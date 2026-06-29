SatRev i ICEYE łączą kosmiczne siły

SatRev, polska firma z siedzibą we Wrocławiu, ugruntowała swoją pozycję na rynku jako producent innowacyjnych nanosatelitów optycznych. Jej nowym partnerem jest ICEYE. Podpisana umowa ramowa ma stanowić fundament dla przyszłych wspólnych projektów, które będą każdorazowo uzgadniane oddzielnie. Skala tej potencjalnej współpracy satelitarnej będzie zależeć od zakresu i wielkości projektów, które obie strony zdecydują się realizować. Jest to znaczący krok w rozwoju obu firm, umacniający ich pozycję na globalnym rynku kosmicznym.

Połączenie satelitów optycznych i radarowych: Nowa era w monitoringu Ziemi?

Kluczem do sukcesu tej współpracy satelitarnej jest komplementarność technologii oferowanych przez SatRev i ICEYE. SatRev dostarcza obrazy optyczne wysokiej rozdzielczości, wzbogacone o zaawansowaną analitykę opartą na sztucznej inteligencji. Z kolei ICEYE specjalizuje się w obrazowaniu w technologii SAR (Synthetic Aperture Radar, radar z syntetyczną aperturą). Ta innowacyjna technologia umożliwia obserwację powierzchni Ziemi niezależnie od warunków pogodowych – przez chmury, w nocy oraz podczas trudnych warunków atmosferycznych. Zestawienie tych dwóch typów danych – optycznych i radarowych – pozwala na uzyskanie znacznie pełniejszego i bardziej wiarygodnego obrazu monitorowanych obszarów. Taka synergia jest szczególnie cenna w zastosowaniach związanych z monitoringiem infrastruktury krytycznej, energetyką, gospodarką wodną oraz bezpieczeństwem, gdzie rosnące wymagania wobec stanu technicznego infrastruktury wymagają aktualnych i precyzyjnych danych dostępnych w krótkim czasie.

Strategiczny start w Omanie: Jak SatRev i ICEYE wykorzystają swoje kompetencje?

Pierwszym punktem wyjścia do wspólnych inicjatyw będzie kontrakt realizowany przez SatRev w Sułtanacie Omanu oraz w regionie Zatoki Perskiej. Podobnie jak ICEYE, SatRev jest już obecny operacyjnie na Bliskim Wschodzie. Wspólnie z lokalnym partnerem ETCO, polska spółka realizuje dla Sułtanatu Omanu m.in. kontrakt na satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu, która rozciąga się na długości ponad 4 tysięcy kilometrów. Komponentem tego projektu mają stać się zobrazowania radarowe dostarczane przez ICEYE, które uzupełnią dane pozyskiwane już przez SatRev. Dr Daniel Więzik, Prezes Zarządu SatRev, wyraził zadowolenie z nawiązanej współpracy satelitarnej:

„Cieszymy się, że rozpoczynamy współpracę z ICEYE, firmą o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji w obszarze radarowej obserwacji Ziemi. Połączenie naszych kompetencji w zakresie satelitów optycznych, niezależnego segmentu naziemnego i analityki danych z danymi radarowymi to kierunek, który pozwoli nam na jeszcze lepszą odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Umożliwi nam realizowanie wspólnie nowych projektów, w których nasze rozwiązania będą się realnie uzupełniać. Możemy np. wykorzystać nasze doświadczenie w Omanie aby rozwijać dalsze inicjatywy w tamtym regionie”.

Wizja przyszłości: Suwerenność danych i integracja sensorów

Obie spółki zgodnie dostrzegają ewolucję rynku danych satelitarnych. Coraz większego znaczenia nabiera na nim suwerenna kontrola nad całym procesem – od pozyskania zobrazowań po ich zaawansowaną analizę. Wartością nie jest już pojedynczy obraz, lecz zdolność do integracji danych z wielu sensorów i dostarczania gotowej, przetworzonej informacji decydentom. Witold Witkowicz, Prezes Zarządu ICEYE Polska, podkreślił tę perspektywę:

„Klienci odpowiedzialni za infrastrukturę cywilną oczekują dziś pełniejszego obrazu monitorowanych obiektów, niż daje pojedyncze źródło danych. Współpracę z SatRev zaczynamy w Omanie, gdzie nasze dane radarowe wesprą realizowany przez spółkę kontrakt, a w przyszłości widzimy potencjał do prowadzenia kolejnych wspólnych projektów”.

Nawiązana współpraca satelitarna wpisuje się również w aktualną strategię SatRev, która zakłada rozwijanie partnerstw oraz pozyskiwanie nowych podmiotów do współpracy, w tym w ramach holdingu ORBITEO, który łączy kompetencje z obszarów satelitów, dronów, robotyki i sztucznej inteligencji.