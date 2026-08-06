ORP "Mewa" w Londynie. Debiut niszczyciela min typu Kormoran II w stałym zespole NATO

ORP "Mewa" w Londynie: regeneracja przed kolejnym etapem misji

Postój ORP "Mewa" — przy nabrzeżu South Dock na Isle of Dogs w Londynie — został wykorzystany jako czas krótkiej regeneracji dla jednostki operującej w ramach PKW Kormoran, uzupełnienia zapasów oraz przygotowania okrętu do kolejnego etapu misji. Odtworzenie zdolności załogi i jednostki zostało wskazane jako integralna część działań operacyjnych, pozwalająca utrzymać ciągłość, skuteczność i wymagany poziom gotowości. ORP "Mewa" zakończył postój w Londynie i ponownie wyszedł w morze, kontynuując realizację zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa żeglugi oraz utrzymywaniem swobody działania na północnych akwenach Europy.

PKW Kormoran w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO

Polski Kontyngent Wojskowy Kormoran rozpoczął — 1 lipca 2026 roku — półroczną służbę , gdy ORP "Mewa" wszedł w skład Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (ang. Standing NATO Mine Countermeasures Group One, SNMCMG1). Misja kontyngentu potrwa do 31 grudnia 2026 roku. PKW Kormoran tworzą oficerowie, podoficerowie i marynarze wydzieleni z 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Głównym zadaniem kontyngentu jest wzmocnienie sił państw sojuszniczych w działaniach SNMCMG1 przez utrzymywanie bezpieczeństwa żeglugi sojuszniczej.

Zadania obejmują poszukiwanie, wykrywanie, identyfikowanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych, w tym pozostałości arsenałów zatopionych podczas obu wojen światowych, a także oczyszczanie podejść do portów, akwenów ścieśnionych oraz kluczowych szlaków żeglugowych. Kontyngent uczestniczy również w patrolowaniu szlaków komunikacyjnych oraz budowaniu świadomości operacyjnej na północnych akwenach Europy, demonstrując banderę, jedność i determinację państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rejon działania PKW Kormoran obejmuje Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze Norweskie i Ocean Atlantycki, a dowódcą kontyngentu jest kmdr ppor. Bartosz Blaszke.

Obecnie SNMCMG1 jest pod dowództwem kmdr por. Donatasa Gečasa z litewskich sił morskich, który dowodzi z pokładu okrętu wsparcia i dowodzenia działań MCM LNS "Jotvingis" (N42). W skład Zespołu, oprócz ORP "Mewa" oraz LNS "Jotvingis" wchodzą obecnie również HMCS "Edmonton" (703), FGS "Homburg" (M1069), HMCS "Montcon" (708). Zespoł jest jednym z czterech stałych zespołów okrętowych NATO, wyspecjalizowanym w zwalczaniu zagrożeń minowych i utrzymywaniu ciągłej morskiej obecności Sojuszu w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu.

Autor: Standing NATO Mine Countermeasures Group 1/ Facebook

Niszczyciele min typu Kormoran II w polskim systemie obrony przeciwminowej

ORP "Mewa" jest nowoczesnym niszczycielem min proj. 258, przeznaczonym do wykrywania, klasyfikowania i zwalczania zagrożeń minowych. Udział okrętu w działaniach SNMCMG1 stanowi debiut jednostki typu Kormoran II w stałym zespole NATO oraz potwierdza rosnące zdolności polskich sił obrony przeciwminowej.

Niszczyciele min typu Kormoran II tworzą dziś trzon polskich sił przeciwminowych: w służbie pozostają ORP "Kormoran" (601), ORP "Albatros" (602) i ORP "Mewa" (603) z 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety, a kolejne trzy jednostki — ORP "Jaskółka" (604), ORP "Rybitwa" (605) i ORP "Czajka" (606) — budowane są dla 12. Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu, co w sumie da serię sześciu okrętów.

Serię jednostek rozpoczęto od budowy niszczyciela min ORP "Kormoran" (601). Okręty proj. 258 to jednostki nowej generacji z kadłubem o długości 58,5 metra, szerokości ponad 10 metrów i wyporności normalnej 830 ton, wykonanym ze stali amagnetycznej w celu ograniczenia pól fizycznych i ryzyka wzbudzenia zapalników magnetycznych min, a ich samodzielne działania wspiera zintegrowany system kontroli i zarządzania walką SCOT-M oraz zestaw sonarów i pojazdów podwodnych do poszukiwania, identyfikowania i neutralizowania niebezpiecznych obiektów podwodnych.