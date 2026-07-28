Najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego na defiladzie
Święto Wojska Polskiego odbędzie się 15 sierpnia, w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, główne uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00. W Warszawie na Wisłostradzie ruszy defilada wojskowa, natomiast na wodach Zatoki Gdańskiej odbędzie się parada morska. W wydarzeniach wezmą udział kilka tysięcy żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz armii państw sojuszniczych. Publiczność zobaczy zarówno najnowszy sprzęt wojsk lądowych, jak i lotnictwa oraz Marynarki Wojennej.
Podczas defilady zaprezentowane zostaną m.in.:
- bojowe wozy piechoty Borsuk,
- transportery Rosomak,
- czołgi Leopard,
- czołgi K2,
- czołgi Abrams,
- armatohaubice Krab,
- moździerze Rak,
- systemy Gladius,
- systemy przeciwlotnicze Poprad,
- wyrzutnie HIMARS,
- zestawy Patriot.
W powietrzu pojawią się:
- myśliwce F-35 Husarz,
- myśliwce F-16 Jastrząb,
- śmigłowce Black Hawk,
- śmigłowce AW149,
- śmigłowce AH-64 Apache.
Parada morska w Gdyni z udziałem okrętów sojuszniczych
Równolegle w Gdyni odbędzie się parada morska. Ze Skweru Kościuszki będzie można obserwować ponad 20 okrętów Marynarki Wojennej RP i sił sojuszniczych, w tym fregaty, korwety, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze. Zaplanowano również przelot lotnictwa morskiego, w tym samolotu wczesnego ostrzegania SAAB 340 wykorzystywanego do monitorowania przestrzeni powietrznej.
Jak wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, obchody rozpoczną się już 13 sierpnia w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, gdzie minister obrony narodowej wręczy odznaczenia wyróżniającym się żołnierzom. Zakończenie obchodów zaplanowano na 16 sierpnia. Tego dnia w Ossowie odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej.
Przez cały okres święta będą działały również specjalne strefy wojskowe. Główne z nich powstaną przy Cytadeli Warszawskiej oraz na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Odwiedzający będą mogli oglądać transmisje z defilady i parady, zapoznać się z wyposażeniem Wojska Polskiego, posłuchać orkiestr wojskowych oraz spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.