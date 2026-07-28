Wołodymyr Zełenski po rozmowach z Donaldem Trumpem w Białym Domu

Podczas spotkania Zełenski, wciąż zmagający się z wewnętrznymi konsekwencjami dymisji ministra obrony (Mychajła Fedorowa) i dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy (gen. Ołeksandra Syrskiego), miał nadzieję na wznowienie zawieszonych rozmów pokojowych w wojnie Ukrainy z Rosją i nakłonienie USA do zwiększenia wsparcia w zakresie uzbrojenia, zwłaszcza obrony powietrznej – czytamy w informacji NYT.

Sam prezydent Zełenski na platformie X zakomunikował:

„Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Dziękuję za wszystko, co robimy razem, aby chronić życie Ukraińców i wspierać pokój. Przede wszystkim złożyłem prezydentowi Trumpowi nasze kondolencje po śmierci Lindseya Grahama. Był prawdziwym przyjacielem Ukrainy. Prezydent i ja omawialiśmy licencje na produkcję przechwytujących rakiet Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogłyby pomóc. Rozmawialiśmy również o dyplomacji – ważne jest, aby proces dyplomatyczny został ożywiony. Nasze zespoły ustalą szczegóły ich dalszej komunikacji. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich niezłomne wsparcie”.

Komunikat zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Ukrainy nie odbiega w treści od tego, co napisał Wołodymyr Zełenski na X.

Wtorkowe spotkanie było szóstym, w którym politycy rozmawiali „twarzą w twarz”.

Do pierwszego doszło w Nowym Jorku 25 września 2019 r. podczas 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Kolejne miało miejsce również w Nowym Jorku, 27 września 2024 r. Politycy rozmawiali w Trump Tower w trakcie kampanii prezydenckiej w USA. Wówczas Zełenski zaprezentował swój „Plan Zwycięstwa”.

Do trzeciego spotkania doszło w Paryżu 7 grudnia 2024 r. Było to spotkanie trójstronne, z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, w Pałacu Elizejskim. Okazją do spotkania było otwarcie odbudowanej po pożarze katedry Notre-Dame.

Spotkanie z 28 lutego 2025 r. w Białym Domu zapamiętane jest z burzliwych rozmów w Gabinecie Owalnym Białego Domu z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance'a.

Przedostatnie spotkanie Zełenski-Trump miało miejsce 23 września 2025 r. w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ na marginesie 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Po rozmowach z prezydentem USA Zełenski uczestniczył w uroczystościach upamiętniających senatora Lindseya Grahama. Po nich miał spotkać się z grupą senatorów w sprawie proponowanego ustawodawstwa, które rozszerzyłoby sankcje wobec Iranu i nałożyło karne cła na kraje kupujące rosyjską ropę naftową.

Garda: Szczyt NATO w Ankarze – Portal Obronny