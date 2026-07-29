Licencja na Patrioty dla Kijowa. Zełenski ujawnia ustalenia z Trumpem

Ukraina, pilnie potrzebująca amunicji do systemów Patriot, może wkrótce zyskać kluczowe wsparcie dla swojej obrony przeciwrakietowej.

Prezydent Zełenski ogłosił, że Donald Trump zgodził się na przekazanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet Patriot, co otwiera drogę do wspólnej produkcji.

„Zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi” - oświadczył Wołodymyr Zełenski. „Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję” - dodał. Systemy Patriot są dla ukraińskiej armii kluczowym i w pełni skutecznym narzędziem obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraiński przywódca już wiosną alarmował o krytycznych brakach amunicji do tych wyrzutni, co spotęgowało uszczuplenie globalnych zapasów w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Licencja na rakiety Patriot: Przełom dla obrony Ukrainy?

Znaczenie systemów Patriot dla bezpieczeństwa Ukrainy jest nie do przecenienia, zwłaszcza w obliczu trwającej agresji Rosji. Możliwość samodzielnej produkcji rakiet, zamiast polegania wyłącznie na dostawach zewnętrznych, mogłaby znacząco wzmocnić zdolności obronne kraju i uniezależnić go od zmienności globalnego rynku zbrojeniowego.

Decyzja o przekazaniu licencji przez Donalda Trumpa, jeśli zostanie zrealizowana, stanowiłaby strategiczny krok w kierunku długoterminowego bezpieczeństwa Ukrainy. Wcześniejsze alarmy Wołodymyra Zełenskiego dotyczące krytycznych braków amunicji do wyrzutni Patriot podkreślały pilną potrzebę znalezienia trwałego rozwiązania tego problemu, szczególnie w kontekście uszczuplenia globalnych zapasów amunicji w wyniku innych konfliktów, takich jak wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem.

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Sytuacja na froncie: Rosja traci inicjatywę?

W rozmowie na antenie Fox News, Wołodymyr Zełenski poruszył również bieżącą sytuację na froncie. Stwierdził, że Rosja nie ma już inicjatywy w konflikcie. „Inicjatywa nie jest już w rękach (przywódcy Rosji Władimira) Putina” - podkreślił prezydent. Dodał, że straty rosyjskich wojsk są znaczące. „Traci on 30 tys. żołnierzy miesięcznie. (...) To duże straty, ale nie chce zakończyć tej wojny” - ocenił Zełenski. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów nieustannie apeluje o wstrzymanie ognia, by dać dyplomatom czas na podjęcie negocjacji. Jednakże, w związku z oporem Moskwy, Ukraina musi zachować stanowczą postawę i liczy na skuteczność międzynarodowych sankcji.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie i działania Senatu USA

Wołodymyr Zełenski przybył we wtorek, 29 lipca do Waszyngtonu. Jego wizyta miała podwójny cel: spotkanie z Donaldem Trumpem oraz udział w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. Senat USA, działając we wtorek wieczorem, przyspieszył prace nad nowymi restrykcjami wobec Rosji. Były to sankcje, o które przed śmiercią zabiegał amerykański polityk, Lindsey Graham, znany ze swojego zdecydowanego poparcia dla Ukrainy. Te działania legislacyjne podkreślają ciągłe wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Kijowa w obliczu trwającego konfliktu.