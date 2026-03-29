Wyniki finansowe Rafael za 2025. Sprzedaż przekracza 6,8 mld USD, a portfel zamówień bije rekordy

Rada Dyrektorów Rafael Advanced Defense Systems Ltd. zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2025, który okazał się najlepszym w historii firmy. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i intensywnych działań operacyjnych, izraelska spółka odnotowała bezprecedensowy wzrost we wszystkich kluczowych wskaźnikach finansowych. Sukces ten jest bezpośrednim rezultatem rosnącego globalnego zapotrzebowania na zaawansowane systemy obronne oraz strategicznych inwestycji w badania i rozwój.

Rekordowe wyniki w liczbach: podsumowanie 2025 roku

Rok 2025 był dla firmy Rafael rokiem przełomowym. Sprzedaż osiągnęła historyczny poziom 6,8 mld USD, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 4,9 mld USD w 2024 roku. Co istotne, aż 46% tej kwoty pochodziło od klientów międzynarodowych, co świadczy o silnej pozycji firmy na globalnym rynku.

Kluczowe dane finansowe prezentują się następująco:

Wskaźnik 2024 2025 Zmiana Sprzedaż 4,9 mld USD 6,8 mld USD +38,8% Nowe zamówienia 8,3 mld USD 10,4 mld USD +25,3% Portfel zamówień 17,8 mld USD 23,3 mld USD +30,9% Zysk netto 260 mln USD 423 mln USD +62,7%

Niezwykle imponujący okazał się rekordowy portfel zamówień, który na koniec roku wyniósł 23,3 mld USD. Taka wartość zabezpiecza przychody firmy na około 3,3 roku. Warto podkreślić, że czwarty kwartał 2025 roku był najlepszym kwartałem w dziejach firmy, ze sprzedażą na poziomie 2,2 mld USD i zyskiem netto w wysokości 134 mln USD.

Głos zarządu: technologia kluczem do bezpieczeństwa i wzrostu

Sukcesy finansowe firmy zostały skomentowane przez jej kluczowych liderów, którzy podkreślili strategiczne znaczenie innowacji i zaangażowania pracowników.

Prezes firmy, dr Yuval Steinitz, zwrócił uwagę na kontekst operacyjny: „Publikujemy te wyniki w trakcie decydującej wojny z wrogiem, który dąży do naszego zniszczenia. Miniony rok, a w szczególności operacja Rising Lion, po raz kolejny podkreśliły kluczowe znaczenie przewagi technologicznej dla bezpieczeństwa Izraela”. Podkreślił również przełomowe osiągnięcie, jakim było dostarczenie Siłom Powietrznym Izraela systemu laserowego wysokiej energii „IRON BEAM” w grudniu 2025 roku. Dodał, że Rafael pozostaje strategicznym atutem dla izraelskiej gospodarki, a osiągnięcia są zasługą profesjonalizmu, innowacyjności i poczucia misji pracowników.

Dyrektor generalny, Yoav Tourgeman, wskazał na dynamiczny rozwój firmy: „Rok 2025 był rokiem ciągłego, dynamicznego wzrostu, intensywnego wsparcia operacyjnego dla izraelskiego sektora obronnego i rosnącego popytu ze strony klientów na całym świecie”. Zaznaczył, że Rafael zatrudnił w ciągu roku około 2000 nowych pracowników, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu i zwiększyć możliwości produkcyjne. Znacząco wzrosły także inwestycje w badania i rozwój, na które firma przeznacza corocznie ponad 8% swoich przychodów.

Kluczowe osiągnięcia operacyjne i technologiczne w 2025 roku

Za rekordowymi wynikami finansowymi stoją konkretne sukcesy technologiczne i operacyjne. W 2025 roku systemy firmy Rafael odegrały kluczową rolę w misjach obronnych i ofensywnych, a nowe produkty zdobyły uznanie na całym świecie.

W maju systemy laserowe Rafaela odnotowały dziesiątki przechwyceń, co było pierwszym tego typu osiągnięciem na świecie. Zwieńczeniem prac było formalne dostarczenie systemu „IRON BEAM” izraelskim siłom zbrojnym.

Systemy Iron Dome i David's Sling przeszły udaną serię testów z zaawansowanymi profilami zagrożeń. Ministerstwo Obrony Izraela podpisało wielomiliardowy kontrakt na rozszerzenie seryjnej produkcji komponentów do systemu Iron Dome.

Rafael wprowadził nową kategorię amunicji krążącej L-SPIKE. Rodzina pocisków SPIKE jest obecnie używana przez ponad 46 krajów. Aktywny system ochrony Trophy APS został dostarczony dla niemieckich czołgów Leopard i wybrany do integracji z czołgami K2. Z kolei zasobnik celowniczy Litening 5 został wybrany przez Niemcy dla samolotów Eurofighter Typhoon.

W USA otwarto nowy zakład produkcji pocisków przechwytujących do systemu Iron Dome (we współpracy z Raytheon) oraz uruchomiono spółkę joint venture Prometheus Energetics (z firmą Kratos) o wartości 175 mln USD, która zajmie się produkcją silników rakietowych.

Firma otworzyła nowy oddział badawczo-rozwojowy w Jerozolimie i otrzymała dwie prestiżowe Nagrody Bezpieczeństwa Izraela za wyjątkowy wkład technologiczny i operacyjny.

Na podstawie komunikatu prasowego Rafael Advanced Defense Systems