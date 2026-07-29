Licencja na Patrioty dla Kijowa. Zełenski ujawnia ustalenia z Trumpem

- Ukraina, pilnie potrzebująca amunicji do systemów Patriot, może wkrótce zyskać kluczowe wsparcie dla swojej obrony przeciwrakietowej.
- Prezydent Zełenski ogłosił, że Donald Trump zgodził się na przekazanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet Patriot, co otwiera drogę do wspólnej produkcji.
„Zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi” - oświadczył Wołodymyr Zełenski. „Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję” - dodał. Systemy Patriot są dla ukraińskiej armii kluczowym i w pełni skutecznym narzędziem obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraiński przywódca już wiosną alarmował o krytycznych brakach amunicji do tych wyrzutni, co spotęgowało uszczuplenie globalnych zapasów w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem.
Licencja na rakiety Patriot: Przełom dla obrony Ukrainy?
Znaczenie systemów Patriot dla bezpieczeństwa Ukrainy jest nie do przecenienia, zwłaszcza w obliczu trwającej agresji Rosji. Możliwość samodzielnej produkcji rakiet, zamiast polegania wyłącznie na dostawach zewnętrznych, mogłaby znacząco wzmocnić zdolności obronne kraju i uniezależnić go od zmienności globalnego rynku zbrojeniowego.
Decyzja o przekazaniu licencji przez Donalda Trumpa, jeśli zostanie zrealizowana, stanowiłaby strategiczny krok w kierunku długoterminowego bezpieczeństwa Ukrainy. Wcześniejsze alarmy Wołodymyra Zełenskiego dotyczące krytycznych braków amunicji do wyrzutni Patriot podkreślały pilną potrzebę znalezienia trwałego rozwiązania tego problemu, szczególnie w kontekście uszczuplenia globalnych zapasów amunicji w wyniku innych konfliktów, takich jak wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem.
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Sytuacja na froncie: Rosja traci inicjatywę?
W rozmowie na antenie Fox News, Wołodymyr Zełenski poruszył również bieżącą sytuację na froncie. Stwierdził, że Rosja nie ma już inicjatywy w konflikcie. „Inicjatywa nie jest już w rękach (przywódcy Rosji Władimira) Putina” - podkreślił prezydent. Dodał, że straty rosyjskich wojsk są znaczące. „Traci on 30 tys. żołnierzy miesięcznie. (...) To duże straty, ale nie chce zakończyć tej wojny” - ocenił Zełenski. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów nieustannie apeluje o wstrzymanie ognia, by dać dyplomatom czas na podjęcie negocjacji. Jednakże, w związku z oporem Moskwy, Ukraina musi zachować stanowczą postawę i liczy na skuteczność międzynarodowych sankcji.
Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie i działania Senatu USA
Wołodymyr Zełenski przybył we wtorek, 29 lipca do Waszyngtonu. Jego wizyta miała podwójny cel: spotkanie z Donaldem Trumpem oraz udział w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. Senat USA, działając we wtorek wieczorem, przyspieszył prace nad nowymi restrykcjami wobec Rosji. Były to sankcje, o które przed śmiercią zabiegał amerykański polityk, Lindsey Graham, znany ze swojego zdecydowanego poparcia dla Ukrainy. Te działania legislacyjne podkreślają ciągłe wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Kijowa w obliczu trwającego konfliktu.