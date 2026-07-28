Najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego na defiladzie

Święto Wojska Polskiego odbędzie się 15 sierpnia, w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, główne uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00. W Warszawie na Wisłostradzie ruszy defilada wojskowa, natomiast na wodach Zatoki Gdańskiej odbędzie się parada morska. W wydarzeniach wezmą udział kilka tysięcy żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz armii państw sojuszniczych. Publiczność zobaczy zarówno najnowszy sprzęt wojsk lądowych, jak i lotnictwa oraz Marynarki Wojennej.

Podczas defilady zaprezentowane zostaną m.in.:

bojowe wozy piechoty Borsuk,

transportery Rosomak,

czołgi Leopard,

czołgi K2,

czołgi Abrams,

armatohaubice Krab,

moździerze Rak,

systemy Gladius,

systemy przeciwlotnicze Poprad,

wyrzutnie HIMARS,

zestawy Patriot.

W powietrzu pojawią się:

myśliwce F-35 Husarz,

myśliwce F-16 Jastrząb,

śmigłowce Black Hawk,

śmigłowce AW149,

śmigłowce AH-64 Apache.

Święto Wojska Polskiego „Polska SAFE - Bezpieczna Polska”-Jak co roku, 15 sierpnia będziemy obchodzić Święto Wojska Polskiego w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji Wojsko Polskie zaprezentuje się na uroczystej defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie, gdzie zobaczymy… pic.twitter.com/ucM7wZmgIF— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 27, 2026

Parada morska w Gdyni z udziałem okrętów sojuszniczych

Równolegle w Gdyni odbędzie się parada morska. Ze Skweru Kościuszki będzie można obserwować ponad 20 okrętów Marynarki Wojennej RP i sił sojuszniczych, w tym fregaty, korwety, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze. Zaplanowano również przelot lotnictwa morskiego, w tym samolotu wczesnego ostrzegania SAAB 340 wykorzystywanego do monitorowania przestrzeni powietrznej.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, obchody rozpoczną się już 13 sierpnia w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, gdzie minister obrony narodowej wręczy odznaczenia wyróżniającym się żołnierzom. Zakończenie obchodów zaplanowano na 16 sierpnia. Tego dnia w Ossowie odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej.

Przez cały okres święta będą działały również specjalne strefy wojskowe. Główne z nich powstaną przy Cytadeli Warszawskiej oraz na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Odwiedzający będą mogli oglądać transmisje z defilady i parady, zapoznać się z wyposażeniem Wojska Polskiego, posłuchać orkiestr wojskowych oraz spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.