Fundusz Scaleup Europe debiutuje z impetem. 1 mld euro na rozwój ICEYE

Debiutancka inwestycja Funduszu Scaleup Europe w firmę ICEYE stanowi ważny krok w kierunku wzmacniania europejskiego ekosystemu innowacji. Utworzony przez Komisję Europejską fundusz, wspierany przez wiodących europejskich inwestorów i zarządzany przez EQT, ma za zadanie identyfikować i wspierać firmy o strategicznym znaczeniu, które posiadają potencjał do stania się globalnymi liderami. Wybór ICEYE jako pierwszego beneficjenta świadczy o uznaniu dla jej innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie satelitarnego obrazowania radarowego, kluczowego dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Finansowanie w wysokości 1 mld euro w ramach rundy serii F jest potwierdzeniem rosnącego zaufania do technologii rozwijanych przez fińską spółkę.

ICEYE i Wizja Europejskiej Suwerenności Wywiadowczej

Inwestycja w ICEYE ma kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskich, suwerennych zdolności wywiadowczych. Technologia satelitarna oferowana przez ICEYE, umożliwiająca monitorowanie Ziemi w każdych warunkach pogodowych, jest niezbędna dla wielu sektorów – od obronności i bezpieczeństwa, po zarządzanie kryzysowe i monitorowanie zmian klimatycznych. Rozwój tych zdolności w ramach Europy zmniejsza zależność od zewnętrznych dostawców i wzmacnia strategiczną autonomię kontynentu. Transakcja, której finalizacja jest uzależniona od uzyskania standardowych zgód regulacyjnych, ma umocnić pozycję ICEYE jako lidera w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

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Od Erasmusa do Globalnego Lidera: Historia Sukcesu Rafała Modrzewskiego

Sukces ICEYE jest przykładem europejskiego talentu i ambicji, co podkreśla Rafał Modrzewski, współzałożyciel i CEO firmy. Jak sam wspomina:

„Europa ma talent, technologię i ambicję, by budować globalnych liderów w branżach o strategicznym znaczeniu. Nasza własna droga jest tego przykładem. Wspólnie z Pekką Laurillą, drugim współzałożycielem ICEYE, poznaliśmy się jako studenci podczas wymiany Erasmus, a nasze pierwsze finansowanie otrzymaliśmy w ramach programu Horyzont 2020. Jesteśmy wdzięczni Komisji Europejskiej za jej rolę w powołaniu funduszu Scaleup Europe. Cieszymy się, że za pośrednictwem funduszu możemy powitać EQT jako długoterminowego partnera. Będziemy mogli dalej rozwijać europejskie, suwerenne zdolności wywiadowcze z myślą o klientach w całej Europie i na świecie”.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE