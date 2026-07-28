Trump grozi Iranowi. Niewiele czasu na dyplomację, czy powrót do silnych działań wojskowych?

Prezydent USA Donald Trump postawił Iranowi ultimatum, grożąc "bardzo silnymi działaniami wojskowymi", jeśli dyplomacja nie przyniesie szybkich rezultatów.

Trwające negocjacje skupiają się na odblokowaniu strategicznej Cieśniny Ormuz i wznowieniu rozmów o programie nuklearnym, jednak czas na porozumienie jest mocno ograniczony.

Dlaczego Trump wstrzymał ataki, kto mediuje w konflikcie i jak nadchodzące spotkanie z Netanjahu wpłynie na przyszłość regionu?

Dyplomacja na krawędzi: Ultimatum Trumpa i rola mediatorów

Donald Trump w rozmowie z serwisem Axios wyraził przekonanie, że rozmowy z Iranem są bardzo zaawansowane, jednak jednocześnie jasno określił ramy czasowe dla ich powodzenia. Decyzja o wstrzymaniu wcześniejszych uderzeń na irańskie cele w piątek, 24 lipca była, jak wyjaśnił, odpowiedzią na prośby państw pośredniczących w negocjacjach, które chciały dać dyplomacji kolejną szansę. Wszyscy, którzy zajmują się Iranem, prosili mnie: nie atakuj – powiedział Trump, dodając, że nie było nic do stracenia w daniu szansy rozmowom. Prezydent USA zaznaczył również, że po wstrzymaniu ataków odnotowano spadek cen ropy i wzrost notowań na giełdzie. Mimo zaawansowanych negocjacji, Trump po raz kolejny wyraził swoje przekonanie, że Iran dąży do zawarcia porozumienia.

Cieśnina Ormuz i porozumienie nuklearne: Kluczowe punkty sporne

Według serwisu Axios, obecne negocjacje skupiają się na dwóch głównych kwestiach. Pierwszą jest nowe porozumienie, które ma umożliwić ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, strategicznego szlaku wodnego, którego blokada ma znaczący wpływ na globalne rynki. Drugą kluczową sprawą jest wznowienie rozmów na temat kompleksowej umowy nuklearnej, która ma uregulować irański program nuklearny. W proces ten zaangażowane są głównie Iran i Oman, ale także Katar, Pakistan, Egipt oraz wysłannicy Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner.

W międzyczasie rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył w poniedziałek, 27 lipca, że Teheran nie zwrócił się bezpośrednio o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w celu zakończenia konfliktu. Potwierdził jednak, że zagraniczni mediatorzy kontynuują przekazywanie wiadomości między Iranem a USA, choć żadne bezpośrednie rozmowy nie są obecnie prowadzone. Baghaei dodał również, że rozmowy Iranu z Omanem dotyczące zarządzania ruchem statków przez Cieśninę Ormuz są pozytywne, lecz cieśnina nadal pozostaje zamknięta.

Spotkanie z Netanjahu: Bezpieczeństwo Izraela w kontekście Iranu

W kontekście napiętej sytuacji, na wtorek, 28 lipca, zaplanowano spotkanie Donalda Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Białym Domu. Trump zapowiedział, że podczas rozmów poruszy kwestię Iranu, mówiąc: Porozmawiam z Bibim o tym, że gdybym nie był prezydentem, Iran miałby już broń nuklearną, a Izrael zostałby zniszczony. To oświadczenie podkreśla strategiczne znaczenie Iranu w polityce zagranicznej zarówno USA, jak i Izraela, a także wskazuje na głębokie obawy dotyczące bezpieczeństwa regionalnego.

Przyszłość regionu: Czy dyplomacja zwycięży?

Decyzje podjęte w najbliższym czasie w sprawie rozmów z Iranem mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla stabilności na Bliskim Wschodzie i globalnych rynków. Ultymatywne stanowisko Donalda Trumpa oraz trwające negocjacje dotyczące Cieśniny Ormuz i programu nuklearnego wskazują na krytyczny moment w stosunkach międzynarodowych. Niezależnie od wyniku, przyszłość regionu pozostaje niepewna, a nacisk na szybkie rozwiązanie dyplomatyczne jest wyraźny.