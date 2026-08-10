F-16 poderwane nad klubem Trumpa. Seria niepokojących incydentów wokół prezydenta

W niedzielę (9 sierpnia) myśliwce F-16 zostały poderwane w celu przechwycenia kilku samolotów, które krążyły nad klubem golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. W tym czasie w obiekcie przebywał prezydent USA Donald Trump. Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) potwierdziło interwencję, informując o eskortowaniu dwóch cywilnych statków powietrznych lotnictwa ogólnego poza chroniony obszar. Nie jest jasne, dlaczego samoloty naruszyły ograniczenia dotyczące przestrzeni powietrznej nad tym obszarem. Donald Trump udał się do Bedminster w piątek, aby spędzić weekend w tamtejszym klubie golfowym, należącym do niego, i miał pozostać tam do niedzieli.

Naruszenia przestrzeni powietrznej – powracający problem

To nie pierwszy tego typu incydent. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, która rozpoczęła się w styczniu 2025 roku, odnotowano liczne naruszenia przestrzeni powietrznej w pobliżu miejsc, gdzie przebywał polityk. Zawsze prowadziły one do interwencji myśliwców NORAD. Przykładem może być marcowe zdarzenie, kiedy to F-16 wystrzeliły flary na lotnisku w Palm Beach na Florydzie, na kilka godzin przed planowanym startem samolotu prezydenta.

Eskalacja zagrożeń: Próby zamachu na Donalda Trumpa

Chociaż nie wiadomo, czy niedzielne naruszenie przestrzeni powietrznej miało wrogi charakter, doszło do niego po serii poważnych incydentów bezpieczeństwa oraz prób zamachu na prezydenta. W zeszłym tygodniu zatrzymano osobę, w której samochodzie, w pobliżu innego pola golfowego Trumpa, znaleziono broń i amunicję. Jej właściciel spacerował i robił zdjęcia, sprawdzając zabezpieczenia obiektu.

W kwietniu doszło do próby zamachu podczas gali korespondentów akredytowanych przy Białym Domie, w której uczestniczył Trump i czołowi przedstawiciele jego administracji. We wrześniu 2024 roku zatrzymano mężczyznę, który miał przygotować się do zastrzelenia Trumpa w klubie golfowym na Florydzie. Dwa miesiące wcześniej, w lipcu 2024 roku, doszło do najpoważniejszej próby zamachu w Pensylwanii, gdzie kula chybiła o kilka centymetrów, raniąc Donalda Trumpa w ucho. Dodatkowo pojawiły się informacje o wymierzonych w amerykańskiego prezydenta próbach zamachów organizowanych przez Iran, a wielu czołowych duchownych i polityków Teheranu otwarcie wzywa do zabicia Trumpa.