Konferencja EKSPLOBALIS_2026. Ponad 200 ekspertów debatowało o przyszłości polskiej obronności

W dniach 18–20 maja 2026 r. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej zorganizował XV Międzynarodową Konferencję Naukową EKSPLOBALIS_2026. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Technika wojskowa jako filar bezpieczeństwa państwa” i była poświęcona najważniejszym wyzwaniom związanym z rozwojem nowoczesnych technologii wojskowych oraz budową zdolności obronnych Polski.

EKSPLOBALIS_2026: technologia wojskowa w centrum debaty o bezpieczeństwie

Tegoroczna, 15, jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji naukowej, którą organizuje Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, jest szczególnie istotna dla branży wojskowej. Łączymy na jednej platformie obecność nauki, sił zbrojnych oraz przemysłu. Formuła, która została przyjęta oferuje możliwości biznesowych spotkań, prezentacji aktualnych wyrobów, najnowszych osiągnięć, a także i technologii, który polski przemysł obronny dostarcza siłom zbrojnym naszego kraju. To, co jest integralną częścią tej konferencji, to pokaz statyczny i dynamiczny wyrobów, pojazdów, rozwiązań, które są aktualnie wdrażane do sił zbrojnych - mówił płk. dr hab. inż. Mariusz Wesołowski, Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.

Konferencję otworzył dyrektor instytutu płk dr inż. Michał Ceremuga. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rosnące znaczenie innowacji technologicznych, sztucznej inteligencji, systemów autonomicznych oraz nowoczesnych rozwiązań wspierających funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Podczas inauguracji odczytano także list skierowany do uczestników przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W przesłaniu podkreślono znaczenie badań naukowych, działalności badawczo-rozwojowej oraz krajowego potencjału technologicznego dla modernizacji technicznej wojska i wzmacniania bezpieczeństwa państwa.

Jednym z najważniejszych punktów programu był panel dyskusyjny poświęcony rozwojowi techniki wojskowej jako elementowi budowania zdolności obronnych państwa. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz WITPiS. Rozmowy koncentrowały się na nowoczesnych technologiach, rozwoju krajowych kompetencji naukowo-przemysłowych i dalszej modernizacji polskiej armii.

Ponad 200 uczestników z wojska, nauki i przemysłu

W konferencji uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli reprezentujących przeszło 100 instytucji, przedsiębiorstw i organizacji związanych z obronnością, bezpieczeństwem oraz działalnością naukowo-badawczą. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Sił Zbrojnych RP, MON, instytutów badawczych, uczelni wojskowych i cywilnych, przemysłu obronnego oraz partnerów zagranicznych.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano 30 referatów naukowych i eksperckich dotyczących m.in. modernizacji sprzętu wojskowego, cyberbezpieczeństwa, technologii kosmicznych, ochrony balistycznej oraz systemów bezzałogowych i autonomicznych. Omawiano również rozwiązania zwiększające mobilność i interoperacyjność Sił Zbrojnych RP w ramach NATO. Uczestnicy mogli także zapoznać się z wybranymi rozwiązaniami technicznymi podczas statycznej wystawy sprzętu. Wśród prezentowanych systemów znalazły się m.in. pojazd opancerzony Bóbr-3, system minowania narzutowego Bluszcz oraz bezzałogowe platformy lądowe KUNA.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Małachowski oraz prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.

Tegoroczna edycja EKSPLOBALIS_2026 potwierdziła znaczenie konferencji jako jednego z najważniejszych krajowych forów wymiany wiedzy dotyczącej techniki wojskowej, badań naukowych i innowacji wspierających rozwój bezpieczeństwa oraz obronności państwa.