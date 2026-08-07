Donald Trump o rozmowach ws. wojny na Ukrainie i z Iranem

• Donald Trump zadeklarował postęp w negocjacjach dotyczących wojny w Ukrainie oraz pozytywny przebieg rozmów z Iranem.

• Prezydent USA zapewnił, że kraj posiada ogromne ilości amunicji i stale uzupełnia rezerwy.

• Według raportów CSIS i agencji Reuters Amerykanie zużyli znaczną część globalnych zapasów pocisków precyzyjnego rażenia

Biały Dom zapewnia, że pracuje nad zakończeniem wojen

Prezydenta USA pytano o zapasy amerykańskiej amunicji. Według doniesień mediów w związku z konfliktem z Iranem znacząco uszczupliły się rezerwy niektórych rodzajów broni. Prezydent zapewnił, że USA nie mają problemów z zasobami, ale „cały czas potrzebują więcej” uzbrojenia.

– Mamy pewne rodzaje amunicji, które są bardzo silne i których posiadamy nieograniczone, wręcz praktycznie nieograniczone zapasy. Mamy też inne rodzaje, których zasoby są nieco bardziej ograniczone, i uzupełniamy je codziennie. Nasze firmy zbrojeniowe budują obecnie więcej zakładów niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Budują fabryki Patriotów, Tomahawków, wszystkiego. Mamy pewne rodzaje amunicji, które mogą nie być tak precyzyjne lub wyrafinowane. (...) Bardzo uważnie to monitorujemy.

Przekonywał, że USA znajdują się w „bardzo dobrej sytuacji” pod względem uzbrojenia.

– Ale mimo to zawsze chcemy mieć więcej. Musimy mieć więcej. Mamy też inne sytuacje, które mogą się wydarzyć. (...) Miejmy nadzieję, że nic więcej się nie wydarzy, ale jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Dosłownie mamy ogromne ilości amunicji.

Pytany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, odpowiedział:

– My też chcemy rakiet.

Zwrócił przy tym uwagę, że administracja poprzedniego prezydenta, Joe Bidena, przekazała Ukrainie dużo uzbrojenia. Ujawnił jednak, że w rozmowach o zakończeniu wojny widać postępy.

– Pracujemy nad tym i myślę, że robimy postępy. Ale to jest brutalna, bardzo brutalna wojna. W tej wojnie jest wiele nienawiści – również między oboma przywódcami – ale są już pewne postępy.

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Ukrainie brakuje rakiet do Patriotów, a USA pocisków ATACMS

Zełenski od dawna apeluje o dostawy pocisków do amerykańskich systemów Patriot, podkreślając, że to główny środek obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. W nocy z wtorku na środę (5 sierpnia) Rosja zaatakowała Ukrainę 28 rakietami i 115 dronami. W Kijowie i obwodzie kijowskim zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Według komunikatu ukraińskich sił powietrznych nie udało się strącić ani jednej rosyjskiej rakiety.

Z raportu waszyngtońskiego think tanku CSIS wynika, że wojsko USA posiada mniej niż 1000 pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz mniej niż 250 pocisków przechwytujących do THAAD. Według informatora agencji Reutera od początku wojny z Iranem USA zużyły również nieco mniej niż połowę zapasów pocisków manewrujących Tomahawk. Agencja Reuters podała też, że amerykańskie siły zbrojne zużyły znaczną część swoich globalnych zapasów pocisków precyzyjnego rażenia – według źródeł wykorzystano „niemal wszystkie” pociski ATACMS i PrSM.