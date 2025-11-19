"Horyzont" – nowa operacja Wojska Polskiego. Do 10 tys. żołnierzy w walce z dywersją

19 listopada w KPRM odbyła się konferencja prasowa wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukuły. Podczas wspólnej konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz przedstawił założenia operacji "Horyzont".

Przekazał, że celem operacji jest podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej, wspólnego patrolowania i współdziałania wszystkich służb państwowych w celu przeciwdziałania aktom dywersji i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polskich obywateli.

"To jedna z największych operacji. Wnioskujemy wspólnie z ministrem Kierwińskim do prezesa Rady Ministrów, a następnie ten wniosek premiera zostanie przedstawiony prezydentowi Rzeczpospolitej" - powiedział szef MON. Podkreślił, że do tej operacji dedykowanych będzie do 10 tysięcy żołnierzy.

Dodał, że sytuacja wymaga takiego zaangażowania. - W stolicach państw Europejskich często możecie spotkać na ulicach żołnierzy. Możecie zaobserwować działania pozamilitarne wojska. Polska jest do tego gotowa. Mamy trzecią co do wielkości armię - stwierdził.

Jak powiedział wicepremier:

"W ostatnich miesiącach udaremniliśmy wiele aktów dywersji wymierzonych w państwo polskie (...) Te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w ostatnich miesiącach - wiele z nich udaremnionych – pokazują skalę zagrożeń. Ponad 70 osób jest podejrzanych, duża część, ponad 50, ma już postawione zarzuty. To działania wobec tych, którzy działają na korzyść obcego wywiadu. (...) Wielu tych rzeczy nie widać. Wielu działań służb specjalnych, policji, a także wsparcia ze strony sił zbrojnych, na przykład Wojsk Obrony Terytorialnej, nie dostrzega się na co dzień, ponieważ udaremnienie nie jest spektakularne. Udaremnienie jest akcją profilaktyczną, prewencyjną - każdego dnia i każdego tygodnia. Po pierwsze dziękuję funkcjonariuszom służb specjalnych, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzom Wojska Polskiego i wszystkich służb zaangażowanych w dbanie o bezpieczeństwo".

#Warszawa - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w ostatnich miesiącach - wiele z nich udaremnionych – pokazują skalę zagrożeń. Ponad 70 osób jest podejrzanych, duża część, ponad 50, ma już postawione… pic.twitter.com/Ch17nusjOW— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 19, 2025

Jak mówił Kosiniak-Kamysz:

"Działając wspólnie, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z pełnym poparciem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przy naszym wspólnym zaangażowaniu, przygotowaliśmy projekt — wraz z Szefem Sztabu Generalnego — dotyczący zwiększenia pozamilitarnej odpowiedzialności Wojska Polskiego. (...) Prezentujemy dziś Operację Horyzont. Wsparcia, realizowanego przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących współdziałania z Policją. Jej celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez wspólne patrole, ochronę infrastruktury, przeciwdziałanie aktom dywersji, zwiększenie obecności służb w przestrzeni publicznej oraz podnoszenie odporności społecznej na dezinformację".

Jak kontynuował wicepremier:

"Do tej operacji zostanie skierowanych do 10 tysięcy żołnierzy. Jest to kolejna duża operacja po „Bezpiecznym Podlasiu”, w ramach której codziennie służbę pełniło około 5 tysięcy żołnierzy; po operacjach realizowanych na Bałtyku oraz „Eastern Sentry”, a także po ostatnich działaniach w przestrzeni powietrznej, kiedy w nocy wszystkie systemy obrony powietrznej państwa aktywnie monitorowały i chroniły polską przestrzeń przed zagrożeniami".

Głos potem zabrał szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła. Generał powiedział, że na przełomie listopada i grudnia planowane jest uruchomienie wersji testowej aplikacji do zgłaszania incydentów i udostępnienie jej grupie użytkowników do weryfikacji. Gen. Wiesław Kukuła przekazał, że aplikacja ta będzie działać, by wspierać społeczeństwo i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą krytyczną. Wyjaśnił, że aplikacja ta ma rozwiązać problemy m.in. ze wskazywaniem dokładnego miejsca incydentu, będzie można przesłać dane geolokacyjne, zrobić zdjęcie.

Generał wyjaśniając operacje Horyzont powiedział:

"Wszystkie komponenty, w odpowiednich obszarach i przestrzeni działania, będą podlegały jednolitemu dowodzeniu i współpracy w ramach operacji. Wojsko będzie wspierać działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Naszymi celami będą wsparcie służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapobieganie aktom sabotażu i dywersji, ograniczenie swobody działania potencjalnych sprawców oraz wprowadzenie dla nich dodatkowych ryzyk, czyniących ich działania nieopłacalnymi i nieakceptowalnymi, a także aktywizacja obywateli, zachęcanie do uważniejszej obserwacji najbliższego otoczenia i zgłaszania sytuacji, które mogą budzić niepokój".

Jak podkreślił szef Sztabu Generalnego:

"Powodzenie naszych działań warunkuje kilka czynników takich jak: efektywność predykcji zamiarów i działań naszego przeciwnika, jakość współdziałania ze służbami specjalnymi i Policją oraz komunikacja strategiczna. Zwracam również uwagę na znaczenie czujności obywatelskiej, apeluję o nią – ta sytuacja dotyczy każdego z nas, może też dotknąć naszych najbliższych".

Jak mówił dalej:

"Polska, pomimo presji, jaką się na nią wywiera, będzie działać normalnie i dalej się rozwijać. Jestem przekonany, że dzięki wsparciu Sił Zbrojnych możliwe będzie zbudowanie silniejszej odporności państwa, w tym infrastruktury krytycznej, która służy również Siłom Zbrojnym. Działania zamierzamy rozpocząć 21 listopada, a do udziału w nich zaangażujemy do 10 tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych".

Gen. Wiesław Kukuła podkreślił, że operacja będzie realizowana przez wydzielone siły i środki Wojska Polskiego, ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz z dowództwa komponentu cyberprzestrzeni.

"Operacja będzie dowodzona przez sprawdzonego w tego typu działaniach i operacjach dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych pana generała Macieja Klisza" - przekazał gen. Kukuła. Zaznaczył, że zasadniczą misją będzie m.in. wspieranie sił podległych ministrowi SWiA w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym linii komunikacyjnych oraz zapobieganie aktom sabotażu i dywersji.

"Jednym z naszych celi będzie aktywizacja obywateli mająca na celu obserwację najbliższego otoczenia, bardziej uważną niż zwykle i zgłaszanie sytuacji, które mogą mieć znamiona działań dywersyjnych lub też sabotażowych właściwym organom" - przekazał gen. Kukuła.

Dodał, że działania osiągnięte zostaną poprzez szereg aktywności, które powiązane zostaną w trzy wektory wysiłku. "Pierwszym będzie zarządzanie ryzykiem, gdzie szczególną rolę odegra typowanie potencjalnych obiektów i odcinków najbardziej narażonych na tego typu ryzyka" - mówił gen. Kukuła.

Przekazał, że drugą linię wysiłku stanowić będzie prewencja. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o dozorowanie obiektów i linii komunikacyjnych z powietrza, czy patrolowanie terenu.

Społeczeństwo i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą krytyczną mają być też wspierane poprzez opracowaną i udostępnioną społeczeństwu aplikację umożliwiającej zgłaszanie różnego typu podejrzanych sytuacji.

Podczas konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński, podkreślił, że w dobie zagrożeń hybrydowych, w dobie tego, jakie efekty też na tkankę społeczną chce zrealizować nasz wróg, musimy łączyć wysiłki wszystkich służb państwowych.

"Dziś wielu ekspertów mówi, że jesteśmy w czasach, których nie można nazwać czasami wojny, ale też nie można nazwać czasami pokoju. W dobie tych zagrożeń, zagrożeń hybrydowych, w dobie tego, jakie efekty też na tkankę społeczną chce zrealizować nasz wróg, musimy łączyć wysiłki wszystkich służb państwowych" - podkreślił Kierwiński.

Zapewnił, że policjanci, żołnierze, Straż Ochrony Kolei, wszystkie instytucje państwa, będą razem współpracować. - Będą wspólnie tworzyć zgrupowania organizacyjne, jeśli tak mogę powiedzieć, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, które ma zapewnić bezpieczeństwo - dodał.