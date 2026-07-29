Rafael osiągnął historyczny kamień milowy, dostarczając tysięczny system TYPHOON, kluczowy dla obronności morskiej na całym świecie.

Ten zaawansowany, zdalnie sterowany moduł bojowy znacząco wzmacnia flotę Izraela oraz 25 innych marynarek, skutecznie zwalczając cele nawodne, powietrzne i drony.

Systemy TYPHOON są obecnie zintegrowane z różnymi platformami morskich w 25 marynarkach wojennych i siłach morskich na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Australii, zapewniając operacyjną odpowiedź na szeroki zakres potrzeb i zagrożeń na arenie morskiej. W Izraelu systemy TYPHOON i Mini-TYPHOON firmy Rafael są używane przez Marynarkę Wojenną Izraela od roku 2000.

W ramach trwającej współpracy między Rafaelem a Marynarką Wojenną Izraela, firma niedawno dostarczyła Marynarce Wojennej morskie zdalnie sterowane moduły uzbrojenia TYPHOON Mk-30c, aby dodatkowo wzmocnić potencjał jej okrętów, w tym korwet Sa'ar 6, w ramach ciągłej modernizacji arsenału bojowego Marynarki Wojennej.

Oczekuje się, że w nadchodzących latach do służby wejdą kolejne systemy, zastępując starsze systemy obecnie eksploatowane na okrętach Marynarki Wojennej, a także zostanie zrealizowana integracja nowych systemów Mini-TYPHOON z arsenałem operacyjnym.

Sprawdzony w boju TYPHOON zapewnia skuteczną odpowiedź na szereg zagrożeń na morzu, zwalczając zarówno cele nawodne, jak i powietrzne. W ostatnich latach system udowodnił swoją zdolność do zwalczania małych, szybkich zagrożeń o małej sygnaturze radiolokacyjnej, w tym bezzałogowych statków powietrznych, łącząc zaawansowane funkcje kierowania ogniem i śledzenia, które umożliwiają wykrywanie, identyfikację i precyzyjne zwalczanie zagrożeń w krótkim czasie.

Rafael dostarczył 1000. system TYPHOON

System ma magazynki amunicji o dużej pojemności, zapewniające ciągłe zwalczanie, szybkie przełączanie pomiędzy różnymi rodzajami amunicji w zależności od charakteru zagrożenia oraz zautomatyzowanymi funkcjami, które skracają czas reakcji i zmniejszają obciążenie operatora. System jest zasilany również zaawansowaną amunicją, w tym programowalną (ABM) i odłamkowo-burzącą z zapalnikiem zbliżeniowym (HEP), zwiększającą jego skuteczność w walce z zagrożeniami zarówno powietrznymi, jak i nawodnymi.

Podobnie jak inne systemy morskie Rafaela, TYPHOON opiera się na modułowej konstrukcji, dostosowanej do potrzeb misji, co umożliwia szybką adaptację do szerokiej gamy jednostek pływających i elastyczną integrację zgodnie z potrzebami użytkownika.

Yoav Tourgeman, dyrektor generalny i prezes firmy Rafael: „Dostawa 1000. systemu TYPHOON odzwierciedla nieustające zaufanie marynarek wojennych i sił morskich na całym świecie do zdolności operacyjnych firmy Rafael. W czasach, gdy arena morska staje się bardziej zatłoczona, sporna i istotna niż kiedykolwiek wcześniej, zdolność do zapewnienia okrętom operacyjnym precyzyjnej, szybkiej i wielowarstwowej reakcji, od ochrony kluczowych szlaków żeglugowych po przeciwdziałanie zaawansowanym zagrożeniom powietrznym i morskim, jest strategiczną koniecznością. System TYPHOON, który od lat działa w wielu obszarach operacyjnych, dowodzi zaangażowania firmy Rafael w ciągły rozwój rozwiązań polepszających swobodę działania, ochronę i przewagę sił morskich w Izraelu i na całym świecie”.

Na podstawie informacji prasowej Rafaela