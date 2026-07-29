Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podsumowała pierwszy rok prac nad suwerennością produkcyjną amunicji artyleryjskiej 155mm, ogłaszając postępy 27 lipca w Kraśniku.

Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie listu intencyjnego między NITRO-CHEM S.A. i BAE Systems w sprawie wspólnych inwestycji w materiały energetyczne w Wielkiej Brytanii.

Cztery spółki PGZ – MESKO, NITRO-CHEM, DEZAMET i GAMRAT – otrzymały łącznie 2,4 mld zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych na rozbudowę i modernizację infrastruktury produkcyjnej.

Celem jest osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie 150-180 tys. sztuk amunicji 155mm rocznie od 2028 roku, z uruchomieniem kluczowych linii produkcyjnych w MESKO i NITRO-CHEM do końca 2028 roku.

Dokładnie rok po zaprezentowaniu ambitnej koncepcji budowy trzech fabryk amunicji, która ma zapewnić Polsce niezależność w produkcji kluczowych środków obrony, Polska Grupa Zbrojeniowa przedstawia konkretne rezultaty i plany na przyszłość. W ramach tego bezprecedensowego programu, cztery spółki amunicyjne Grupy PGZ otrzymały wsparcie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, co umożliwiło rozpoczęcie szeroko zakrojonych inwestycji.

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i przedstawienie kolejnych etapów realizacji projektu zaprezentował Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes PGZ S.A., podkreślając dynamikę i determinację w dążeniu do strategicznych celów. To historyczne przedsięwzięcie, największe w krajowym obszarze amunicyjnym od dekad, ma fundamentalne znaczenie dla wzmocnienia potencjału obronnego Polski oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Inwestycje te nie tylko unowocześniają polski przemysł zbrojeniowy, ale także pozycjonują Polskę jako ważnego gracza na europejskim rynku obronnym, zdolnego do zaspokajania własnych potrzeb oraz wspierania sojuszników.

Nowa struktura i kluczowe wybory technologiczne

W ramach restrukturyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych, z dniem 1 lipca 2026 roku w Polskiej Grupie Zbrojeniowej rozpoczęły funkcjonowanie domeny produktowe. Jedną z nich jest Domena Amunicji i Techniki Rakietowej, której powierzono odpowiedzialność za realizację projektu uzyskania suwerenności produkcyjnej w zakresie amunicji 155mm. W skład tej strategicznej domeny wchodzą takie podmioty jak: MESKO S.A., Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”, Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A., Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” oraz Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. Ich wspólne działania i skoordynowane inwestycje mają zapewnić kompleksową zdolność do produkcji amunicji od podstaw.

Wśród najważniejszych dotychczasowych zadań, które zostały wykonane w ramach projektu, należy wymienić przede wszystkim wybór dostawcy technologii dla amunicji 155mm, którym zostało renomowane BAE Systems. Równie istotny był wybór EURENCO jako dostawcy technologii ładunków modułowych, kluczowych dla efektywności nowoczesnej amunicji artyleryjskiej. Poza strategicznymi decyzjami technologicznymi, dokonano również niezbędnych zakupów gruntów pod nowe inwestycje, wybrano dostawców maszyn i urządzeń, przeprowadzono wyburzenia oraz rozpoczęto prace budowlane. Nie bez znaczenia jest także podpisanie umowy wspólników w sprawie spółki joint venture pomiędzy MESKO a EURENCO, co ma zacieśnić współpracę w zakresie produkcji. Dodatkowo, w ramach programu SAFE, zawarto umowy z Agencją Uzbrojenia na dostawę amunicji 155mm oraz produktów BELMY, co gwarantuje stabilne zamówienia i dalszy rozwój.

Inwestycje, które zmieniają oblicze produkcji

Każda ze spółek wchodzących w skład Domeny Amunicji i Techniki Rakietowej odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu suwerenności produkcyjnej w zakresie amunicji 155mm. MESKO S.A., w ramach swojego Wydziału Produkcji Korpusów w Kraśniku, planuje pięciokrotnie zwiększyć moce produkcyjne w zakresie korpusów pocisku amunicji 155mm. Dotyczy to zarówno korpusu, jak i dna korpusu, w konfiguracji z gazogeneratorem i bez niego. Wśród zrealizowanych prac wymieniono podpisanie umowy JV pomiędzy MESKO a EURENCO na produkcję ładunków modułowych do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Ponadto, zaprojektowano, wykonano i wdrożono do produkcji zestaw urządzeń do obróbki cieplnej korpusów pocisków 155mm, co jest kluczowe dla ich wytrzymałości i precyzji. Uzyskano status terenu zamkniętego dla działki JV oraz zatwierdzenie francuskiej kontroli eksportu (zgoda eksportowa na transfer technologii). Równie ważne było uzyskanie zatwierdzenia koncentracji od UOKIK. Zakończenie odbiorów automatycznej linii do produkcji korpusów pocisków 155mm przewidziano na koniec września 2027 roku, natomiast rozpoczęcie produkcji ładunków modułowych planowane jest do końca lipca 2028 roku.

Bydgoski „NITRO-CHEM”, jako jedyny producent trotylu w Europie, dysponuje unikalnymi w skali kontynentu i świata kompetencjami technologicznymi oraz surowcowymi w zakresie produkcji materiałów wysokoenergetycznych. Produkty spółki trafiają na niemal wszystkie kontynenty, będąc nabywanymi przez klientów z krajów takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Turcja, Niemcy, Ukraina, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania czy Francja. Obecnie spółka posiada dwie linie do elaboracji pocisków wielkokalibrowych (kal. 98 mm, 120 mm, 122 mm, 152 mm i 155 mm). W 2026 roku NITRO-CHEM zakupił trzecią linię do elaboracji pocisków wielkokalibrowych metodą ślimakowania, której koszt wyniósł 58,7 mln zł. Uruchomienie tej linii przewidziane jest w drugim kwartale 2028 roku. Jednocześnie spółka negocjuje zakup kolejnych linii do elaboracji pocisków wielkokalibrowych metodą zalewania, której uruchomienie planowane jest już za dwa lata. Dzięki tym inwestycjom, NITRO-CHEM osiągnie zdolność elaboracji pocisków 155mm na poziomie powyżej 200 tys. sztuk rocznie, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 80 tys. w bieżącym roku i zaledwie 3 tys. w 2023 roku. To pokazuje skalę przyspieszenia i znaczenie tych inwestycji dla krajowej obronności.

Kompleksowy rozwój i nowe technologie

Pozostałe spółki również intensywnie pracują nad wzmocnieniem potencjału produkcyjnego. Zakłady Produkcji Specjalnej „GAMRAT” sp. z o.o. z Jasła, w ciągu ostatnich 12 miesięcy od podpisania umowy z Funduszem Inwestycji Kapitałowych, rozpoczęły procesy budowlane związane z dostosowaniem infrastruktury dla potrzeb projektu 155mm. Uruchomiono postępowania przetargowe dotyczące kluczowych elementów linii produkcyjnej. Zespół inżynierów ZPS GAMRAT zaprojektował własny gazogenerator, co jest innowacyjnym osiągnięciem. W ramach tego projektu dobrano skład mieszanki paliwowej i poddano próbom balistycznym kilkadziesiąt sztuk odlanych gazogeneratorów. Spółka uruchomiła także nowoczesne centrum badań nieniszczących dla swoich wyrobów, w tym dla gazogeneratora, co pozwala na precyzyjną kontrolę jakości. Wprowadzenie własnego gazogeneratora umożliwia zwiększenie donośności pocisków 155mm nawet o 20 procent, co przekłada się na możliwość rażenia przeciwnika na większym dystansie, stanowiąc istotną przewagę taktyczną.

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. z Nowej Dęby, po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych w wysokości 1 358 000 000 zł, rozpoczęły rozbudowę potencjału produkcyjnego amunicji wielkokalibrowej 155 mm. Inwestycja obejmuje zakup nowego parku maszynowego, budowę nowego obiektu produkcyjno-magazynowego, rozbudowę bazy magazynowej, budowę nowego budynku produkcyjnego do obróbki mechanicznej i cieplnej, a także budowę nowych budynków produkcyjno-magazynowych przeznaczonych do produkcji specjalnej. Kluczowe jest również wzniesienie budynku produkcyjnego wraz z linią do produkcji korpusów 155 mm. Ponadto, DEZAMET zakupił licencje, prowadzi certyfikację oraz wdraża technologie do produkcji amunicji 155 mm pocisków RO32 i RO40 (od BAE SYSTEMS), co zapewnia dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań. Do tej pory zakupiono maszyny do obróbki precyzyjnej, przygotowano projekty dla malarni, hal produkcyjnych i magazynowych, a kilkanaście przetargów jest w trakcie realizacji. Ustalono i zakupiono licencję na produkcję pocisków RO32 i RO40, uzgodniono również zakres procesu walidacji oraz certyfikacji nowych pocisków. Od stycznia 2026 roku pracują 3 specjalne zespoły robocze do spraw licencji, procesu certyfikacji oraz inwestycji. Obecnie przygotowywana jest także dokumentacja do przetargów na realizację budowy Kuźni.

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., w ramach inwestycji finansowanej z FIK, prowadzą rozbudowę kompleksu budynków o nową halę produkcyjno-magazynową o powierzchni ponad 9300 m2. Dodatkowo, modernizują galwanizernię (3500 m2), modernizują i rozbudowują budynki do przechowywania materiałów wybuchowych oraz wyrobów gotowych, a także modernizują i budują budynki do montażu wyrobów specjalnych o łącznej powierzchni 4800 m2. Ważnym elementem jest również modernizacja hali o powierzchni 4000 m2 na potrzeby montażu Systemu Minowania Narzutowego BAOBAB-K/G oraz modernizacja dróg wewnętrznych. Te szeroko zakrojone inwestycje w BELMA mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i modernizację infrastruktury, co jest niezbędne do sprostania rosnącym wymaganiom rynku i wojska.

Wizja trzech fabryk amunicji i cel 2028

W lipcu 2025 roku Polska Grupa Zbrojeniowa przedstawiła szczegółowy model organizacji trzech fabryk amunicji, który obejmuje zarówno rozbudowę istniejących ośrodków produkcyjnych, jak i budowę zupełnie nowych linii technologicznych. Koncepcja zakłada strategiczny podział ról między poszczególnymi zakładami. Pierwsza Fabryka będzie odpowiedzialna za produkcję pocisków w obecnej technologii, we współpracy z dotychczasowymi partnerami, przy istotnym zwiększeniu zdolności wytwórczych – do 100 tys. sztuk rocznie. Druga Fabryka zostanie nastawiona na produkcję nowej generacji pocisków przeznaczonych dla nowoczesnych systemów artyleryjskich, takich jak armatohaubice KRAB, KRAB-2 oraz K9, z planowaną wydajnością do 80 tys. sztuk rocznie. Trzecia Fabryka, tzw. Prochownia, ma stanowić centrum produkcji nowej generacji prochów oraz ładunków do amunicji wielkokalibrowej.Ponadto obie fabryki będą kontynuować produkcję innych rodzajów amunicji wielkokalibrowej, w tym kalibru 120 mm, co zapewni pełną elastyczność i kompleksowość oferty. Zgodnie z harmonogramem realizowanym przez spółki amunicyjne PGZ, od 2028 roku osiągnięte zostaną zdolności produkcyjne amunicji 155 mm na poziomie 150–180 tys. sztuk rocznie.

Działania w obszarze Pierwszej i Drugiej Fabryki są realizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inwestycji Kapitałowych na łączną kwotę 2,4 mld zł. Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. otrzymały 1 358 000 000 zł na rozbudowę potencjału produkcyjnego amunicji wielkokalibrowej 155 mm. Środki te przeznaczono na unowocześnienie parku technicznego, modernizację infrastruktury oraz uruchomienie własnych zdolności w zakresie produkcji skorup do amunicji wielkokalibrowej. MESKO S.A. otrzymało 887 200 000 zł na modernizację oddziału produkcyjnego w Kraśniku i zwiększenie skali produkcji korpusów amunicji 155 mm w dwóch konfiguracjach – z gazogeneratorem i bez gazogeneratora. Spółka zachowuje przy tym pełną zdolność do wytwarzania pozostałego asortymentu amunicji na dotychczasowym lub wyższym poziomie.

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. otrzymały 113 304 300 zł na rozbudowę infrastruktury zakładu i linii produkcyjnych, co pozwoli na kilkukrotne zwiększenie możliwości elaboracji amunicji wielkokalibrowej materiałami wybuchowymi, w tym zakup maszyn i urządzeń do elaboracji skorup technikami zalewania i ślimakowania. Z kolei Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” sp. z o.o. otrzymał 66 170 000 zł na budowę instalacji do produkcji gazogeneratorów, co umożliwi zwiększenie donośności pocisków 155 mm nawet o 20 procent.

To największy od dekad program inwestycyjny w krajowym obszarze amunicyjnym. Ma on na celu nie tylko wzmocnienie kluczowych potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie NATO i całej Europy na amunicję oraz efektory. Inwestycje te są fundamentalnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa Polski i wzmocnienia jej pozycji w strukturach obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ