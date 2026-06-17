Portugalia podwaja flotę satelitów rozpoznawczych. Nowy kontrakt z ICEYE

Spis treści Większe możliwości rozpoznania satelitarnego: Od obronności po ochronę środowiska

Podpisanie umowy z CTI Aeroespacial, spółką joint venture Portugalskich Sił Powietrznych oraz CeiiA, stanowi kolejny krok w rozwoju portugalskich zdolności satelitarnych. Pierwszy satelita SAR dla Portugalii, wystrzelony w marcu 2026 roku, jest już w pełni operacyjny. Dodatkowe dwie jednostki ICEYE umożliwią FAP jeszcze szybsze i bardziej kompleksowe gromadzenie informacji, niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa i suwerenności.

Wizytę przedstawicieli Portugalskich Sił Powietrznych w siedzibie ICEYE w Finlandii, gdzie dokonano inspekcji nowych satelitów, skomentował Jordi Laguarda, VP Missions, Spain and Portugal w ICEYE: „Widzisz więcej, działasz szybciej – właśnie dlatego Portugalia rozwija swoje suwerenne zdolności rozpoznawcze”. Podkreślił również, że

„Powiększona konstelacja satelitów SAR zapewnia FAP wymagany czas reakcji i częstotliwość rewizyt niezbędne do skutecznej realizacji misji obronnych oraz zadań związanych z ochroną ludności. Sprawdzone zdolności wywiadowczo-rozpoznawcze umożliwiają monitorowanie wydarzeń na świecie w czasie niemal rzeczywistym.”

Większe możliwości rozpoznania satelitarnego: Od obronności po ochronę środowiska

Nowe satelity SAR nie tylko podniosą potencjał obronności Portugalii, ale także znajdą szerokie zastosowanie w sferze cywilnej. Ich możliwości rozpoznania satelitarnego będą wykorzystywane do monitorowania środowiska, co jest niezwykle istotne w kontekście zmian klimatycznych i ochrony zasobów naturalnych. Dodatkowo, dane satelitarne przyczynią się do efektywniejszego wsparcia działań podejmowanych w odpowiedzi na katastrofy, umożliwiając szybką ocenę sytuacji i koordynację pomocy.

Generał Sérgio da Costa Pereira, Szef Sztabu Portugalskich Sił Zbrojnych, wyraził zadowolenie z inwestycji:

„Najnowszy zakup satelitów ICEYE stanowi ważny krok w kierunku wzmocnienia suwerenności Portugalii oraz jej zdolności do samodzielnego prowadzenia działań operacyjnych. Poszerzone zdolności rozpoznania przekładają się na zwiększoną gotowość do realizacji misji w obszarze obronności i bezpieczeństwa i jednocześnie wspierają dodatkowe cele strategiczne państwa, w tym monitorowanie środowiska i ochronę zasobów naturalnych.”

Europa w obliczu wyzwań: Rola ICEYE w budowaniu suwerennych zdolności

Współczesna Europa stoi przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa i gotowości operacyjnej w dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym. Budowa satelitarnych zdolności rozpoznawczych przestała być jedynie długofalową inwestycją strategiczną, stając się niezbędnym elementem. ICEYE, dzięki środkom pozyskanym w ramach niedawnej rundy finansowania serii F, przyspiesza dostarczanie gotowych, kompleksowych i suwerennych systemów wywiadowczych do siedmiu państw europejskich, w tym Portugalii. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na bieżące i precyzyjne informacje, które umożliwiają skuteczne podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE