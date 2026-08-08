USA kupują kolejne Apache

Dowództwo Kontraktowe Armii USA w Redstone Arsenal w stanie Alabama 4 sierpnia 2026 r. opublikowało informację o zamiarze zawarcia z Boeingiem umowy na produkcję do 12 śmigłowców AH-64E Apache. Dokument przewiduje udzielenie zamówienia w trybie bezprzetargowym. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje stanowisko do 19 sierpnia br., jednak armia wskazuje, że Boeing pozostaje jedynym podmiotem zdolnym do realizacji zamówienia.

Powodem jest fakt, że Boeing jest projektantem, producentem i integratorem systemów Apache, a amerykańska armia nie posiada pełnej dokumentacji technicznej ani praw do własności intelektualnej niezbędnych do budowy tych śmigłowców, przypomina Defence Blog. W praktyce uniemożliwia to powierzenie produkcji innemu wykonawcy.

Nowe zamówienie ma zostać włączone do obowiązującego kontraktu z Boeingiem i będzie realizowane przez 53 miesiące. Obejmie modernizację do 12 maszyn oraz usuwanie problemów związanych ze starzeniem się kluczowych podzespołów elektronicznych. Armia od lat stawia na przebudowę i modernizację istniejących śmigłowców zamiast budowy całkowicie nowych egzemplarzy.

Apache pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych śmigłowców bojowych na świecie. W 2026 r. Wielka Brytania zakończyła odbiór 50 zmodernizowanych AH-64E, a dostawy rozpoczęły także Australia, Indie i Maroko. Polska z kolei sfinalizowała zakup 96 śmigłowców tego typu, co czyni ją jednym z największych użytkowników Apache poza Stanami Zjednoczonymi.

Polskie Apache zastąpią wysłużone Mi-24

Pozyskanie śmigłowców Apache jest kluczowym elementem programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP o kryptonimie "Kruk". Program ten ma na celu zastąpienie wysłużonych, postsowieckich maszyn Mi-24. Decyzja o zakupie 96 śmigłowców AH-64E, ogłoszona w 2024 roku, jest jednym z największych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski.

Dostawy fabrycznie nowych maszyn mają rozpocząć się w 2028 roku i potrwać do 2032 roku. Do tego czasu polscy piloci i technicy będą doskonalić swoje umiejętności na leasingowanych maszynach w wersji D. Celem jest osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej i płynne wdrożenie nowych śmigłowców do służby w Lotnictwie Wojsk Lądowych. Umowa z Boeingiem zakłada również współpracę z polskim przemysłem, który odegra kluczową rolę w utrzymaniu i wsparciu technicznym floty Apache.

Umowa na 96 śmigłowców AH-64 Apache

AH-64E Apache Guardian to najnowsza wersja legendarnego amerykańskiego śmigłowca bojowego, który od dekad uchodzi za jeden z najbardziej śmiercionośnych systemów uzbrojenia pola walki. Opracowany przez Boeinga i wprowadzony do służby jako następca wcześniejszych wersji AH-64D, zaprojektowany z myślą o walce w środowisku nasyconym systemami przeciwlotniczymi i elektronicznymi. Nowoczesna awionika, systemy samoobrony, zintegrowane czujniki i możliwość współpracy z bezzałogowcami to kluczowe elementy tej konstrukcji.

Śmigłowiec wykorzystuje ulepszone silniki T700-GE-701D, które zapewniają mu większy zasięg i lepsze osiągi: prędkość maksymalna sięga około 293 km/h, a zasięg operacyjny to blisko 480 kilometrów. AH-64E może działać bez wsparcia nawet przez kilka godzin, wykonując misje bojowe, rozpoznawcze i eskortowe. Na pokładzie śmigłowca znalazły się zaawansowane systemy zarządzania polem walki, dzięki którym Apache może nie tylko skutecznie wykrywać i niszczyć cele, ale też koordynować działania z innymi jednostkami - zarówno powietrznymi, jak i lądowymi, w tym np. czołgami Abrams, czy myśliwcami F-35, które również nabyła Polska.

Zmodernizowany radar Longbow umożliwia wykrycie do 256 celów jednocześnie i jednoczesne śledzenie wielu z nich, nawet w trudnych warunkach pogodowych czy przy zakłóceniach elektronicznych. Co ważne, wersja E może również przekazywać dane do dronów i odbierać od nich informacje, a to znacząco zwiększa świadomość sytuacyjną załogi.

Umowa na zakup 96 śmigłowców AH-64E dla Wojska Polskiego została podpisana w sierpniu 2024 r. Oprócz zakupu maszyn obejmuje ona również pakiet szkoleniowy, logistyczny, w tym sprzęt do wykonywania obsług śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne, a także zapas amunicji i części zamiennych. Zamówienie obejmuje również kompleksową dostawę środków bojowych i części zamiennych.