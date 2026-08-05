Prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki wręczył sztandar 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Antoniego Chruściela ps. „Monter” podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyła także sekretarz stanu w MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, gen. dyw. dr Krzysztof Stańczyk, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Mirosław Tołodziecki, Dowódca 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Tomasz Dominikowski, Dowódca Garnizonu Warszawa, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Chrzestnymi sztandaru zostali Maria Kołodziej, przedstawicielka rodziny patrona brygady, oraz ppłk Jakub Nowakowski ps. „Tomek”, uczestnik Powstania Warszawskiego.

🇵🇱 Symbol honoru, tradycji i wierności Ojczyźnie. 18 SBOT otrzymała sztandar wojskowy!Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się dziś uroczystość, która na trwałe zapisze się w historii 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Antoniego Chruściela ps. „Monter”.… pic.twitter.com/Nrs9AcsvvZ— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) August 3, 2026

- Jak pisał Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński: „Sztandar to świętość, to symbol wpisany gdzieś pomiędzy hymnem narodowym a przysięgą wojskową”. Trudno się z Kardynałem nie zgodzić, bo przez wieki, przez kolejne dekady odpowiedzialność wobec sztandaru budowała siłę, odporność i gotowość Wojska Polskiego do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. To świętość i to symbol, dlatego tak ważny jest to dla nas wszystkich dzień, także dla mnie jako dla Prezydenta Polski. Wykonując swój konstytucyjny prezydencki obowiązek, mam też w sercu wiele satysfakcji, że to południe mogę spędzić właśnie z Wami, z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, którym wszyscy winniśmy wdzięczność i ogromny szacunek za codzienną służbę i za poświęcenie - mówił podczas wydarzenia Karol Nawrocki. - Dziękuję też dzisiaj Bogu i wolnemu narodowi polskiemu, polskim obywatelkom i polskim obywatelom, którzy są tutaj z nami, za mądrość narodu polskiego, która sprawiła, że Wojska Obrony Terytorialnej powstały. Wiemy wszyscy, że to nie było łatwe. I po roku 2015, i po styczniu roku 2017, gdy już pierwszym dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej został generał Kukuła, byli tacy, którzy przez partyjną optykę albo za sprawą mediów chcieli zrobić wszystko, aby Polska nie miała Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś nikt, nikt w Polsce nie może mieć wątpliwości, jak ważne to były decyzje i jak warto myśleć o interesie państwa polskiego, a nie o interesie partyjnym czy medialnym. Dzisiaj jesteście tego najlepszym dowodem, bowiem Polacy nie zadają już sobie dzisiaj pytania, czy potrzebne są Wojska Obrony Terytorialnej i czy potrzebni są Terytorialsi. Dziś to widzą za sprawą 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej - dodał.

Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podziękowała żołnierzom za udział w operacjach Horyzont i Feniks oraz za wsparcie mieszkańców podczas pożarów, które dotknęły Mazowsze na przełomie maja i czerwca. Podkreśliła, że żołnierze WOT pozostają w stałej gotowości do niesienia pomocy i reagują zawsze, gdy pojawia się potrzeba wsparcia.

- Ostatnie lata to wasza wyjątkowa służba. Bardzo chcę wam podziękować za operację Horyzont, za operację Feniks. Myślę, że miejscowość Wleń na Dolnym Śląsku myśli o was ciepło każdego dnia, bo to, co wtedy zrobiliście, zasługuje na najwyższe uznanie. Pożary, które trawiły Mazowsze w ostatnich miesiącach na przełomie maja i czerwca. Wy jesteście zawsze w gotowości, zawsze gotowi do służby, do pomocy i za to wam bardzo dziękuję, bo zawsze, kiedy pojawia się wezwanie do was, zawsze stawiacie się na miejscu. Jesteście wyjątkowi, bo tak jak mówił pan prezydent, jesteście wyjątkową brygadą, która chroni nas, mieszkańców Warszawy - powiedziała wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. - Cieszę się, że nieco ponad miesiąc temu uczestniczyliśmy wspólnie z panem generałem Stańczykiem w ceremonii podpisania umowy na nowe karabinki Grot A3 właśnie dla was. I z tego miejsca chcę wam też podziękować. Bo to, że dzisiaj otrzymacie wersję A3, a nie A2, to jest wasza zasługa. Bo nowa wersja karabinków powstała właśnie dzięki wam, dzięki waszym uwagom i jako osoba odpowiedzialna za zakupy dla Wojska Polskiego chcę wam obiecać, że zawsze będę kierowała się tym, o czym mówicie wy. Bo to wasze decyzje powinny prowadzić nas do tego, w co mamy was wyposażyć. (…) Jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby was wspierać i wam pomagać. Serdeczne pozdrowienia przesyłam od wicepremiera Rzeczypospolitej, pana Ministra Obrony Narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Chcę też w jego imieniu podziękować Komitetowi za tak wspaniałą inicjatywę i za to, że dzisiaj szczęśliwie możemy ją finalizować. Bardzo za was trzymam kciuki. Jestem do waszej dyspozycji. Chciałabym i życzę tego nam wszystkim, żeby wasza działalność nigdy nie musiała być związana z bezpośrednią obroną ojczyzny, z wojną. A przede wszystkim życzę każdemu z was, żebyście zawsze bezpiecznie wracali do domu - dodała.

18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej - tarcza stolicy

18 Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej jest najmłodszą jednostką WOT na Mazowszu, która została powołana w 2022 roku jako jednostka przygotowana do obrony i wsparcia aglomeracji warszawskiej - „Tarcza Stolicy”. Zadaniem 18SBOT jest ochrona Warszawy oraz rozwijanie specjalistycznych zdolności do prowadzenia działań w terenie zurbanizowanym i ratownictwa miejskiego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej brygada pełni rolę „tarczy stolicy”, odpowiadając za bezpieczeństwo kluczowych obiektów i infrastruktury krytycznej.

Początek sierpnia jest ważny dla jednostki nie tylko ze względu historycznego wydarzenia jakim jest uzyskanie własnego sztandaru. 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Antoniego Chruściela ps. „Monter” 5 sierpnia, w rocznicę wyzwolenia obozu „Gęsiówka” przez żołnierzy Batalionu „Zośka”, obchodzi swoje święto.

🛡️ Tarcza stolicy obchodzi swoje święto! 🇵🇱5 sierpnia – w rocznicę wyzwolenia obozu „Gęsiówka” przez żołnierzy Batalionu „Zośka” – swoje święto obchodzi 18 Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Antoniego Chruściela ps. „Monter”.Minione miesiące najlepiej… pic.twitter.com/pixi0oYt6d— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) August 5, 2026

5 sierpnia 1944 roku żołnierze harcerskiego Batalionu „Zośka”, walczącego w składzie Zgrupowania „Radosław” Armii Krajowej, przeprowadzili jeden z najbardziej spektakularnych epizodów Powstania Warszawskiego. W trakcie szturmu na niemiecki obóz koncentracyjny „Gęsiówka” przy ul. Gęsiej wykorzystali zdobyczny czołg „Panther”, dzięki czemu przełamali obronę silnie ufortyfikowanego obiektu. W wyniku akcji uwolniono 348 więźniów, głównie Żydów różnych narodowości, którzy byli przetrzymywani w obozie przez okupanta.

Było to wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym i moralnym. „Gęsiówka” była częścią niemieckiego KL Warschau i jednym z miejsc kaźni na terenie okupowanej Warszawy, a jej wyzwolenie przez oddział polskiego podziemia stało się jednym z najbardziej znanych sukcesów powstańczych. Co istotne, część uwolnionych więźniów dołączyła później do walki po stronie powstańców.