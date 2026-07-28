Zełenski w USA. Rozmowy z Trumpem o obronie przeciwrakietowej i współpracy strategicznej

Prezydent Zełenski pilnie spotkał się w USA z Donaldem Trumpem, aby omówić strategiczne wzmocnienie obrony Ukrainy.

Priorytetem rozmów jest kluczowa obrona przeciwrakietowa i dalsza współpraca, mające przybliżyć pokój w regionie.

Priorytety rozmów: Obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca

We wtorek, 28 lipca br. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Po przybyciu na terytorium USA, prezydent Zełenski natychmiast wydał oświadczenie, w którym jasno określił cele i priorytety swojej obecności. Zgodnie z jego słowami, kluczowym punktem agendy jego spotkań z prezydentem Donaldem Trumpem oraz jego zespołem będzie kwestia obrony przeciwrakietowej. To zagadnienie, niezwykle istotne dla bezpieczeństwa Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu, ma stanowić fundament dyskusji.

Wołodymyr Zełenski podkreślił również wagę strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, która ma na celu wzmocnienie relacji bilateralnych i wsparcie w obliczu trwających wyzwań. Prezydent Ukrainy napisał w serwisach społecznościowych: „Jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych. W planie są spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem oraz z osobami, które mogą wesprzeć naszą obronę. Priorytetem numer jeden jest obrona przeciwrakietowa przed pociskami balistycznymi oraz strategiczna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Pokój musi być bliżej”. Słowa te świadczą o jego determinacji w dążeniu do zapewnienia stabilności i pokoju w regionie.

Pożegnanie senatora Lindseya Grahama w Waszyngtonie

W trakcie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w ceremonii pogrzebowej republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Senator Graham zmarł nagle 11 lipca br., a jego śmierć nastąpiła zaledwie dzień po tym, jak przebywał w Ukrainie i spotkał się z prezydentem Zełenskim w Kijowie.

Zełenski wyraził swój szacunek dla zmarłego senatora, podkreślając jego zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa. „Oczywiście w imieniu całej Ukrainy uczcimy pamięć Lindseya Grahama i wspólnie ze wszystkimi uczestnikami ceremonii w Waszyngtonie przypomnimy jego wysiłki na rzecz bezpieczeństwa i wolności w regionie euroatlantyckim oraz innych częściach świata” – podkreślił prezydent Zełenski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Waszyngtonie, co stanowi dodatkowy powód obecności Zełenskiego w stolicy USA.

Lindsey Graham był znany jako zdecydowany zwolennik Ukrainy w walce z Rosją, wielokrotnie odwiedzał Kijów i aktywnie wspierał działania mające na celu wzmocnienie sankcji wobec Rosji. Jego nagła śmierć stanowi stratę dla Ukrainy, a obecność prezydenta Zełenskiego na pogrzebie jest wyrazem uznania dla jego zasług. Wszyscy senatorowie USA zostali zaproszeni na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim podczas pogrzebu Lindseya Grahama, co świadczy o wadze tej wizyty i możliwości dalszych dyskusji na temat wsparcia dla Ukrainy.