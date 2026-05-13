BGK uruchamia "Chrobrego" – 22,5 mld zł na bezpieczeństwo i obronność

Dwutorowy model finansowania

Model funkcjonowania spółki opiera się na dwóch filarach. Komponent pożyczkowy wynosi blisko 16 mld zł, z czego znaczna część trafi do samorządów na projekty związane z ochroną ludności cywilnej, cyberbezpieczeństwem oraz infrastrukturą podwójnego zastosowania. Drugi filar to komponent kapitałowy o wartości blisko 7 mld zł, który umożliwi BGK obejmowanie udziałów lub akcji w przedsięwzięciach uznanych za perspektywiczne, w tym w podmiotach prywatnych działających w branży dual-use.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że "Chrobry" stanowi uzupełnienie istniejących programów kapitałowych, koncentrując się na projektach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Finansowanie kapitałowe ma wypełnić lukę tam, gdzie potrzebne jest długoterminowe zaangażowanie w projekty cyberbezpieczeństwa i infrastruktury podwójnego zastosowania.

Priorytety inwestycyjne

Struktura alokacji środków z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności przewiduje przeznaczenie 9,65 mld zł na infrastrukturę ochrony ludności, 6,3 mld zł na infrastrukturę podwójnego zastosowania, ponad 4 mld zł na rozwój technologiczny w sektorze obronnym oraz 2,5 mld zł na cyberbezpieczeństwo. Pozyskany kapitał ma umożliwić przedsiębiorcom rozwój technologii oraz zwiększenie skali produkcji.

Prezes BGK Mirosław Czekaj zadeklarował, że bank pracuje nad jak najszybszym uruchomieniem środków. Pierwsze nabory na pożyczki z Funduszu mają zostać uruchomione w drugiej połowie 2026 roku. Umowa między BGK a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej została zawarta 17 kwietnia bieżącego roku, a spółka będzie finansowana z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Luka w finansowaniu sektora obronnego

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że spółka "Chrobry" stanowi uzupełnienie istniejących programów kapitałowych. Finansowanie kapitałowe "wypełnia lukę tam, gdzie potrzebne jest długoterminowe zaangażowanie i wsparcie projektów dual-use, cyberbezpieczeństwa i infrastruktury podwójnego zastosowania". Spółka będzie obejmować udziały lub akcje w przedsięwzięciach uznanych za perspektywiczne, angażując się kapitałowo również w podmioty prywatne, co ma umożliwić przedsiębiorcom rozwój technologii oraz zwiększenie skali produkcji.

Źródło: depesza PAP