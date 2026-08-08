Pancerniki typu Trump: rekordowe koszty i problemy stoczni. Czy Amerykę stać na Złotą Flotę?

Administracja Donalda Trumpa planuje budowę "Złotej Floty" składającej się z 15 supernowoczesnych pancerników do 2056 roku, co według Biura Budżetowego Kongresu (CBO) ma kosztować 275 miliardów dolarów.

Koszt pierwszego okrętu, USS Defiant, szacowany jest na 23,4 miliarda dolarów, a każdy kolejny na 18 miliardów dolarów, co czyni je najdroższymi okrętami wojennymi w historii, głównie z powodu napędu jądrowego i ogromnej wyporności (35 tys. ton).

Program budzi poważne kontrowersje ze względu na astronomiczne koszty, potencjalne przeciążenie amerykańskiego przemysłu stoczniowego oraz strategiczne wątpliwości ekspertów dotyczące sensowności tak dużych i drogich jednostek w dobie nowoczesnych zagrożeń.

Projekt jest silnie forsowany przez administrację Trumpa, jednak spotyka się z oporem ze strony Demokratów, którzy kwestionują jego zasadność i priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.

Zapowiedziany w grudniu 2025 roku program budowy pancerników typu Trump od początku szokował skalą. Najnowsze wyliczenia niezależnego Biura Budżetowego Kongresu (CBO) tylko potęgują te odczucia. Według US Navy, znacznie większa platforma, jaką będzie pancernik, pozwoli uniknąć „niepożądanych kompromisów w zakresie zdolności i systemów uzbrojenia”, które byłyby konieczne w przypadku mniejszego okrętu.

Całkowity koszt pozyskania 15 jednostek do 2056 roku oszacowano na 275 miliardów dolarów. Plan przewiduje zamówienie pierwszego pancernika w 2028 roku, kolejnych jednostek w 2030 i 2031 roku, a następnie jednej jednostki co dwa lata aż do 2056 roku. Co więcej, budowa pierwszego okrętu w serii, który ma nosić nazwę USS Defiant (BBG-1) - co samo w sobie stanowi odejście od tradycyjnej praktyki, według której okręt prowadzący otrzymywał zwykle nazwę identyczną z nazwą całej klasy - pochłonie aż 23,4 miliarda dolarów, a każdy z kolejnych 14 będzie kosztował średnio 18 miliardów dolarów. Dla porównania, koszt najnowocześniejszego amerykańskiego lotniskowca, USS Gerald R. Ford, wyniósł około 13,3 miliarda dolarów, co już wtedy uznawano za astronomiczną sumę. Nowe pancerniki mają być więc najdroższymi okrętami wojennymi, jakie kiedykolwiek zbudowano, a ich cena jednostkowa przewyższa nawet koszt przyszłych lotniskowców typu Ford. Według raportu CBO, nowsze wersje okrętów typu Ford mają kosztować około 22 miliardy dolarów. Koszt budowy przyszłych okrętów podwodnych typu Columbia z pociskami balistycznymi wynosi 10 miliardów dolarów za sztukę. Marynarka Wojenna wnioskowała o budżet w wysokości 377 miliardów dolarów na przyszły rok, z czego prawie 66 miliardów dolarów zostanie przeznaczonych na budowę okrętów.

Decyzja o wyposażeniu okrętów w napęd jądrowy, ogłoszona w maju 2026 roku, znacząco podniosła pierwotne szacunki. Raport CBO zaznaczył, że pierwotne szacunki dotyczyły statku o napędzie konwencjonalnym, a nie jądrowym, co wyjaśnia znaczną różnicę w cenie. Choć napęd atomowy zapewnia niemal nieograniczony zasięg i moc dla zaawansowanych systemów uzbrojenia, zwiększył on koszt programu o około 13% w porównaniu do wersji z napędem konwencjonalnym.

Według opisu, okręt miałby mieć wyporność pełną około 35 tys. ton, długość od 256 do 268 metrów oraz prędkość ponad 30 węzłów. Byłby największym okrętem nawodnym na świecie i większym niż jakikolwiek amerykański okręt nawodny zbudowany od II wojny światowej. Dla porównania, byłby ponad 3,5 razy większy od niszczyciela Arleigh Burke i ponad 2 razy większy od Zumwalta. W tabeli porównawczej CBO pancernik Trumpa otrzymał 128 komór pionowych wyrzutni rakietowych VLS. To więcej niż w niszczycielach Arleigh Burke, które w najnowszej wersji mają 96 takich komór, oraz więcej niż w krążownikach typu Ticonderoga, posiadających 122 komory. Pancernik ma także dysponować czterema wyrzutniami dla pocisków Conventional Prompt Strike. Każda z nich miałaby mieścić trzy pociski, co dawałoby łącznie 12 pocisków hipersonicznych. Jeżeli marynarka zrezygnowałaby z instalacji tych wyrzutni, przestrzeń mogłaby zostać przeznaczona na dodatkowe 32 komory VLS.

Okręt ma również posiadać dwa lasery dużej mocy, jedno działo elektromagnetyczne, dwie armaty pięciocalowe oraz rozbudowane systemy obronne obejmujące mniejsze pociski, działa, wabiki i systemy optyczne przeznaczone do zakłócania lub zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. W założeniu okręt ma więc łączyć cechy ciężko uzbrojonego okrętu rakietowego, platformy obrony powietrznej oraz jednostki zdolnej do prowadzenia dalekosiężnych ataków na cele lądowe i morskie. Raport zwraca jednak uwagę, że część zapowiadanych technologii może nie być gotowa w chwili rozpoczęcia budowy. W takiej sytuacji okręt mógłby zostać zaprojektowany z zachowaniem miejsca, masy i mocy potrzebnych do późniejszego zamontowania określonych systemów. Takie rozwiązanie pozwala rozpocząć budowę mimo niepełnej dojrzałości technologicznej, lecz jednocześnie oznacza ryzyko wzrostu kosztów, zmian konstrukcyjnych i problemów z integracją wyposażenia w późniejszych etapach.

Wyzwania dla amerykańskich stoczni

Pieniądze to nie jedyny problem. Raport CBO wskazuje, że amerykański przemysł stoczniowy może po prostu nie podołać tak ambitnemu zadaniu. Plan marynarki wojennej zakłada ponad dwukrotny wzrost tonażu dużych okrętów nawodnych, które stocznie będą musiały produkować do 2035 roku. Nowe pancerniki będą ponad trzy i pół raza większe od niszczycieli rakietowych typu Arleigh Burke, które obecnie dominują w konstrukcji amerykańskich okrętów nawodnych. "Spełnienie tak znacznego wzrostu produkcji dużych okrętów nawodnych może stanowić wyzwanie dla przemysłu stoczniowego” – twierdzi CBO. Główni producenci okrętów nawodnych, stocznie Bath Iron Works i Ingalls Shipbuilding, już teraz borykają się z opóźnieniami w dostawach niszczycieli. Co kluczowe, żadna z tych stoczni od 40 lat nie budowała okrętów o napędzie atomowym. Montaż reaktorów prawdopodobnie musiałby zostać powierzony stoczni Newport News Shipbuilding, która jest już obciążona budową lotniskowców i okrętów podwodnych – programów również nękanych przez opóźnienia. Bath i Ingalls mogłyby uczestniczyć w produkcji sekcji, modułów i innych części pancernika, lecz nie wykonywałyby końcowego montażu. Taki podział pracy pozwoliłby rozłożyć część obciążenia na więcej zakładów, ale jednocześnie zwiększyłby wymagania dotyczące koordynacji. W przypadku ogromnego i skomplikowanego okrętu błędy na etapie produkcji modułów mogą prowadzić do kosztownych problemów podczas ich późniejszego łączenia.

Okręty podwodne, niszczyciele i duże okręty desantowe potrzebują obecnie od 9 do 11 lat na budowę, podczas gdy w pierwszej dekadzie XXI wieku było to zazwyczaj od 5 do 6 lat. Niszczyciele DDG-51, na które środki zostały już przyznane przez Kongres, są dostarczane średnio z opóźnieniem wynoszącym pięć lat. Średni czas od przyznania finansowania do dostarczenia niszczyciela wynosi obecnie 11 lat, podczas gdy w latach 2000–2009 było to średnio pięć lat. W 2025 r. ówczesny Sekretarz Marynarki Wojennej John Phelan poinformował Kongres, że program budowy okrętów marynarki wojennej jest opóźniony o sześć miesięcy i przekracza budżet o 57%. Dostawy niszczycieli typu Arleigh Burke są opóźnione średnio o pięć lat.

Eksperci ostrzegają przed "wysoką krzywą uczenia się" związaną z budową zupełnie nowego typu okrętów, co niemal zawsze prowadzi do przekroczenia budżetu i terminów. Do roku 2058 całkowity tonaż „dużych okrętów wojennych, które mają zostać zbudowane, musiałby wzrosnąć o 60 procent”, co – jak zauważono w raporcie – „może stanowić wyzwanie dla przemysłu stoczniowego”. Aby sprostać założeniom tej służby, Marynarka Wojenna musiałaby budować jeden pancernik mniej więcej co dwa lata od 2028 do 2056 roku, zaznaczono w raporcie, jednocześnie kontynuując produkcję dwóch niszczycieli DDG-51 rocznie. W planie z 2027 r. Navy zamierza kupić 72 duże okręty nawodne w latach 2027–2056: 15 BBGN i 57 niszczycieli DDG-51 Flight III. W planie z 2025 r. przewidywano 51 dużych jednostek, w tym 28 przyszłych DDG(X), które później zastąpiono programem pancernika.

CBO ocenia, że do 2035 r. nowy plan ponad dwukrotnie zwiększyłby tonaż dużych okrętów, które przemysł musi produkować, a ogólnie w całym 30-letnim okresie zwiększyłby go o około 60%. Oznacza to możliwe przeciążenie bazy przemysłowej, bo trzeba by budować znacznie więcej bardzo dużych i skomplikowanych jednostek. Dla małych okrętów sytuacja jest odwrotna. Nowy plan zastępuje fregatę FFG-62 mniejszą i prostszą fregatą FF(X), bazującą na jednostkach Coast Guard. To zmniejsza obciążenie przemysłu: tonaż małych okrętów miałby spaść o około 40% do 2035 r. i o około 45% w całym okresie planu.

Strategiczne wątpliwości i niepewna przyszłość

Kongresowe Biuro Budżetowe podkreśla, że program jest obarczony dużą niepewnością. Ostateczny koszt może być zarówno niższy, jak i wyższy od obecnych szacunków. Do czynników, które mogą podnieść koszty, należy wzrost wyporności, bo jeśli ostateczny projekt będzie zakładał wyporność bliższą 41 000 ton (górna granica widełek), koszty mogą wzrosnąć o kolejne 16%. Kolejnym zagrożeniem są problemy z integracją technologii. Połączenie tak wielu nowatorskich systemów lasery, pociski hipersoniczne) na jednej platformie jest niezwykle trudne i może generować nieprzewidziane wydatki, co pokazał przykład niszczycieli Zumwalt. Istotny jest też pośpiech w harmonogramie: rozpoczęcie budowy przed ukończeniem i przetestowaniem projektu historycznie prowadziło do opóźnień i gwałtownego wzrostu kosztów. Z drugiej strony, zastosowanie nowoczesnych, cyfrowych metod projektowania i automatyzacji produkcji może obniżyć koszty. Jednak doświadczenia z opóźnieniami w innych programach stoczniowych sugerują, że utrzymanie harmonogramu zakładającego start budowy w 2028 roku będzie niezwykle trudne.

Nawet jeśli udałoby się pokonać problemy finansowe i produkcyjne, wielu analityków kwestionuje sens strategiczny budowy tak wielkich i drogich jednostek. „Czy ma sens umieszczanie tak dużej ilości drogiego uzbrojenia i tak wielu marynarzy na jednej, potencjalnie podatnej na ataki platformie?” – napisał w styczniowym artykule dla Bloomberga emerytowany admirał James Stavridis. „Biorąc pod uwagę dzisiejsze roje dronów, okręty podwodne stealth, pociski hipersoniczne, zaawansowane torpedy i ofensywną broń cybernetyczną, wkładanie wielu jajek do dużych koszyków nie ma większego sensu” – dodał Stavridis, podkreślając ewolucję współczesnego pola walki.

Program jest silnie forsowany przez administrację Trumpa, ale spotyka się z oporem ze strony Demokratów. Senator Jeff Merkley (demokrata z Oregonu), członek wysokiej rangi Komisji Budżetowej, zwrócił się do Congressional Budget Office z prośbą o zbadanie nowego programu budowy pancerników. „W czasach, gdy rodziny mają trudności z opłaceniem zakupów spożywczych, benzyny, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi, Kongres nie może wydawać setek miliardów dolarów na „Złotą Flotę” Trumpa, ani na umieszczanie jego nazwiska na nowym pancerniku” – stwierdził senator w oświadczeniu, wskazując na priorytety społeczne. „Będę współpracować z moimi kolegami z Komisji Budżetowej, aby odrzucić kontynuację tego marnotrawnego projektu i zamiast tego inwestować w programy, które pomagają rodzinom w rozwoju”. Senator Jack Reed (DR.I.), członek komisji sił zbrojnych Senatu, powiedział, że Złota Flota Trumpa „nie ma sensu”. „Wojna nie powinna być prowadzona w ten sposób” – powiedział Reed reporterom, sugerując, że nowoczesne konflikty wymagają innego podejścia.

Przyszłość "Złotej Floty": Marzenie czy iluzja?

Musimy także pamiętać, że Donald Trump zwolnił swojego sekretarza Marynarki Wojennej, Johna Phelana, w kwietniu, częściowo z powodu braku wystarczających postępów w budowie pancerników. „Miał pewne konflikty z innymi ludźmi, głównie w kwestii budowy i zakupu nowych statków. Jestem bardzo agresywny w kwestii budowy nowych statków, a on po prostu nie potrafił się z nimi dogadać. To świetny facet. Myślę, że świetnie by się ze mną dogadywał. Nie miałem z nim zbyt wielu kontaktów” – powiedział wówczas prezydent o Phelanie, ujawniając kulisy decyzji. Marynarka Wojenna próbowała budować okręty zgodnie z budżetem i terminowo, ale bezskutecznie.

Inny, zwany okrętem litoral combat ship, boryka się z problemami, a Marynarka Wojenna rozpoczęła już wycofywanie niektórych z nich ze służby. Lotniskowce typu Ford borykają się z problemami mechanicznymi i elektrycznymi od momentu oddania do służby okrętu. Obecnie w służbie znajduje się tylko jeden, a dostawa dwóch kolejnych opóźniła się o lata. Zainteresowanie prezydenta nowymi okrętami dotyczy również Straży Przybrzeżnej, o czym świadczy jego niedawna decyzja o zamówieniu bez przetargu o wartości 7 miliardów dolarów na budowę 11 nowych lodołamaczy, które będą wykorzystywane w Arktyce i Antarktydzie.

Trump nie jest pierwszym prezydentem, który chce przywrócić pancerniki do służby, po tym jak zostały wycofane ze służby po II wojnie światowej i okresowo przywracane do służby w czasie wojny koreańskiej i wietnamskiej. Prezydent Ronald Reagan uczynił je centralnym elementem swojej koncepcji „600 okrętów floty”, osobiście przywracając do służby pancernik USS New Jersey w 1982 roku. Ostatni z tych pancerników, USS Missouri, został wycofany ze służby w 1992 roku po wzięciu udziału w walkach podczas wojny w Zatoce Perskiej i przekształcony w pływające muzeum w Pearl Harbor.

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