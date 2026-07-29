- Rafael osiągnął historyczny kamień milowy, dostarczając tysięczny system TYPHOON, kluczowy dla obronności morskiej na całym świecie.
- Ten zaawansowany, zdalnie sterowany moduł bojowy znacząco wzmacnia flotę Izraela oraz 25 innych marynarek, skutecznie zwalczając cele nawodne, powietrzne i drony.
Systemy TYPHOON są obecnie zintegrowane z różnymi platformami morskich w 25 marynarkach wojennych i siłach morskich na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Australii, zapewniając operacyjną odpowiedź na szeroki zakres potrzeb i zagrożeń na arenie morskiej. W Izraelu systemy TYPHOON i Mini-TYPHOON firmy Rafael są używane przez Marynarkę Wojenną Izraela od roku 2000.
W ramach trwającej współpracy między Rafaelem a Marynarką Wojenną Izraela, firma niedawno dostarczyła Marynarce Wojennej morskie zdalnie sterowane moduły uzbrojenia TYPHOON Mk-30c, aby dodatkowo wzmocnić potencjał jej okrętów, w tym korwet Sa'ar 6, w ramach ciągłej modernizacji arsenału bojowego Marynarki Wojennej.
Oczekuje się, że w nadchodzących latach do służby wejdą kolejne systemy, zastępując starsze systemy obecnie eksploatowane na okrętach Marynarki Wojennej, a także zostanie zrealizowana integracja nowych systemów Mini-TYPHOON z arsenałem operacyjnym.
Sprawdzony w boju TYPHOON zapewnia skuteczną odpowiedź na szereg zagrożeń na morzu, zwalczając zarówno cele nawodne, jak i powietrzne. W ostatnich latach system udowodnił swoją zdolność do zwalczania małych, szybkich zagrożeń o małej sygnaturze radiolokacyjnej, w tym bezzałogowych statków powietrznych, łącząc zaawansowane funkcje kierowania ogniem i śledzenia, które umożliwiają wykrywanie, identyfikację i precyzyjne zwalczanie zagrożeń w krótkim czasie.
Rafael dostarczył 1000. system TYPHOON
System ma magazynki amunicji o dużej pojemności, zapewniające ciągłe zwalczanie, szybkie przełączanie pomiędzy różnymi rodzajami amunicji w zależności od charakteru zagrożenia oraz zautomatyzowanymi funkcjami, które skracają czas reakcji i zmniejszają obciążenie operatora. System jest zasilany również zaawansowaną amunicją, w tym programowalną (ABM) i odłamkowo-burzącą z zapalnikiem zbliżeniowym (HEP), zwiększającą jego skuteczność w walce z zagrożeniami zarówno powietrznymi, jak i nawodnymi.
Podobnie jak inne systemy morskie Rafaela, TYPHOON opiera się na modułowej konstrukcji, dostosowanej do potrzeb misji, co umożliwia szybką adaptację do szerokiej gamy jednostek pływających i elastyczną integrację zgodnie z potrzebami użytkownika.
Yoav Tourgeman, dyrektor generalny i prezes firmy Rafael: „Dostawa 1000. systemu TYPHOON odzwierciedla nieustające zaufanie marynarek wojennych i sił morskich na całym świecie do zdolności operacyjnych firmy Rafael. W czasach, gdy arena morska staje się bardziej zatłoczona, sporna i istotna niż kiedykolwiek wcześniej, zdolność do zapewnienia okrętom operacyjnym precyzyjnej, szybkiej i wielowarstwowej reakcji, od ochrony kluczowych szlaków żeglugowych po przeciwdziałanie zaawansowanym zagrożeniom powietrznym i morskim, jest strategiczną koniecznością. System TYPHOON, który od lat działa w wielu obszarach operacyjnych, dowodzi zaangażowania firmy Rafael w ciągły rozwój rozwiązań polepszających swobodę działania, ochronę i przewagę sił morskich w Izraelu i na całym świecie”.
Na podstawie informacji prasowej Rafaela