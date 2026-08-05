Brytyjski minister obrony w Kijowie po rosyjskim ataku. Rozmowy o obronie przeciwlotniczej

Rozmowy po nocnym uderzeniu

Nowy minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting, odbył 5 sierpnia 2026 roku swoją pierwszą wizytę w Kijowie. Przyjazd nastąpił bezpośrednio po rosyjskim nocnym uderzeniu na Kijów i obwód kijowski. Wołodymyr Zełeński poinformował, że podczas rozmowy przedstawił brytyjskiemu ministrowi skutki ataku oraz ukraińskie potrzeby obronne. Prezydent Ukrainy wskazał przy tym, że Rosja dąży do istotnego zwiększenia produkcji pocisków balistycznych przed zimą.

Według Wołodymyra Zełeńskiego rozmowy dotyczyły sposobów, w jakie Zjednoczone Królestwo mogłoby wesprzeć ochronę ukraińskich miast i społeczności przed zagrożeniem z powietrza. Chodziło zarówno o współpracę dwustronną, jak i działania w szerszym formacie międzynarodowym, w tym zabezpieczanie dostaw deficytowego sprzętu obronnego. Strony omawiały również możliwość uruchomienia współprodukcji części rodzajów uzbrojenia. Prezydent Wołodymyr Zełeński wskazał, że zarówno Ukraina, jak i Zjednoczone Królestwo dysponują zdolnościami sprawdzonymi w warunkach wojny.

Kolejnym tematem były sankcje wobec rosyjskich przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję pocisków balistycznych. Ukraiński prezydent podkreślił, że część rosyjskiej produkcji tego rodzaju uzbrojenia pozostaje nadal poza reżimem sankcyjnym, dlatego potrzebne są dalsze decyzje G7, Unii Europejskiej oraz pozostałych partnerów Ukrainy. Wes Streeting deklarował przed spotkaniem, że celem jego wizyty jest poznanie bezpośrednich potrzeb Ukrainy przed nadchodzącą zimą oraz przyspieszenie brytyjskiego wsparcia. Zapowiedział, że Londyn będzie analizował ukraińskie zapotrzebowanie i udzielał pomocy tam, gdzie dysponuje odpowiednimi możliwościami, a w pozostałych przypadkach będzie zabiegał o większe zaangażowanie partnerów.

W rozmowie z ITV News Wes Streeting stwierdził, że jego wizyta ma potwierdzić jednoznaczne wsparcie nowego brytyjskiego rządu dla Ukrainy. Zapowiedział również, że Zjednoczone Królestwo będzie wspierało Ukrainę aż do jej zwycięstwa.

It was a pleasure to welcome @wesstreeting to Kyiv for the first time. We appreciate that his visit comes right after yet another Russian attack on our people. I briefed the Secretary on the consequences of this onslaught against life and on our needs, as Russia seeks to… pic.twitter.com/rX6LDd4Gts— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

Atak na Kijów i problem pocisków przechwytujących

Wołodymyr Zełeński podał, że w nocnym ataku na Kijów i obwód kijowski zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. BBC podała natomiast, że łączny bilans ofiar rosyjskich uderzeń przeprowadzonych tej nocy wyniósł co najmniej 21 zabitych, ponieważ poza stolicą i regionem kijowskim odnotowano także ofiary w obwodach charkowskim i donieckim.

Według danych przekazanych przez ukraińskiego prezydenta Rosja wykorzystała w ataku 24 pociski balistyczne, cztery pociski typu Zircon/Oniks oraz 115 bezzałogowców, wśród których znaczną część stanowiły statki z napędem odrzutowym. Celem uderzenia były przede wszystkim cywilne magazyny, zakład piwowarski, składy materiałów budowlanych, obiekty logistyczne, infrastruktura oraz stacja kolejowa. Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały, że obrona przeciwlotnicza strąciła 98 ze 115 użytych przez Rosję bezzałogowców. Nie zgłoszono jednocześnie przechwycenia pocisków balistycznych zastosowanych w uderzeniu na Kijów.

W dzielnicy Kijowa Browary osiem osób zginęło na stacji kolejowej Kwitnewe. Według szefa administracji rejonowej Witalija Bihuna ofiary oczekiwały na pociąg po tym, jak z powodu opóźnienia nie zdążyły na ostatnie połączenie. Witalij Bihun informował o poważnych zniszczeniach w pięciu lokalizacjach w tej dzielnicy. Uszkodzone zostały między innymi obiekty logistyczne, inne elementy infrastruktury cywilnej oraz liczne budynki mieszkalne.

Atak unaocznił problem z dostępnością środków przechwytujących dla ukraińskiej obrony powietrznej. Wołodymyr Zełeński podkreślił, że balistyczne pociski przechwytujące mogły uratować życie ludzi, którzy zginęli podczas uderzenia, a opóźnienia w dostawach takich środków lub rezygnacja z ich przekazania prowadzą do ofiar i zniszczeń. Dane BBC wskazują, że pomiędzy 6 lipca a 5 sierpnia ukraińska obrona powietrzna przechwyciła 156 z 351 rosyjskich pocisków, czyli 44,4%. W analogicznym okresie 2025 roku Ukraina strąciła 128 z 192 pocisków, co oznaczało skuteczność na poziomie 66,7%. Jednocześnie liczba rosyjskich wystrzeleń wzrosła rok do roku o 83% New York Times wskazał, że był to trzeci poważny rosyjski atak na Kijów w ciągu tygodnia. Dziennik zwrócił uwagę na niedobór pocisków przechwytujących dla systemów Patriot, które stanowią istotny element obrony przed najbardziej zaawansowanymi rosyjskimi środkami napadu powietrznego.

As of now, 44 people have been reported injured in the massive Russian strike on Kyiv and the Kyiv region. Another 17 people, tragically, were killed. My condolences to their families and loved ones. It was a heavy strike – 24 ballistic missiles, 4 Zircon/Oniks missiles, and… pic.twitter.com/4LoHXXkt8R— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

Londyn potwierdza kierunek wsparcia

Wizyta ministra Wesa Streetinga była kolejnym elementem kontaktów ukraińsko-brytyjskich po spotkaniu Wołodymyra Zełeńskiego z premierem Zjednoczonego Królestwa Andym Burnhamem. Do rozmów doszło 27 lipca w bazie morskiej w Portsmouth. Prezydent Wołodymyr Zełeński był pierwszym zagranicznym przywódcą przyjętym przez brytyjskiego premiera po objęciu przez niego urzędu.

Premier Zjednoczonego Królestwa Andy Burnham zapewnił wówczas, że Londyn będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, i zadeklarował pełne osobiste poparcie dla ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełeński ocenił zaś, że relacje między oboma państwami są silniejsze niż kiedykolwiek. Podczas wizyty w Portsmouth Andy Burnham ogłosił przekazanie Ukrainie własności intelektualnej pod postacią systemu walki elektronicznej Stone Cloak. Rozwiązanie ma umożliwić ukraińską produkcję tej technologii na większą skalę.

Stone Cloak jest niewielkim systemem zakłócającym, przeznaczonym do montażu na dronach i utrudniającym ich wykrywanie. Brytyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało wcześniej ukraińskim siłom tysiące takich urządzeń w celu wsparcia ich działań bezzałogowych.

Najnowsze rozmowy w Kijowie przesuwają jednak uwagę na zdolność do odpierania uderzeń balistycznych. Zełeński oczekuje przyspieszenia dostaw środków przechwytujących i rozszerzenia presji sankcyjnej na rosyjski przemysł rakietowy, natomiast Streeting zapowiada analizę potrzeb Ukrainy oraz zwiększanie zaangażowania sojuszników w obliczu nadchodzącej zimy.