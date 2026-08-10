Silnik powstał na potrzeby rodziny bezzałogowych platform MTJD (Modular Turbo Jet Drone), rozwijanych przez TKH Technology. Firma prowadzi projekt kompleksowo: zaprojektowała płatowiec, opracowała napęd i awionikę, a także zajmuje się integracją systemów, testami oraz przygotowaniem produkcji. Własny silnik ma być jednym z kluczowych elementów rozwijanej przez firmę technologii. Dzięki temu TKH Technology ograniczyła zależność od zewnętrznych dostawców i ma większą kontrolę nad parametrami oraz dalszym rozwojem swoich platform.

„Silnik jest jednym z najważniejszych elementów każdego bezzałogowego statku powietrznego. Od jego parametrów zależą między innymi: prędkość, zasięg czy możliwości operacyjne platformy. Dlatego od początku projektu MTJD zakładaliśmy rozwój własnego napędu. Teraz możemy pokazać efekt tych prac i przejść do produkcji seryjnej” - mówi Patryk Kopacki, prezes TKH Technology.

Bezzałogowiec, który przekracza 600 km/h

Rodzina MTJD została zaprojektowana jako modułowa platforma, którą można dostosowywać do różnych zadań. W zależności od konfiguracji może być wykorzystywana do rozpoznania, patrolowania czy ochrony infrastruktury krytycznej. Najmniejszy wariant, MTJD-15, osiąga prędkość ponad 600 km/h. Jego deklarowany zasięg wynosi do 1000 km, a pułap operacyjny sięga 13 tys. metrów.

TKH Technology rozwija także większe konstrukcje: MTJD-70 i MTJD-100. Mają one pozwolić na wykorzystanie większych ładunków i tworzenie kolejnych wariantów platformy. Jedną z cech całej rodziny jest modułowa konstrukcja. Poszczególne rozwiązania mogą być rozwijane i wykorzystywane w kolejnych wersjach bezzałogowców.

Projekt został nagrodzony na MSPO

MTJD było już prezentowane podczas kieleckich targów. W 2025 roku projekt MTJD - Modular Turbo Jet Drone otrzymał Nagrodę DEFENDER, przyznawaną podczas MSPO za innowacyjne rozwiązania prezentowane na targach. Tegoroczna premiera ma pokazać kolejny element projektu: własny napęd przeznaczony do seryjnej produkcji.

„W ubiegłym roku pokazaliśmy platformę MTJD i otrzymaliśmy Nagrodę DEFENDER. W tym roku chcemy pokazać, że ten projekt to nie tylko sama konstrukcja bezzałogowca, ale także rozwijane przez nas technologie. Własny silnik jest tutaj szczególnie istotny” - mówi Mariusz Maciołek, członek zarządu TKH Technology.

Testy bezzałogowego systemu powietrznego MTJD 15

Własny napęd jako element niezależności technologicznej

Rozwój silnika turboodrzutowego pozwala TKH Technology budować własne kompetencje również w obszarze napędów lotniczych. Firma chce wykorzystywać zdobyte doświadczenia przy kolejnych konstrukcjach i rozwijać rodzinę MTJD w oparciu o własne rozwiązania. Dla producenta oznacza to również większą swobodę w projektowaniu platform. Parametry napędu mogą być rozwijane wraz z kolejnymi wariantami bezzałogowców, zamiast być uzależnione od dostępności gotowych jednostek napędowych na rynku.

Na podstawie informacji prasowej TKH Technology