzisiaj w jednym dniu. 78 miliardów tylko w jeden dzień. Dzisiaj na Podkarpaciu.” – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka, wskazując również na opór polityczny wobec mechanizmu SAFE.