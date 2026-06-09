ICEYE z gigantycznym finansowaniem 450 mln euro. Polska firma warta jest już ponad 10 mld euro

ICEYE pozyskało 450 mln euro (520 mln dolarów) w rundzie finansowania Serii F, prowadzonej przez General Atlantic, z wyceną przekraczającą 10 mld euro. Łączna wartość transakcji, wliczając sprzedaż akcji, przekroczyła 1 mld euro.

W inwestycji uczestniczyli m.in. Solidium, Tesi, Varma, Ilmarinen, Lifeline Ventures, Nokia, Qatar Investment Authority i TCV. Świadczy to o kluczowym znaczeniu dostępu do rozpoznania satelitarnego dla bezpieczeństwa i odporności państw.

Firma, jako wiodący dostawca, obsługuje już siedem europejskich rządów, w tym niedawno dostarczyła system rozpoznawczy Siłom Zbrojnym RP w 12 miesięcy. Pozyskany kapitał pozwoli na rozwój działalności w kolejnych krajach i rozbudowę potencjału rozpoznawczego.

W 2025 roku ICEYE osiągnęło przychody ponad 250 mln euro i EBITDA powyżej 100 mln euro, z portfelem zamówień przekraczającym 1,5 mld euro. Firma planuje podwoić moce produkcyjne satelitów do 100 rocznie do 2028 roku.

Firma ICEYE, specjalizująca się w zaawansowanych systemach rozpoznania satelitarnego SAR (Synthetic Aperture Radar), ogłosiła pozyskanie 450 milionów euro w rundzie finansowania serii F. Inwestycję prowadziła firma General Atlantic, a w gronie pozostałych inwestorów znaleźli się Solidium, Tesi, Varma, Ilmarinen, Lifeline Ventures oraz Nokia, a także Qatar Investment Authority i TCV. Łącznie z transakcjami sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, wartość tej strategicznej rundy finansowania przekroczyła miliard euro.

Dotychczas siedem europejskich rządów pozyskało od ICEYE systemy satelitarne SAR na potrzeby budowy suwerennych zdolności rozpoznawczych, dzięki czemu firma jest dziś wiodącym dostawcą w tym segmencie rynku. Pozyskany kapitał pozwoli ICEYE rozwinąć działalność w kolejnych krajach i dalej rozbudowywać własny potencjał rozpoznawczy. Firma odpowie tym samym na rosnący popyt i dostarczy rządom oraz klientom systemy i dane rozpoznawcze na większą niż kiedykolwiek skalę. Ta ekspansja ma kluczowe znaczenie w kontekście globalnych wyzwań geopolitycznych i rosnącej potrzeby monitorowania Ziemi w czasie rzeczywistym.

Jak ICEYE rewolucjonizuje satelitarne rozpoznanie?

Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE, podkreśla strategiczne znaczenie pozyskanego finansowania i wizji firmy:

„To, że zdecydowali się nas wesprzeć inwestorzy tej klasy, i to na taką skalę, świadczy o łączącej nas wizji. Wchodzimy w nową erę, w której wiele podmiotów buduje własne, niezależne zdolności rozpoznawcze w kosmosie, i właśnie teraz jest czas, by działać. ICEYE dysponuje najbardziej zaawansowanym i sprawdzonym potencjałem na świecie, gotowym, by odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Dzięki pozyskanym środkom możemy szybciej niż kiedykolwiek dostarczać nowe rozwiązania klientom rządowym i komercyjnym”.

Sascha Günther, Managing Director, Head of DACH i Co-Head of EMEA Technology w General Atlantic, z entuzjazmem komentuje inwestycję:

„ICEYE na nowo definiuje obserwację Ziemi. Firma była wśród pionierów rozwoju bardziej elastycznych flot satelitów nowej generacji, które dają większe możliwości strategiczne przy znacznie wyższej efektywności kosztowej, a dziś ma na orbicie największą i najbardziej zaawansowaną na świecie konstelację satelitów SAR, opartą na pionowo zintegrowanej platformie. Rafał i jego zespół przekuwają przełomową technologię w komercyjny i operacyjny sukces na dużą skalę, a my jesteśmy przekonani, że globalny popyt na rozwiązania rozpoznawcze ICEYE ma charakter strukturalny i będzie rósł coraz szybciej. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak wyjątkowych twórców jak ICEYE, którzy przesuwają granice tego, co możliwe”.

Rola Nokii i przyszłość obronności

Do grona inwestorów dołączyła również Nokia jako nowy inwestor strategiczny, co otwiera nowe perspektywy dla rozwoju technologii rozpoznania satelitarnego. Justin Hotard, CEO Nokii, zauważa:

"Nowoczesna obronność w coraz większym stopniu opiera się na połączeniu bezpiecznej łączności z obrazem sytuacji dostępnym w czasie rzeczywistym. Mocne strony Nokii i ICEYE wzajemnie się uzupełniają i mogą służyć obronności, odporności oraz suwerenności technologicznej Europy. Takie połączenie będzie coraz ważniejsze, bo rządy i przemysł chcą budować kluczowe systemy, które są bezpieczniejsze, dają pełniejszy obraz sytuacji i łatwiej dostosowują się do zmian”.

W 2025 roku ICEYE kontynuowało dynamiczny rozwój działalności, poprawiając rentowność i zdolność do generowania gotówki. Przychody przekroczyły 250 milionów euro, wynik EBITDA wyniósł ponad 100 milionów euro, a wartość portfela zamówień wzrosła do ponad 1,5 miliarda euro. Spółka podwaja swoje moce produkcyjne: z obecnych 50 satelitów rocznie do docelowych 100 w 2028 roku i w latach kolejnych. Towarzyszy temu odpowiednio zwiększone tempo wynoszenia satelitów na orbitę, co świadczy o ambitnych planach ekspansji i zdolnościach operacyjnych firmy.

Polska na czele – suwerenność w kosmosie

Każdy system satelitarny wdrażany przez ICEYE należy w pełni do państwa, które go obsługuje, wzmacniając jego bezpieczeństwo i dając możliwość włączenia się w szerszą sieć rozpoznawczą, łączącą niezależne systemy sojuszników. ICEYE niedawno dostarczyło Siłom Zbrojnym RP w pełni sprawny satelitarny system rozpoznawczy, pozostający pod ich wyłączną kontrolą, przechodząc od podpisania umowy do osiągnięcia gotowości operacyjnej w zaledwie 12 miesięcy.

Finalizacja transakcji finansowania wymaga spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia oraz uzyskania zgód regulacyjnych, co jest standardową procedurą przy tego typu inwestycjach.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE