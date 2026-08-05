Grupa CSG (przez spółkę-córkę CSG Energetics Materials Germany GmbH) sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaschwitz w Niemczech, koło Bautzen w Saksonii.

CSG zainwestuje ponad 100 mln euro w rozwój obiektu, aby uruchomić produkcję nitrogliceryny, materiałów wysokoenergetycznych i amunicji, tworząc do 125 nowych miejsc pracy.

Akwizycja ma na celu wzmocnienie niezależnego łańcucha dostaw amunicji i materiałów zbrojeniowych dla NATO i UE oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw w Europie.

Jest to druga strategiczna inwestycja CSG w Niemczech, która wraz z zakładem MSM Walsrode utworzy kluczową platformę produkcji materiałów wysokoenergetycznych, zwiększając integrację wertykalną Grupy.

Czeski gigant CSG, za pośrednictwem swojej spółki-córki CSG Energetics Materials Germany GmbH, sfinalizował zakup kompleksu przemysłowego Gnaschwitz. Obiekt, położony w pobliżu Bautzen w Saksonii, zajmuje imponującą powierzchnię 57 hektarów. Jest to krok o strategicznym znaczeniu dla rozwoju europejskiego przemysłu obronnego. W ramach pierwszego etapu rozbudowy tego kompleksu, CSG planuje zainwestować ponad 100 milionów euro. Celem jest stworzenie zaawansowanych zdolności przemysłowych do produkcji nitrogliceryny oraz innych materiałów wytwarzanych na jej bazie, a także do produkcji amunicji i jej komponentów. Transakcja zakupu od firmy MAXAM pozostaje objęta tajemnicą handlową.

Wojciech Grzonka, prezes zarządu CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG, podkreślił znaczenie tej akwizycji dla bezpieczeństwa europejskiego.

„CSG kontynuuje budowę silnego i w pełni niezależnego łańcucha dostaw dla produkcji amunicji oraz innych wyrobów zbrojeniowych. W ten sposób siły zbrojne państw NATO i Unii Europejskiej zyskują bezpieczeństwo dostaw, a europejskie firmy niezawodnego partnera technologicznego. CSG będzie nadal koncentrować się na rozbudowie bazy przemysłowej Europy Środkowej i tworzeniu odpornego na zakłócenia ekosystemu zbrojeniowego. Polska zajmuje w tych planach miejsce szczególne, a współpraca z polskim przemysłem na dla CSG znaczenie strategiczne” – powiedział Grzonka.

Akwizycja kompleksu pod Bautzen jest bezpośrednim wynikiem strategii Grupy CSG, która zakłada budowę pionowo zintegrowanego łańcucha wartości dla produkcji materiałów wysokoenergetycznych oraz amunicji. Stanowi to również dowód zaangażowania CSG w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego, który mierzy się z bezprecedensowym wzrostem zapotrzebowania. Inwestycja ta wpisuje się w szerszy kontekst działań Grupy, która wcześniej przejęła centrum produkcyjne MSM Walsrode. Tam CSG intensywnie zwiększa produkcję nitrocelulozy, w tym wariantu niezbędnego do wytwarzania amunicji.

Jan Marinov, prezes CSG Defence Systems, zaznaczył, że europejski przemysł zbrojeniowy potrzebuje nie tylko większych zdolności do produkcji amunicji, ale przede wszystkim pewnych dostaw strategicznych materiałów wysokoenergetycznych, bez których amunicja nie może być wytwarzana.

„Akwizycja zakładu Gnaschwitz jest związana z naszymi działaniami w Walsrode i oznacza dalsze wzmocnienie integracji wertykalnej Grupy CSG, bezpieczeństwa dostaw oraz odporności europejskiej bazy przemysłowej. Jednocześnie podkreśla to nasze długoterminowe zaangażowanie w zwiększanie zdolności produkcyjnych w Niemczech, które są jednym z kluczowych europejskich hubów przemysłowych” – dodał Marinov.

Kluczowe inwestycje w materiały wysokoenergetyczne: Dlaczego nitrogliceryna jest tak ważna?

Inwestycje takie jak ta w Gnaschwitz mają również istotny wpływ na rozwój gospodarczy. Jak podkreślił Wojciech Grzonka,

„Inwestycje takie jak ta nie tylko przekładają się na bezpieczeństwo. Mają one również silny wpływ na rozwój gospodarczy. Każdy nowy zakład przemysłu zbrojeniowego oznacza włączenie lokalnych przedsiębiorstw w łańcuch dostaw, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wpływy podatkowe. Zwiększanie lokalnych zdolności produkcyjnych w Polsce należy do strategicznych założeń Grupy CSG, przy czym nasze globalne doświadczenie gwarantuje wysoką efektywność realizacji projektów w oparciu o różne modele biznesowe”.

Na terenie kompleksu przemysłowego Gnaschwitz CSG planuje utworzyć zdolności przemysłowe do produkcji nitrogliceryny oraz innych materiałów wysokoenergetycznych wytwarzanych na jej bazie. Są to kluczowe składniki potrzebne do produkcji prochu dwu- oraz trzybazowego, a także ładunków miotających do amunicji. Bez stabilnych dostaw tych materiałów, masowa produkcja amunicji byłaby niemożliwa.

Projekt w Gnaschwitz wygeneruje istotne synergie w ramach Grupy CSG, zwłaszcza w dywizjach Medium & Large Calibre oraz Ammo+ (odpowiadają one za produkcję amunicji średnio- i wielkokalibrowej oraz amunicji do broni strzeleckiej). Zwiększy to również autonomię Grupy w zakresie strategicznych materiałów energetycznych. Sama nitrogliceryna produkowana w nowym zakładzie będzie wykorzystywana przez inne fabryki należące do CSG, a także oferowana odbiorcom zewnętrznym, co umocni pozycję Grupy jako kluczowego dostawcy na europejskim rynku.

Pierwsza faza projektu inwestycyjnego obejmuje przygotowania do uruchomienia produkcji komponentów oraz gotowej amunicji. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju zdolności produkcyjnych w segmencie amunicyjnym, którego moce przemysłowe w Europie wymagają szybkiego zwiększenia w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej. Realizacja planowanych projektów spowoduje, że w ramach zakładu powstanie do 125 nowych miejsc pracy, co jest znaczącym impulsem dla lokalnego rynku pracy.

Ponad 150 lat tradycji i przyszłe plany: Rozwój przemysłu zbrojeniowego w Europie

Kompleks Gnaschwitz ma bogate, ponad 150-letnie dziedzictwo, sięgające 1874 roku, co świadczy o jego dużym znaczeniu dla historii produkcji materiałów energetycznych w Europie. Należą do niego zróżnicowana infrastruktura produkcyjna i zaplecze techniczne, które tworzą doskonały fundament do dalszego rozwoju. Poprzez akwizycję kompleksu Grupa CSG kontynuuje liczącą już ponad półtora wieku tradycję dotyczącą produkcji materiałów energetycznych w tej historycznej lokalizacji.

Nawet po zakończeniu zaplanowanych inwestycji, kompleks nadal będzie dysponował możliwościami istotnego zwiększania zdolności produkcyjnych. Istniejąca infrastruktura daje możliwość realizacji kolejnych projektów, dotyczących na przykład produkcji amunicji średniokalibrowej, czołgowej kal. 120 mm czy moździerzowej, a także komponentów do amunicji różnych typów. Umożliwia ona także realizację innych projektów zbrojeniowych, co czyni Gnaschwitz strategicznym punktem na mapie europejskiego przemysłu obronnego.

Przejęcie kompleksu Gnaschwitz jest drugą strategiczną inwestycją CSG w Niemczech. Wcześniej, w październiku 2024 roku, Grupa CSG podpisała umowę zakupu zakładu MSM Walsrode w Bomlitz w Dolnej Saksonii z firmą International Flavors & Fragrances (IFF) ze Stanów Zjednoczonych. Transakcja ta została sfinalizowana w maju 2025 roku. Podobnie jak w przypadku Gnaschwitz, w Walsrode CSG uruchomiła program inwestycyjny, którego celem jest zwiększenie produkcji nitrocelulozy przemysłowej, a zwłaszcza jej wariantu potrzebnego do wytwarzania amunicji.

Zakłady Gnaschwitz i MSM Walsrode wspólnie będą stanowić trzon funkcjonującej w ramach CSG platformy produkcji materiałów wysokoenergetycznych, zlokalizowanej na terenie Niemiec. Dzięki tym inwestycjom CSG istotnie zwiększy bezpieczeństwo dostaw strategicznych materiałów energetycznych, zredukuje zależność od dostawców zewnętrznych, a także przyczyni się do dalszego wzmocnienia wertykalnie zintegrowanego łańcucha dostaw Grupy. Ten łańcuch obejmuje wszystko: od materiałów energetycznych i komponentów potrzebnych do produkcji amunicji aż po kompletną amunicję. Działania te mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia europejskiej bazy przemysłowej, która w obliczu rosnącego zapotrzebowania na produkty zbrojeniowe staje przed ogromnymi wyzwaniami.