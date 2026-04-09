W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zakończono szkolenie instruktorów strzelców wyborowych.

Terytorialsi po raz pierwszy ćwiczyli z nowymi karabinami wyborowymi GROT 7.62x51.

Nowa broń ma podnieść standardy precyzyjnego ognia i unowocześnić wyposażenie WOT.

GROT 7.62N w akcji

30 marca w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyło się dwutygodniowe szkolenie instruktorów w grupie strzelec wyborowy. W szkoleniu udział wzięło kilkunastu żołnierzy z różnych Brygad Obrony Terytorialnej, którzy po raz pierwszy stawiane im zadania wykonywali z użyciem nowych karabinów wyborowych GROT 7.62N.

„Proces wyszkolenia instruktora w grupie strzelec wyborowy jest bardzo trudnym i czasochłonnym zadaniem, które już w pierwszym jego etapie wymaga odpowiedniej selekcji kandydatów. Do udziału w szkoleniu wybieramy najlepszych żołnierzy, którzy podchodzą do kwalifikacji, w czasie których poddawani oni są wielu sprawdzianom oceniającym ich kondycję oraz posiadaną wiedzę” - powiedział kierownik szkolenia z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Aby zostać instruktorem strzelców wyborowych zakwalifikowani do udziału w szkoleniu żołnierze zobowiązani są do przejścia trzech dwutygodniowych kursów - podstawowego, zaawansowanego oraz instruktorskiego. W czasie pierwszego z nich żołnierze doskonalą swoje umiejętności z zakresu topografii, podstaw taktyki działania strzelca wyborowego oraz realizują strzelania precyzyjne na dystansach kilkuset metrów. W drugiej (zaawansowanej) części szkolenia, przyszli instruktorzy nie tylko doskonalą dotychczas nabywane umiejętności ale także uczą się podstaw kierowania ogniem artylerii i odbywają strzelania specjalistyczne.

„W czasie ostatniego etapu szkolenia szczególną uwagę musieliśmy zwrócić na profesjonalizm w zakresie prowadzonej komunikacji, która jest kluczowa w dalszym przekazywaniu wiedzy. Ponadto mieliśmy okazje prowadzić strzelanie do nowoczesnych celów ruchomych, które poruszały się na odległościach kilkuset metrów co także nie było prostym zadaniem i wymagało uwzględnienia wielu dodatkowych czynników” - dodał uczestnik szkolenia z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W ostatnim (instruktorskim) etapie szkolenia główna uwaga żołnierze skierowana jest na metodykę prowadzenia zajęć oraz realizację strzelań z broni wyborowej do celów poruszających się. Terytorialsi w tej części zajęć (pod okiem kadry dydaktycznej) wcielają się w rolę instruktorów prowadząc wybrane elementy szkolenia. Takie działanie pozwalają im przede wszystkim nabrać doświadczenia praktycznego, które po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu tytułu instruktora strzelców wyborowych będą mogli wykorzystać do prowadzenia zajęć w swoich macierzystych Brygadach OT.

Pierwsze takie szkolenie

Realizowane w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej szkolenie odbywało się po raz pierwszy na bazie nowych samopowtarzalnych karabinów wyborowych GROT 7.62x51, które zastępują powoli używane platformy strzeleckie.

„Zaletą nowych karabinów wyborowych jest to, że zbudowane są na tej samej platformie modułowego systemu broni strzeleckiej, której obecnie używają Wojska Obrony Terytorialnej, dzięki temu każdy żołnierz z łatwością może się nim posłużyć. Jest to dobra i skuteczna broń idealnie dopasowana do zadań stawianych przed strzelcami wyborowymi na polu walki” - podkreśla jeden z instruktorów z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na podstawie komunikatu prasowego CSWOT