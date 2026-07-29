Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zdobyła prestiżową akredytację od GRUPY WB, otwierając nowy rozdział w szkoleniu operatorów dronów.

To ważne wyróżnienie oznacza, że dębliński ośrodek spełnia rygorystyczne standardy producenta i jest gotowy do prowadzenia specjalistycznych kursów dla pilotów zaawansowanych systemów FlyEye.

LAW spełnia standardy WB – kompleksowa weryfikacja ośrodka

Przyznanie akredytacji poprzedziła kompleksowa weryfikacja obejmująca program szkolenia, organizację procesu dydaktycznego, infrastrukturę, wyposażenie techniczne oraz kwalifikacje kadry instruktorskiej Centrum Szkolenia Personelu Bezzałogowych Statków Powietrznych LAW.

- Bardzo się cieszę, że Lotnicza Akademia Wojskowa uzyskała certyfikację GRUPY WB. To ważny krok w procesie wzmacniania krajowych kompetencji szkoleniowych oraz przygotowania operatorów jednego z najbardziej sprawdzonych polskich systemów rozpoznawczych – powiedział podczas ceremonii wręczenia akredytacji Jarosław Czajka, dyrektor programu systemów bezzałogowych GRUPY WB.

Pozytywne zakończenie procedury potwierdziło, że Centrum Szkolenia Personelu Bezzałogowych Statków Powietrznych LAW spełnia wymagania producenta systemów bezzałogowych i jest przygotowane do prowadzenia specjalistycznych szkoleń zgodnie ze standardami GRUPY WB.

Certyfikacja Lotniczej Akademii Wojskowej w zakresie systemu #FlyEye to kolejny etap współpracy @WBGroup_PL i @LWojskowa. Jej celem jest rozwój kompetencji szkoleniowych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących obsługi i eksploatacji bezzałogowych systemów powietrznych.… pic.twitter.com/BTDo1osr9B— WB GROUP (@WBGroup_PL) July 27, 2026

FlyEye i szkolenie operatorów – wzmocnienie krajowych kompetencji BSP

System bezzałogowy FlyEye, opracowany przez inżynierów spółki Flytronic, centrum kompetencyjnego systemów powietrznych GRUPY WB, od szesnastu lat znajduje zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP oraz u zagranicznych użytkowników. Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji systemu przekładają się nie tylko na jego dalszy rozwój, ale również na doskonalenie procesu szkolenia operatorów, którego jakość ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wykorzystania bezzałogowych systemów rozpoznawczych.

Akredytacja Lotniczej Akademii Wojskowej stanowi kolejny etap współpracy GRUPY WB z uczelnią i potwierdza wspólne zaangażowanie w rozwój nowoczesnego systemu szkolenia personelu systemów bezzałogowych. Łącząc doświadczenie producenta z potencjałem dydaktycznym Akademii, krajowe kompetencje są wzmacniane w obszarze eksploatacji i wykorzystania bezzałogowców powietrznych.

Na podstawie informacji prasowej GRUPA WB