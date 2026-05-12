Na odbywających się w dniach 12–14 maja br. targach IDEB 2026 w Bratysławie, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) po raz pierwszy publicznie zaprezentowała Uniwersalną Modułową Platformę Gąsienicową (UMPG) w konfiguracji przeznaczonej na eksport. Jest to platforma, która stanowi fundament dla polskiego bojowego wozu piechoty BWP Borsuk. Nowością jest jej integracja z bezzałogowym systemem wieżowym TURRA 30, który jest produktem słowackiej firmy EVPÚ a.s.

Prezentacja podwozia UMPG zintegrowanego z wieżą TURRA 30 jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie globalnego rynku na nowoczesne, modułowe platformy bojowe. TURRA 30 w wersji V9 to sprawdzony system, który został już wdrożony do produkcji i jest wykorzystywany operacyjnie przez Siły Zbrojne Republiki Słowackiej. Potwierdza to jego wysoką dojrzałość technologiczną, niezawodność oraz pełną gotowość operacyjną, co czyni go atrakcyjnym partnerem dla polskiej platformy.

Polsko-słowacka synergia na rzecz eksportu

Współpraca pomiędzy PGZ a EVPÚ a.s. jest przykładem efektywnego partnerstwa, bazującego na wzajemnej wymianie kompetencji, technologii i doświadczeń. Wspólna oferta ma na celu budowanie europejskich zdolności obronnych poprzez kooperację przemysłową oraz rozwój konkurencyjnych rozwiązań, które mogą sprostać wymaganiom rynków międzynarodowych. Jak podkreśla Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes PGZ S.A., udział w targach IDEB i prezentacja eksportowego wariantu BWP Borsuk w nowej, umiędzynarodowionej konfiguracji to istotny krok w rozwoju oferty eksportowej polskiego koncernu.

„Udział w targach IDEB oraz prezentacja eksportowego wariantu BWP Borsuk w nowej, umiędzynarodowionej konfiguracji to ważny krok w rozwoju oferty eksportowej PGZ. Wspólnie z naszym słowackim partnerem oferujemy sprawdzone, nowoczesne i elastyczne rozwiązanie, które może skutecznie odpowiadać na potrzeby sił zbrojnych wielu państw" – podkreśla Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes PGZ S.A.

BWP Borsuk: Polska innowacja z potencjałem międzynarodowym

BWP Borsuk, będący podstawą nowej propozycji eksportowej, już teraz cieszy się zainteresowaniem wielu potencjalnych klientów zagranicznych. Jest to bojowy wóz piechoty nowej generacji, który został w całości opracowany i jest produkowany w Polsce. Jego kluczowe cechy to wysoka mobilność, zdolności amfibijne oraz wysoki poziom ochrony załogi i desantu. Dzięki modułowej konstrukcji, Borsuk może być elastycznie dostosowywany do specyficznych wymagań użytkownika, zarówno pod względem wyposażenia, jak i uzbrojenia. Od 2025 roku BWP Borsuk, wyposażony w system wieżowy ZSSW-30, ma znaleźć się na wyposażeniu polskich wojsk zmechanizowanych. Jego niska waga i zdolność do pływania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla państw operujących w trudnych warunkach, takich jak tereny piaszczyste czy podmokłe. W zależności od potrzeb klienta, BWP Borsuk może zostać dodatkowo dopancerzony, co zwiększa jego odporność na zagrożenia.

TURRA 30: Słowacka technologia w polskiej platformie

Bezzałogowa wieża TURRA 30 stanowi zaawansowany system uzbrojenia, który wzbogaca możliwości UMPG. Jest ona wyposażona w automatyczną armatę kalibru 30 mm, z możliwością wyboru między produkcją Northrop Grumman a słowackiego ZTS Special. Dodatkowo, system wieżowy posiada sprzężony karabin maszynowy kalibru 7,62 mm oraz przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE LR/LR2. Te elementy uzbrojenia pozwalają na prowadzenie skutecznego ognia w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych, zapewniając jednocześnie pełną ochronę załogi, która pozostaje bezpieczna wewnątrz pojazdu. Nowoczesne systemy obserwacji i kierowania ogniem gwarantują precyzyjne zwalczanie szerokiego spektrum celów, od pojazdów opancerzonych po siłę żywą przeciwnika.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ

