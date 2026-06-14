CSG z kontraktami na miliony euro. Strategiczne zapalniki do amunicji powstaną tuż za polską granicą

Globalna grupa przemysłowo-technologiczna CSG podpisała dwa duże kontrakty na dostawy zapalników mechanicznych i elektronicznych do amunicji wielkokalibrowej, których łączna wartość opiewa na kilkadziesiąt milionów euro. Zamówienia te zostały złożone przez dwa europejskie państwa należące do NATO, co podkreśla strategiczne znaczenie tych komponentów w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Za produkcję zapalników odpowiedzialna będzie nowo utworzona spółka Fuchs Electronics Europe, będąca efektem współpracy CSG i południowoafrykańskiego przedsiębiorstwa Reunert. Spółka joint venture, zawiązana na Słowacji, ma rozpocząć dostawy jeszcze w tym roku, a same kontrakty mają charakter długoterminowy. To posunięcie wpisuje się w konsekwentną strategię Grupy CSG, która dąży do zwiększania swoich zdolności technologicznych i produkcyjnych w zakresie amunicji wielkokalibrowej, a także rozszerzania oferty, która jest kierowana również na rynek polski.

Europejskie bezpieczeństwo w ogniu: Dlaczego zapalniki są tak kluczowe?

Zapalnik to absolutnie krytyczny element każdego pocisku artyleryjskiego. Odpowiada on za zdefiniowanie czasu oraz trybu detonacji ładunku, co ma fundamentalne znaczenie dla skuteczności działania amunicji. W przypadku nowoczesnej amunicji artyleryjskiej, w tym pocisków kalibru 155 mm, zapalniki odgrywają istotną rolę nie tylko z punktu widzenia efektywności, ale także precyzji, niezawodności oraz możliwości wykorzystania w różnorodnych scenariuszach operacyjnych.

Nowoczesne zapalniki elektroniczne oferują znacznie większą elastyczność i precyzję w porównaniu do starszych generacji zapalników mechanicznych. Umożliwiają one różne tryby działania, takie jak uderzeniowy, opóźniony czy airburst, gdzie detonacja następuje nad celem na precyzyjnie zaprogramowanej wysokości. Te zaawansowane komponenty zwiększają również możliwości integracji z nowoczesnymi systemami kierowania ogniem, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Produkcja zapalników elektronicznych to proces niezwykle wymagający, który wymaga specjalistycznej wiedzy, precyzyjnych rozwiązań elektronicznych, odpowiedniej bazy przemysłowej oraz restrykcyjnych procesów kontroli jakości.

Jan Marinov, prezes dywizji CSG Defence Systems, podkreśla strategiczne znaczenie tych umów:

„Te kontrakty potwierdzają, że CSG należy do wiodących europejskich graczy w obszarze amunicji wielkokalibrowej i producentów krytycznych komponentów. Zapalniki mają znaczenie strategiczne. Są to technologicznie wymagające komponenty amunicji artyleryjskiej. Spółka Fuchs Electronics Europe będzie odgrywała ważną rolę w realizacji tych zamówień poprzez połączenie technologicznego know-how firmy Fuchs z bazą przemysłową Grupy CSG na Słowacji. Dzięki temu przedsięwzięciu wzmocnimy europejską bazę produkcyjną i zwiększymy dostępność zapalników elektronicznych dla odbiorców z państw należących do NATO, a także dla innych europejskich producentów amunicji”.

CSG i Fuchs Electronics Europe: Nowe centrum produkcji na Słowacji

Uruchomienie produkcji seryjnej nowoczesnych zapalników do amunicji wielkokalibrowej to kolejny etap rozwoju zdolności produkcyjnych Grupy CSG. Nowa spółka joint venture, Fuchs Electronics Europe, powstanie dzięki współpracy CSG i firmy Reunert z Republiki Południowej Afryki. Dzięki tej inwestycji Grupa CSG stanie się jednym z nielicznych europejskich producentów zapalników elektronicznych. Formalne zawiązanie spółki Fuchs Electronics Europe podlega standardowym procedurom regulacyjnym i warunkom finalizacji.

Produkcja zostanie uruchomiona w zakładach ZVS Holding w Dubnicy nad Váhom na Słowacji, wykorzystując już istniejącą infrastrukturę. Nowe przedsiębiorstwo będzie działać na rynku jako niezależny producent zapalników elektronicznych, dostarczając je nie tylko do Grupy CSG, ale również do innych europejskich producentów amunicji wielkokalibrowej. Fuchs Electronics, spółka należąca do Reunert, wnosi do przedsięwzięcia ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji zapalników elektronicznych, podstawową technologię, wiedzę w zakresie rozwoju oraz doświadczenie w produkcji dla międzynarodowych odbiorców. CSG natomiast zapewnia zaplecze przemysłowe, infrastrukturę produkcyjną, doświadczenie w produkcji i dostarczaniu amunicji wielkokalibrowej oraz w działalności biznesowej w europejskim środowisku regulacyjnym i licencyjnym.

Wzmocnienie łańcuchów dostaw: Jak CSG wspiera polski przemysł amunicyjny?

Uruchomienie seryjnej produkcji nowoczesnych zapalników elektronicznych do amunicji wielkokalibrowej w kraju bezpośrednio sąsiadującym z Polską stwarza bezprecedensową możliwość wzmocnienia łańcucha dostaw dla polskich przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję amunicji artyleryjskiej. To strategiczne położenie geograficzne i zaangażowanie CSG w rozwój produkcji na terenie Europy ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo i stabilność dostaw dla krajowego przemysłu obronnego.

Wojciech Grzonka, prezes zarządu CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG, podkreśla znaczenie tej ekspansji:

„Wielokrotnie podkreślaliśmy nasze działania w zakresie integracji wertykalnej. Tym razem potwierdzamy nasz rozwój także w zakresie rozszerzania portfolio produktowego, tak aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania sił zbrojnych. Wiemy, że zainteresowanie tego typu zapalnikami jest duże, dlatego decydujemy się na rozszerzanie współpracy w tym obszarze”. Dodał również: „Po raz kolejny udowadniamy także gotowość do nawiązywania partnerstw strategicznych, w tym tworzenia spółek joint venture. To dobra formuła współpracy, która zobowiązuje podmioty do intensyfikacji prac, szczególnie, gdy widzimy potencjał rynku”.

Integracja wertykalna: Przyszłość europejskiego przemysłu zbrojeniowego

Nowe zdolności produkcyjne mają na celu zabezpieczenie europejskiej produkcji zapalników elektronicznych, co jest kluczowe w obliczu obecnych wyzwań. Jan Marinov podkreśla, że:

„Europejski przemysł zbrojeniowy obecnie potrzebuje zwiększenia zdolności produkcyjnych nie tylko w odniesieniu do samej amunicji, ale również najważniejszych komponentów. Właśnie dlatego CSG inwestuje w integrację wertykalną, technologiczny know-how oraz lokalizację produkcji na terenie Europy. Naszym celem jest zwiększenie możliwości krajów europejskich do uzupełniania zapasów nowoczesnej amunicji oraz pozostanie niezawodnym partnerem dla sił zbrojnych państw należących do NATO”.

Strategia CSG w zakresie integracji wertykalnej oznacza przejmowanie kontroli nad kolejnymi etapami produkcji, od surowców po gotowe produkty, co zapewnia większą niezależność i odporność na zakłócenia w łańcuchach dostaw. Wzrost zapotrzebowania na amunicję wielkokalibrową i jej kluczowe komponenty, takie jak zapalniki, sprawia, że inwestycje w lokalizację produkcji na terenie Europy stają się priorytetem dla zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności obronnej kontynentu.

Na podstawie komunikatu prasowego CSG