F-35 Husarz nad Warszawą, okręty w Gdyni. Tak będzie wyglądać Święto Wojska Polskiego 2026

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-07-28 9:40

15 sierpnia 2026 r. Wojsko Polskie zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt wojskowy podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. W Warszawie odbędzie się wielka defilada, a w Gdyni parada morska z udziałem okrętów Marynarki Wojennej i państw sojuszniczych. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, w wydarzeniach wezmą udział tysiące żołnierzy.

Najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego na defiladzie

Święto Wojska Polskiego odbędzie się 15 sierpnia, w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, główne uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00. W Warszawie na Wisłostradzie ruszy defilada wojskowa, natomiast na wodach Zatoki Gdańskiej odbędzie się parada morska. W wydarzeniach wezmą udział kilka tysięcy żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz armii państw sojuszniczych. Publiczność zobaczy zarówno najnowszy sprzęt wojsk lądowych, jak i lotnictwa oraz Marynarki Wojennej.

Podczas defilady zaprezentowane zostaną m.in.:

  • bojowe wozy piechoty Borsuk,
  • transportery Rosomak,
  • czołgi Leopard,
  • czołgi K2
  • czołgi Abrams,
  • armatohaubice Krab,
  • moździerze Rak,
  • systemy Gladius,
  • systemy przeciwlotnicze Poprad,
  • wyrzutnie HIMARS,
  • zestawy Patriot.

W powietrzu pojawią się:

  • myśliwce F-35 Husarz,
  • myśliwce F-16 Jastrząb,
  • śmigłowce Black Hawk,
  • śmigłowce AW149,
  • śmigłowce AH-64 Apache.

Parada morska w Gdyni z udziałem okrętów sojuszniczych

Równolegle w Gdyni odbędzie się parada morska. Ze Skweru Kościuszki będzie można obserwować ponad 20 okrętów Marynarki Wojennej RP i sił sojuszniczych, w tym fregaty, korwety, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze. Zaplanowano również przelot lotnictwa morskiego, w tym samolotu wczesnego ostrzegania SAAB 340 wykorzystywanego do monitorowania przestrzeni powietrznej.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, obchody rozpoczną się już 13 sierpnia w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, gdzie minister obrony narodowej wręczy odznaczenia wyróżniającym się żołnierzom. Zakończenie obchodów zaplanowano na 16 sierpnia. Tego dnia w Ossowie odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej.

Przez cały okres święta będą działały również specjalne strefy wojskowe. Główne z nich powstaną przy Cytadeli Warszawskiej oraz na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Odwiedzający będą mogli oglądać transmisje z defilady i parady, zapoznać się z wyposażeniem Wojska Polskiego, posłuchać orkiestr wojskowych oraz spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.

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